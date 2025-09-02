গুৱাহাটী: কোলাত এটি চাৰিবছৰীয়া সন্তানক লৈ মহিলাগৰাকী প্ৰায়ে গুৱাহাটীলৈ আহে আৰু কিছুদিন বিভিন্নজনৰ ঘৰত কাম কৰি পুনৰ উভতি যায় । ঘৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁৱত । অভাৱৰ বাবেই এনেদৰে দুপইচাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহি কাম কৰিবলৈ বাধ্য মহিলাগৰাকী । গুৱাহাটীত বেছি দিন থাকিব নোৱাৰে কাৰণ গাঁৱৰ ঘৰখনত আছে ৰুগীয়া মাতৃ আৰু সৰু ভাতৃ । আচলতে মহিলা বুলি ক'লে ভুলেই হ'ব । কাৰণ তেওঁৰ বয়স বয়স ২০ বছৰ ।
নাম প্ৰকাশত অসুবিধা থকা বাবে বিশেষকৈ পৰিচয় ৰাজহুৱা নকৰাৰ বাবে মহিলাগৰীক নাম উল্লেখ কৰা হোৱা নাই । মহিলাগৰাকী ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ । অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা মহিলাগৰাকীৰ অতি কম বয়সত বিবাহ হৈছিল আৰু কম বয়সতে সন্তানৰ মাতৃ হৈছিল । সন্তানটোৰ দুবছৰ বয়সতে স্বামীৰ মৃত্যু হৈছিল । স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছতে মহিলাগৰাকীয়ে সন্তানৰ সৈতে মাতৃৰ গৃহলৈ গুচি আহে । তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আন এক সংগ্ৰামৰ কাহিনী ।
এই প্ৰতিবেদনত মহিলাগৰাকীৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনৰ এক উদ্বেগজনক বাস্তৱ সত্যৰ বিষয়ে ক'ব বিচৰা হৈছে । স্বাভাৱিকতে কোৱা হয় যে আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যৎ । কিন্তু অসমৰ বৃহৎসংখ্যক শিশুৱে দুবেলা দুমুঠি ভালদৰে খাবলৈ নাপায় । যাৰ ফলত পুষ্টিহীনতাত ভুগি ৰাজ্যখনৰ বহুসংখ্যক শিশু বাওনা হোৱাৰ লগতে বহুতৰ বয়স অনুসৰি ওজন হোৱা নাই । প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভনিতে উল্লেখ কৰা মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ সন্তান এই সমস্যাৰে জৰ্জৰিত ।
মহিলাগৰাকী অতিকৈ ক্ষীণ আৰু যথেষ্ট দুৰ্বল । দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰি যে মহিলাগৰাকী ৰক্তহীনতা তথা পুষ্টিহীনতাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত । ঠিক সেইদৰে মহিলাগৰাকীৰ চাৰি বছৰীয়া সন্তানটোও পুষ্টিহীনতাৰ কবলত পৰি উচ্চতা বৃদ্ধি পোৱা নাই আৰু ওজনো যথেষ্ট কম । যাৰ বাবে শিশুটিৱে সমবয়সীয়া আন স্বাভাৱিক শিশুৰ দৰে দৌৰা-দৌৰি কৰিব নোৱাৰে । মহিলাগৰাকীয়ে কাম কৰি থাকে আৰু শিশুটি একে ঠাইতে শুই থাকে ।
এই বিষয়ে মহিলাগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়,"সন্তান জন্ম দিয়াৰ সময়তে মোৰ ৰক্তহীনতাৰ সমস্যা আছিল । চিকিৎসকে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাবলৈ কৈছিল । কিন্ত আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা তেনেকুৱা নাছিল । ক'ভিডৰ বাবে আমাৰ অৱস্থা অধিক বেয়া হৈ পৰিছিল । যাৰ বাবে ভাল খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো আমাৰ বাবে সপোনো নাছিল । যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে সন্তানটোৰ জন্ম হৈছিল যদিও ওজন যথেষ্ট কম আছিল । লগতে দুৰ্বলো আছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"চিকিৎসকে পুষ্টিহীনতাৰ কথা কৈছিল । কিন্তু আমাৰ বাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে চলাটো সম্ভৱ নাছিল । সন্তানটো বয়স বাঢ়িল যদিও বয়স অনুপাতে তাৰ বিকাশ হোৱা নাই । স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া আৰু অধিক সমস্যাত পৰিছোঁ । যেনেতেনে চলি আহিছোঁ ।" এয়া আছিল এগৰাকী মাতৃৰ বেদনা ।
মহিলাসকলৰ বাবে চৰকাৰী বহু আঁচনি আছে যদিও এই আঁচনিবোৰে ঢুকি নাপাই এই মহিলাসকলক । লক্ষণীয় বিষয় যে মাতৃ-শিশুৰ ৰক্তহীনতা আৰু পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰাৰ বাবে দেশজুৰি ৰূপায়ণ কৰা পোষণ অভিযানৰ পৰা বহু নিলগত এইগৰাকী মহিলাৰ দৰে আন বহু মহিলা । সেইদৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰো সুবিধা নাপাই এইগৰাকী মহিলাই ।
ৰাজ্যখনত পুষ্টিহীনতাৰ উদ্বেগজনক ছবি :
পুষ্টিহীনতাত ভোগা ৰাজ্যখনৰ শিশুসকলৰ দুৰৱস্থাৰ কথা শেহতীয়াকৈ উন্মোচিত হৈছে সংসদৰ মজিয়াত । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যসভাত মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্য মন্ত্ৰী সাবিত্রী ঠাকুৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে অসমৰ পাঁচ বছৰ বয়সৰ তলৰ ৪২.৯৪ শতাংশ শিশুৱেই পুষ্টিহীনতাত ভোগাৰ বাবে বাওনা হৈছে । অথচ এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হৈছে ৩৭.০৭ শতাংশহে । অর্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈ অসমৰ অৱস্থা শোচনীয় ।
আনহাতে পুষ্টিহীনতাৰ বাবে ক্ষীণ শিশুৰ সংখ্যাও অসমত যথেষ্ট । তথ্য মতে অসমৰ ৪.৫০ শতাংশ শিশু অতি ক্ষীণকায় আৰু ১৬.৮৮ শতাংশ শিশুৰ বয়স অনুপাতে ওজন কম । ইফালে অসমত শিশুৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য যথেষ্ট উদ্বেগজনক । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে অসমত একহাজাৰ নৱজাতকৰ (জন্মৰ পৰা ২৮ দিনৰ ভিতৰত) মাজত ২২টি নৱজাতকৰে মৃত্যু ঘটে ।
অথচ এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হৈছে ১৯ । একেদৰে পাঁচ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত অসমত প্রতি হাজাৰত ৩৫ টা শিশুৰ মৃত্যু ঘটে । অসমত ইমান বেছিসংখ্যক শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হৈছে ৩০ । সংসদত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰা মতে ০-৫ বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ তালিকাত অসমৰ স্থান হৈছে চতুর্থ । অসমতকৈ ওড়িশা (৩৭), ছট্টিশগড় (৪১), উত্তৰ প্ৰদেশ (৪২) আৰু মধ্য প্ৰদেশ (৪৭)তহে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ অধিক ।
লক্ষ্যণীয় বিষয় যে পুষ্টিহীনতাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ত্ৰিপুৰাৰ বাহিৰে আন ৰাজ্যবোৰৰ অৱস্থা বহুত উন্নত । অসম আৰু ত্ৰিপুৰাহে এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে । অথচ প্ৰতি বছৰে অসম চৰকাৰে শিশুৰ পুষ্টিহীনতাৰ বাবে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি আহিছে । কিন্তু কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পাছতো ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বাস্তৱত উন্নয়ন হোৱা নাই । বৰ্তমান সময়ত এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।
পুষ্টিহীনতা সন্দৰ্ভত কি কয় বিশেষজ্ঞই:
চৰকাৰীভাৱে পোষণ অভিযান, পোষণ মাহ পালন আদিকে ধৰি বহু আঁচনি প্ৰৱৰ্তন হৈ আছে । অৰুণোদয় আঁচনিত দিয়া ধনৰ এটা অংশ মহিলাৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ নামত দিয়া হয় । উল্লেখ্য যে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে পুষ্টি যোগানৰ নামত কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰা হয় । কিন্তু তাৰ পিছতো ৰাজ্যখনত পুষ্টিহীনতাৰ সমস্যা প্ৰকট হৈ আছে ।
এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ পংকজ কলিতাই কয়,"এগৰাকী কন্যাই শিশু কালৰ পৰা কিশোৰীকাল পৰ্যন্ত যেতিয়া উপযুক্ত পৰিপুষ্টিৰ পৰা বঞ্চিত হয় তেতিয়া বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে আক্ৰান্ত হয় ৰক্তহীনতাৰ দৰে ৰোগত । ফলত বাধাগ্ৰস্ত হয় দৈহিক আৰু বৌদ্ধিক তথা মানসিক বিকাশ । তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে দৰিদ্ৰতাই হৈছে পুষ্টিহীনতাৰ কাৰক সমূহৰ ভিতৰত প্ৰধান কাৰক । সন্তানক পুষ্টিকৰ আহাৰ খুৱাব লাগে বুলি জানিলেও অধিকাংশ লোকে তেনে খাদ্য ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষমতা নাথাকে ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰে,"চৰকাৰীভাৱে দৰিদ্ৰ মানুহে পাবলগীয়া পুষ্টিদায়ক খাদ্য, চিকিৎসা-স্বাস্থ্য সেৱা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, বিজ্ঞান সন্মত অনাময় ব্যৱস্থা, চৰকাৰী সচেতনতা সৃষ্টিৰ কৰ্মসূচী আদি ন্যাৰ্য অধিকাৰৰ পৰা প্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ বহু লোক বঞ্চিত হৈ আছে । আনহাতে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও সচেতনতা, সজাগতা, যোগাযোগহীনতাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত বহুলোক উপকৃত হ'ব পৰা নাই । যাৰবাবে এইসমূহ মৌলিক অধিকাৰ থকাৰ পিছতো ৰাজ্যখন এই সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই । এখন ৰাজ্যৰ মহিলা আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ অধিকাংশই পুষ্টিহীনতাৰ গ্ৰাসত পৰি থাকিলে সমাজৰ মানৱ সম্পদৰ ভৱিষ্যত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰে ।"
লগতে কলিতাই কয়,"ৰাজ্য চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি পোষণ মাহ পালন কৰি আহিছে পুষ্টিহীনতা দূৰীকৰণৰ বাবে । এমাহৰ এই কাৰ্যসূচীয়ে বছৰজোৰা ৰক্তহীনতা বা অপুষ্টিত ভোগা শিশু-কিশোৰী বা মাতৃৰ এই সমস্যা দূৰ কৰিব নোৱাৰে । অৱশ্যে এই কাৰ্যসূচীয়ে মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সেয়ে চৰকাৰৰ এই কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সাধাৰণ জনতা সংযুক্ত হোৱাৰ অতিকে প্ৰয়োজন । উল্লেখ্য যে ৰক্তহীনতা, পুষ্টিহীনতা কেৱল চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা খাদ্যৰ দ্বাৰাই দূৰীকৰণ সম্ভৱ নহয় । নিজা অঞ্চলত সহজতে উপলব্ধ বিভিন্ন শাক-পাচলি তথা বিভিন্ন ফলমূলৰ যোগেদি এই সমস্যা দূৰীকৰণত সহায় কৰে । ইয়াৰ বাবে সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে ।"
পুষ্টিহীনতা দূৰীকৰণত পুষ্টিকৰ খাদ্য:
পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ প্ৰসংগত ডাঃ পংকজ কলিতাই কয়,"সু-স্বাস্থ্যৰ বাবে ছয় প্ৰকাৰৰ খাদ্যৰ আৱশ্যক । প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, চৰ্বি বা স্নেহ পদাৰ্থ, খনিজ লৱন আৰু ধাতৱ মৌল, ভিটামিন আৰু পানী । খাদ্যৰ এই উপাদানসমূহকে পুষ্টিদ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় আৰু এই পুষ্টিদ্ৰব্যসমূহে শৰীৰৰ গঠন, বৃদ্ধি আৰু বিকাশত বেলেগে বেলেগে ভূমিকা পালন কৰে । পুষ্টিদ্ৰব্যসমূহৰ কাম বেলেগ বেলেগ হোৱা হেতুকে আমি গ্ৰহণ কৰা খাদ্যত আটাইবোৰ পুষ্টিদ্ৰব্য থকাটো প্ৰয়োজনীয় ।"
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"খাদ্যত পুষ্টিদ্ৰব্যৰ ঘাটি হ’লে শৰীৰ পুষ্টিহীনতাত ভুগিব লগা হয় আৰু পুষ্টিহীনতাই বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে । আমাৰ দেশৰ বেছিভাগ শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ স্বাস্থ্য সমস্যাৰ মূল কাৰণ বিধেই হৈছে পুষ্টিহীনতা । যিহেতু খাদ্যৰ পুষ্টিদ্ৰব্যসমূহে সু-স্বাস্থ্যত বেলেগ বেলেগ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, অৰ্থাৎ এবিধ পুষ্টিদ্ৰব্যৰ কাম অন্য এবিধে কৰিব নোৱাৰে । সেয়ে পুষ্টিদ্ৰব্যসমূহৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আমাৰ সচেতনতা সৃষ্টি হ’লেহে আমি নিশ্চয় পুষ্টিহীনতাত নোভোগাকৈ থাকিব পৰাটো সম্ভৱ হ’ব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"প্ৰ'টিনৰ অভাৱত দেহ গঠন আৰু বৃদ্ধি হ’ব নোৱাৰে । শৰীৰৰ তেজ বা ৰক্তগঠনৰ মূল উপাদানবিধেই হৈছে প্ৰ'টিন । ই শৰীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্বও পালন কৰে । মাছ, মাংস, কণী আদি প্ৰ'টিনৰ উৎস হোৱাৰ উপৰি আন কিছুমান খাদ্যত প্ৰটিন পোৱা যায় । মানুহৰ বিভিন্ন শাৰীৰিক কাৰ্যৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা শক্তি কাৰ্বহাইড্ৰেট জাতীয় খাদ্যৰ পৰা উৎপন্ন হয় । সেইবাবে, কাৰ্বহাইড্ৰেটক শক্তি যোগানকাৰী উপাদান বুলিও কোৱা হয়। তেনেদৰে চৰ্বি বা স্নেহজাতীয় খাদ্যই শৰীৰত তাপশক্তি উৎপাদন আৰু ভৱিষ্যতে ব্যৱহাৰৰ বাবে শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাম কৰে ।"
তেওঁ কয়,"খাদ্যৰ অন্য এক উপাদান খনিজ লৱণ আৰু ধাতব মৌলই দেহৰ স্বাভাৱিক বৃদ্ধিত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগায় । লগতে শৰীৰৰ বিপাকীয় কাৰ্যত সহায় কৰে । উদাহৰণস্বৰূপে হাড়ৰ গঠন আৰু বিকাশৰ বাবে কেলছিয়াম আৰু আৰু ফছফৰাছৰ আৱশ্যক । তেনেদৰে তেজত হিম’গ্ল’বিন উৎপাদনৰ বাবে লোৰ আৱশ্যক । হিম’গ্ল’বিনে শৰীৰৰ বিভিন্ন কোষলৈ অক্সিজেন সৰবৰাহ কৰে আৰু শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । খাদ্যত আৱশ্যকীয় লোৰ অভাৱ ঘটিলে তেজত হিম’গ্ল’বিনৰ মাত্ৰা কমি যায় আৰু শৰীৰত ৰক্তহীনতাই দেখা দিয়ে ।"
ৰক্তহীনতাৰ প্ৰভাৱ :
ৰক্তহীনতাৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত ডাঃ পংকজ কলিতাই কয়,"ৰক্তহীনতাত ভুগিলে মানুহৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কমি যায় আৰু বিভিন্ন ৰোগৰ চিকাৰ হ’ব লগা হয়। সেইদৰে ভিটামিনৰ অভাৱ ঘটিলে বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে। সাধাৰণতে পানীক আমি খাদ্য হিচাপে গণ্য নকৰো যদিও পানী আমাৰ শৰীৰৰ এটি মুখ্য উপাদান । আমাৰ শৰীৰৰ কোষবোৰত ৭০-৮০ শতাংশ পানী থাকে । শৰীৰৰ বিভিন্ন কাৰ্য বা প্ৰক্ৰিয়াত পানীৰ প্ৰয়োজন ইমানেই বেছি যে পানীক প্ৰাণীৰ ‘প্ৰাণ’ বুলি কোৱা হয় । আমি গ্ৰহণ কৰা সকলো খাদ্য বস্তুৱেই পানীত দ্ৰবীভূত হোৱাৰ ফলতে শৰীৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । গতিকে আমাক সু-স্বাস্থ্যৰ বাবে আমি গ্ৰহণ কৰা খাদ্যত যাতে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিদ্ৰব্যসমূহ সঠিক মাত্ৰাত থাকে, তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।"
বাল্য বিবাহৰ প্ৰভাৱত ৰক্তহীনতা আৰু পুষ্টিহীনতা :
প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰ অসমত বেছি হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক অভিযান চলোৱা হৈছে । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলাই আহিছে । প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভনিতেই কম বয়সত বিবাহ হোৱা মহিলাগৰাকীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
বাল্য বিবাহৰ ফলত প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ উপৰি কম বয়সতে মাতৃ হোৱাৰ ফলত ৰাজ্যৰ প্ৰায়সংখ্যক মহিলাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সন্তানসমূহ ৰক্তহীনতাত ভুগিছে ।
এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ পংকজ কলিতাই কয়,"ৰাজ্যখনত দেখা দি অহা এই পৰিস্থিতিৰ মূলতেই হৈছে বাল্য বিবাহ । কম বয়সতে বিবাহ হৈ সন্তান জন্ম দিয়াৰ ফলত প্ৰায়সংখ্যক মহিলাৰে স্বাস্থ্য ভাগি পৰে । বহু সময়ত মহিলাগৰাকী আনকি মৃত্যুৰ মুখতো পৰে । আনহাতে ৰক্তহীনতাত ভোগে এনেধৰণৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা । কম বয়সত সন্তান জন্ম দিলে মাতৃৰ দৰে শিশুৰো স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে । শেহতীয়াকৈ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি চলা তীব্ৰ অভিযানে ভৱিষ্যতে এইক্ষেত্রত ইতিবাচক দিশ নিৰ্ণয় কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।"
অভিলাষী পোষণ অভিযান আৰু অসমৰ প্ৰেক্ষাপট :
মাতৃ-শিশুৰ ৰক্তহীনতা আৰু পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰাৰ বাবে দেশজোৰি ৰূপায়ণ কৰা পোষণ অভিযানৰ ক্ষেত্রত অসমে ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । উদ্বেগৰ বিষয় যে অসমত ৰক্তহীনতা আৰু পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশু আৰু মহিলাৰ সংখ্যা দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । তেনেস্থলত পোষণ অভিযানৰ সফল ৰূপায়ণ অসমত বিশেষভাৱে জৰুৰী । লক্ষণীয় বিষয় যে কেন্দ্ৰই ধন দিলেও যথাসময়ত ধন ব্যয় কৰিব নোৱাৰে অসম চৰকাৰে । আনকি ব্যয় কৰা ধনৰো ব্যাৱহাৰিক প্ৰমাণ-পত্ৰ দাখিলত ব্যর্থ হয় অসম চৰকাৰ ।
পোষণ অভিযানৰ ক্ষেত্রত অসমৰ ব্যৰ্থতা কেইবাবাৰো উন্মোচিত হৈছে সংসদৰ মজিয়াত । উল্লেখ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পোষণ বা পুষ্টি অভিযান হৈছে জনকল্যাণমূলক কার্যসূচী । এই অভিযান ৬ বছৰ বয়সলৈকে শিশু, কিশোৰী, গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু স্তনপান কৰাই থকা মাতৃসকলৰ পুষ্টিগত স্থিতি উন্নত কৰাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে । কিন্তু অসমত এই অভিযান সম্পূর্ণ ৰূপে সফল হোৱা নাই । কেৱল বাল্য বিবাহেই নহয় আন বহু কেইটা কাৰণত ৰাজ্যখনত মাতৃ আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা পৰিলক্ষিত হৈছে ।