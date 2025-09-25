ETV Bharat / state

পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে মুকলি হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ।

Manas National Park
পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2025 at 8:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : অসম তথা দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে সুখবৰ । পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । বুধবাৰে ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে মুকলি কৰা হয় বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মুকলি কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি কৰে বি টি চিৰ বন বিভাগৰ মুখ্য বন সংৰক্ষক সুমন মহাপাত্ৰই ।

এই উপলক্ষে মানাহৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ প্ৰথম প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা দ্বিতীয় তথা মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰলৈ এক সজাগতা সমদল উলিওৱা হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পোহনীয়া হাতীবোৰে শাৰী পাতি এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা দৃশ্যই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে । ইফালে বন বিভাগৰ কৰ্মী আৰু স্থানীয় লোকসকলেও সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলিৰ পূৰ্বে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় । লগতে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে উপস্থিত লোকসকলে ।

পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (ETV Bharat)

২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সুমন মহাপাত্ৰই কয়, "আজিৰে পৰা পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । সকলো পৰ্যটকে নিজক সুৰক্ষিত ৰাখি সুন্দৰভাৱে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰক । কিন্তু দায়িত্বশীলভাৱে আনন্দ উপভোগ কৰক । যাতে বন্য জীৱ-জন্তুৰ অসুবিধা নহয়, সেই কথা গুৰুত্ব দিয়ক । বন্য জীৱ-জন্তুৰ কথাও চিন্তা কৰক । কাৰণ বন্য জীৱ-জন্তুৰ সংৰক্ষণ আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব ।"

Manas National Park
মুখ্য বন সংৰক্ষক সুমন মহাপাত্ৰই মুকলি কৰে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (ETV Bharat)

মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুকলি অনুষ্ঠানত মানাহ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প তথা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ক্ষেত্র সঞ্চালক ড৹ চি ৰমেশ, উপ ক্ষেত্র সঞ্চালক শশীধৰ ৰেড্ডী, বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰ বাৰিন বড়োকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্থানীয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে অংশগ্রহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ছবিখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ বৰ হেঁপাহ আছিল: ৰৈ ৰৈ বিনালে সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

For All Latest Updates

TAGGED:

MANAS NATIONAL PARK REOPENSBAKSAইটিভি ভাৰত অসমমানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানMANAS NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.