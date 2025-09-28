ETV Bharat / state

শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰক সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্তক; প্ৰতিবাদী জুবিন অনুৰাগীৰ ৰাজহুৱা মুণ্ডন

প্ৰাণস্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ আজি দহ দিন । টিহু নদীৰ পাৰৰ শ্বহীদ স্মৃতি উদ্যানঘাটত অনুৰাগীয়ে কৰিলে অভিনৱ প্ৰতিবাদ ।

সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা -শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীৰে জুবিন অনুৰাগীয়ে কৰিলে মুণ্ডন (ETV Bharat Assam)
নলবাৰী : প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে সকলোকে কন্দুৱাই মায়া এৰি গুছি যোৱাৰ আজি ১০ দিন । কোটি কোটি অসমীয়া আজি শোকত ম্ৰিয়মাণ হিয়াৰ আমঠুক অকালতে হেৰুৱাই । চাৰিওফালে কেৱল চকুলোৰে বন্যা । পূজাৰ বতৰতো সকলো সেমেকা ।

সকলোৰে প্ৰাণস্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ আজি দহটা দিন । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুক কেতিয়াও কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই । হত্যাৰ অভিযোগ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক । আজি দহটা দিনে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিচতেি থানাই থানাই এজাহাৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ মুখ্য আয়োজক শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ।

থানাই থানাই এজাহাৰ দাখিল হোৱাৰ পিছতো আজিলৈ আৰক্ষী, চি আই ডি আৰু এছ আই টিৰ হাতত আটক হোৱা নাই অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্ত । দেওবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত দহা কৰ্মৰ দিনা নলবাৰী জিলাত নৱনিৰ্মাণ যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত পোহৰ প্ৰডাকচন আৰু টিহুৰ ৰাইজৰ সহযোগত জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত ৰাজহুৱা মুণ্ডন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ দহা (সকাম)ৰ লগত সংগতি ৰাখি টিহু নদীৰ পাৰৰ শ্বহীদ স্মৃতি উদ্যানঘাটত ৰাজহুৱা মুণ্ডন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । অঞ্চলটোৰ একাদিক্ৰমে প্ৰায় ৭১ গৰাকী জুবিন অনুৰাগীয়ে মুণ্ডন কৰি শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় দাবী কৰে । কোনেও মানি নলয় এই মৃত্যু । যি দুজনৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বত্ৰে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অনতি পলমে শাস্তি বিহি জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিবলৈ অসম চৰকাৰক দাবী জনায় টিহু নৱনিৰ্মাণ যুৱ সমাজে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী অনুৰাগীয়ে কয়, "আমি মানি ল'ব পৰা নাই জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই । তেওঁক হত্য়া কৰা হৈছে । জুবিন দাৰ মৃত্য়ু হোৱা নাই !"

লগতে পঢ়ক:গছ, গঁড়, কলম আৰু মাইক্ৰফোনৰ সৈতে জুবিনদা... প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাৰ

সাগৰৰ দৰে গভীৰ তুমি... সৰ্ববৃহৎ দেৱাল অংকন

