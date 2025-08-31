মাজুলী : পবিত্র ভাদমাহত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ । ভাদৰ প্ৰতিটো দিনতে সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰ আৰু নামঘৰত খোল,তালৰ মাত আৰু হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে । ইয়াৰ মাজতে মাজুলীত প্ৰস্তুতি চলিছে ৰাস মহোৎসৱৰ ।
ৰাস মহোৎসৱলৈ প্ৰায় দুটা মাহ বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি । মুখাশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত চামগুৰি সত্ৰত ইতিমধ্যে ৰাসৰ বাবে মুখা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । ৰাস বুলি কোৱাৰ লগে লগেই পোন প্ৰথমে সকলোৰে মনলৈ আহে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ ছবিখন । ৰাস আৰু মাজুলীৰ আছে এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক । লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনাৰ পৰাই পূৰ্ণোদ্য়মে আৰম্ভ হয় ৰাসৰ প্ৰস্তুতি ।
ৰাসৰ এই সময়ছোৱাত মাজুলীলৈ আগমন হয় দেশী-বিদেশী লাখ লাখ পৰ্যটকৰ । এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ । কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ অমিয়া সুৰ, খোল-তাল, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হয় মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ । প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবছৰো মাজুলীৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চ আৰু ১২ খনকৈ সত্ৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৰাস মহোৎসৱ । বান-বাৰিষাৰ সকলো দুখ-দুৰ্দশা পাহৰি মাজুলীৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো ব্যস্ত মাজুলীৰ গৌৰৱ এই ৰাস মহোৎসৱক লৈ ।
ৰাসৰ এই সময়ছোৱাত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক চামগুৰি সত্ৰৰ দৃশ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ কিয়নো ৰাসৰ এই সময়ছোৱাত সত্ৰৰ মুখাশিল্পীসকল ৰাস মহোৎসৱত ব্যৱহৃত হ’বলগীয়া মুখা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে । এই চামগুৰি সত্ৰত তৈয়াৰ কৰা মুখা ৰাসত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মাজুলীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তলৈ যায় ।
এই বছৰৰ নগাঁৱৰ ৰাস শুৱনি কৰিব মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাই । ৰাসৰ বাবে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰলৈ ইতিমধ্যে মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ পৰা নিয়া হৈছে মুখা । মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্পীয়ে জনোৱা মতে, আন বছৰৰ তুলনাত এই বছৰৰ মুখা নিৰ্মাণৰ কাম আগতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে । তেওঁলোকে জনোৱা মতে ইতিমধ্যে ৰাসৰ মুখা চামগুৰি সত্ৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ নিয়া হৈছে । চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্পী হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে এই মুখা ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী মুখাশিল্পীয়ে কয়, "চামগুৰি সত্ৰৰ শিল্পীসকলৰ যোগেদি এইবোৰ মুখা প্ৰস্তুত কৰিছো । নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ পৰা এইবোৰ বিচাৰিছে । বকাসুৰ,অঘাসুৰ আৰু ময়ূৰ এই তিনিটা মুখা প্ৰস্তুত কৰিছো ।"