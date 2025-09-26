ETV Bharat / state

নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাই সামাজিক মাধ্যমত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ স্পষ্টীকৰণ

সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট আপলোড কৰি নিজক নিৰ্দোষী সজোৱাৰ চেষ্টা জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ৷ পিছে তেওঁ কিমানদূৰ সঁচা সেয়া এই সময়ত এক অবুজ সাঁথৰ ৷

অসমবাসীৰ প্ৰিয় শিল্পীজনক অৱহেলা আৰু গভীৰ ষড়যন্ত্ৰৰে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগত অভিযুক্ত মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ সুখৰ দিনত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 11:39 PM IST

নিউজ ডেস্ক: এটা সত্বাৰ অকাল মৃত্যু আৰু ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক ৷ এই বিতৰ্কই যেন দিন বাগৰিছে মানে ৰূপ সলাইছে ৷ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ খবৰ লাভৰ আঠদিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ঘনে ঘনে যেন সলনি হৈছে প্ৰেক্ষাপট ৷

এই ঘটনাত নাম সাঙোৰ খোৱা একাংশ চৰিত্ৰই সুযোগ বুজি ভুমুকিয়াইছে সামাজিক মাধ্যমত ৷ তাৰপিছতো পোহৰলৈ অহা নাই প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু ৰহস্য ৷ যেন সকলোবোৰ এটা সাধুকথা ৷

তীব্ৰ বিতৰ্ক, ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ পিছতো অসম আৰক্ষীয়ে পোহৰলৈ আনিব পৰা নাই প্ৰকৃত সত্য় ৷ ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত ইতিমধ্যে নাম সাঙোৰ খাইছে বহু হাই প্ৰফাইল লোকৰ ৷ বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহন্ত আৰু জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ওপৰতে উঠিছে সন্দেহৰ আঙুলি ৷ ইয়াৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক জগতৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি, এটা ব্য়ক্তিগত চেটেলাইট চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু ছিংগাপুৰস্থিত প্ৰবাসী অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধেও উত্থাপন হৈছে অভিযোগ ৷ তাৰপিছতো কিন্তু সঘনে সলনি হৈছে সমগ্ৰ কাহিনীৰ প্ৰেক্ষাপট ৷

বৃহস্পতিবাৰে শ্যামকানু মহন্তই কোনো অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা ভিডিঅ’ বাৰ্তা সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰি নিজকে দোষমুক্ত দাবী কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে শুকুৰবাৰে আন এক পোষ্ট আপলোড কৰি নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই ৷ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰা পোষ্টটোত জুবিনৰ মৃত্যু মাথোঁ এক দুৰ্ঘটনা বুলিহে উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ যি পোষ্ট প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত ৰাজ্যবাসীৰ ক্ষোভ দুগুণে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ৷

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

‘‘সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ এখন মুকলি চিঠি’’ শীৰ্ষক শিৰোনামেৰে পোষ্টটোৰ আৰম্ভণি কৰা প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ মেনেজাৰগৰাকীয়ে আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি কয়, ‘‘অসম সদায় মোৰ ঘৰ আছিল, আৰু সদায় থাকিব। যিসকল লোকে মোক মৰম, সন্মান আৰু জীৱিকা দিছিল, তেওঁলোক আজি দূখিত, আৰু মই তেওঁলোকৰ ‍বেদনাত সমভাগী ।’’

জুবিন গাৰ্গ সম্বন্ধীয় আন কেইবাটাও প্ৰসংগত উত্থাপন কৰি সিদ্ধাৰ্থই কয়, ‘‘মই প্ৰতিটো প্ৰমাণ দাঙি ধৰিবলৈ সাজু । এয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে যিসকল লোকে বছৰ বছৰ ধৰি জুবিন দাক নিজৰ ব্যক্তিগত লাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, তেওঁলোকে এতিয়া কেৱল নিজৰ দোষ ঢাকিবলৈ আৰু নিজকে বচাবলৈ মোৰ বিৰুদ্ধে মিছা কথা বিয়পাইছে ।’’

সিদ্ধাৰ্থে জুবিনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক সমৰ্থন জনাই কয়, ‘‘অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই বিষয়টোৰ তদন্তৰ বাবে এখন বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী দল (SIT) গঠন কৰিছে, আৰু মই ইয়াক সন্মান জনাইছোঁ । আন সকলোৰে দৰে ময়ো বিচাৰোঁ যে সত্য পোহৰলৈ আহক । মই তদন্তত সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰিম আৰু কৰ্তৃপক্ষক প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰতিটো সবিশেষ তথ্য দাঙি ধৰিম ।’’

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ পিছত নিজৰ জীৱনলৈ ভাবুকি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, ‘‘মই গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিব পৰা নাই কাৰণ, যোৱা কেইদিনমানত, মোৰ ঘৰৰ বাহিৰত মানুহৰ ভিৰ হৈছে, আৰক্ষীৰ গাড়ীত আক্ৰমণ কৰা হৈছে, আৰু মই হাজাৰ হাজাৰ মৃত্যুৰ ভাবুকি পাইছোঁ । পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য উপস্থিত নথকাৰ বাবে SIT মোৰ ঘৰত সোমাবলৈ বাধ্য হৈছিল । মোৰ মা আৰু ভাই-ভনীসকলে নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ঘৰ এৰিছে । বন্ধু-বান্ধৱ, পৰিয়াল আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে পৰিস্থিতি শান্ত নোহোৱালৈকে মোক আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । মই আইনক সন্মান কৰোঁ, কিন্তু মই মোৰ নিজৰ জীৱন আৰু মোৰ আশে-পাশে থকা লোকসকলৰ জীৱনক লৈও শংকিত ।’’

কিমান সঁচা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ! (ETV Bharat Assam)

কোনো ভয় বা পক্ষপাতিত্ব অবিহনে তদন্ত নিজৰ পথেৰে আগবঢ়াৰ পোষকতা কৰা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ উৰাবাতৰি বা উচতনিত বিভ্ৰান্ত নহ’বলৈ অসমবাসীক আহ্বান জনায় । জুবিন দাৰ স্মৃতিৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সকলোকে শান্তভাৱে আৰু মৰ্যদাৰে সত্যৰ সন্ধান কৰা উচিত বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সম্পূৰ্ণ পোষ্টটো

তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত এই পোষ্টৰ পিছতে ৰাজ্যবাসীয়ে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ ধৰে ৷ তদুপৰি অতি শীঘ্ৰে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনায় আৰক্ষীক ৷

সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই আপলোড কৰা সম্পূৰ্ণ পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ-

