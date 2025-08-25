ডিব্ৰুগড় : এতিয়া ভাদ মাহ । হৰিনাম আৰু নাম প্ৰসংগৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সত্ৰ-নামঘৰ । ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ ২নং দিখাৰী গাঁৱত সংঘটিত হয় খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়া ঘটনা ৷
গাঁওখনৰ নামঘৰত চলি থকা ভাদমহীয়া নামৰ মাজতে শনিবাৰে শৰাই আগবঢ়াইছিল কেইবাটাও পৰিয়ালে । এই নামৰ প্ৰসাদ খাই দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা এজন-দুজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছিল বিষক্ৰিয়াত ৷ সন্ধিয়ালৈ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোক বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰচণ্ড মূৰৰ বিষ, পেটৰ বিষ, শৌচ, বমি, জ্বৰ আদিত ভুগিবলৈ ধৰে ৷
আক্ৰান্তসকলৰ অধিকাংশকে মৰাণ-তিলৈ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও বিচনাৰ অভাৱত ৬ গৰাকীক খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, ৩ গৰাকীক লেঙেৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু ৭ গৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ AMCH-লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । নিশা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বড়াই আটাইকেইখন চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় আৰু চিকিৎসাৰ সু-ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চিকৎসক তথা জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
মন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৎপৰতাতে মৰাণ-তিলৈ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা আন ১৩ গৰাকী আক্ৰান্তক পুৱতি নিশা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ জানিব পৰা মতে, আক্ৰান্তসকলৰ অধিকাংশই শিশু আৰু মহিলা ৷
In Moran’s No. 2 Dikhari village, more than forty people, fell ill due to food poisoning. They have been admitted to the Moran-Tilai Community Health Centre and the Khowang Primary Health Centre. Four critically ill patients have been referred to AMCH, Dibrugarh for advanced… pic.twitter.com/snG7LYFSBK— Bimal Borah (@BimalBorah119) August 24, 2025
- আক্ৰান্তৰ খবৰ ল'লে কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বড়াই :
মন্ত্ৰী বিমল বড়়াই চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ কয়, "মৰাণৰ দিখাৰী গাঁৱত কালি নামঘৰত কেইবাটাও পৰিয়ালে ভাদমহীয়া শৰাই আগবঢ়াইছিল । সেই শৰাইৰ প্ৰসাদৰ পৰাই বিষক্ৰিয়া হৈ পুৱাৰে পৰা বহুলোকৰ মূৰৰ বিষ, বমি, জ্বৰ, শৌচ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে । পিছবেলা তেওঁলোক চিকিৎসালয়লৈ আহিল । ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়ি প্ৰায় ৪২জন ৰোগী তিলৈ হাস্পতাললৈ আহিল । তাৰে কিছু সংখ্যকক খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিলে, কিছু লোকক লেঙেৰী হাস্পতাললৈ পঠিওৱা হ'ল ৷ কেইজনমানক ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ পঠিওৱা হ'ল । মই খবৰ পাই লেঙেৰী, তিলৈ হাস্পতাললৈ গ'লো আৰু এতিয়া খোৱাং হাস্পতাললৈ আহিছো । অধ্যক্ষ মহেশ্বৰ সোণোৱালে চাই আছে । তেখেতে বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা নাই বুলি জনাইছে ।’’
- কেনেকৈ সংঘটিত হয় ঘটনাটো :
চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা এজন ৰোগীয়ে কয়, "আমাৰ নামঘৰত ভাদমহীয়া শৰাইৰ প্ৰসাদ খোৱাৰ কাৰণে হ'ল । ৫০ জন মানেই হ'ব । ইয়াত ৬জন আছে, তিলৈ হাস্পতালততো আছে । মূৰৰ বিষ, জ্বৰ, শৌচ, বমি লক্ষণে দেখা দিছে । গোটেইখিনি মানুহৰ হোৱা কাৰণে প্ৰসাদৰ পৰাই হৈছে বুলি ভবা হৈছে । এতিয়া আগতকৈ অলপ ভাল পাইছো ।’’