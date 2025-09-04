গুৱাহাটী: এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গড়চুকৰ বাঠোপুৰি । হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ চাৰিদিনৰ পাছত পোহৰলৈ আহে এই ঘটনা । ইয়াৰ পাছতেই মৃতদেহ বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে তদন্ত । ইপিনে সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে অভিযুক্তটো ।
জানিব পৰা মতে, মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড । বন্ধুৱে বন্ধুক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা । আৰক্ষী সূত্ৰ অনুসৰি, অভিযুক্ত ৰফিকুল ইছলামে বন্ধু ৰিয়াজ আলীক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি মতে, মঙলবাৰে নিশা দুই বজাত ৰিয়াজ আলীক হত্যা কৰি পিছত বস্তাত বান্ধি নিশাই গড়চুকৰ বাহিনী নৈত পেলাই দিয়ে বন্ধু ৰফিকুল ইছলামে । তাৰ পিছত সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ৰফিকুলে । পিছত সেই অট্টালিকা বনাই থকা স্থানৰ মাটিৰ মালিকে ৰিয়াজ আলী আৰু ৰফিকুল ইছলামে নিশা কাজিয়া কৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি গড়চুক থানাত খবৰ দিয়ে ।
সেই খবৰৰ ভিত্তিত গড়চুক আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি বুধবাৰে নিশা দুই বজাত দক্ষিণ শালমাৰাৰ পৰা ৰফিকুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ৰফিকুল লগে লগে আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আৰু আৰক্ষীৰ জেৰাত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৰফিকুলে ৰিয়াজ আলীক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে ।
ৰফিকুলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গড়চুক আৰক্ষীয়ে আজি পুৱাৰে পৰা এন ডি আৰ এফৰ সহযোগত মৃতদেহ বিচাৰি বাহিনী নৈত অভিযান চলাই যদিও বৰ্তমানলৈ তেওঁলোকে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ মহানগৰীত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো মৃত ৰিয়াজ আলী আৰু ৰফিকুল ইছলাম বন্ধু আছিল । দুই বন্ধু মিস্ত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল । হঠাৎ কিহৰ বাবে ৰফিকুলে নিজ বন্ধুক হত্যা কৰিলে সেই কথা পোহৰলৈ অহা নাই যদিও ধনৰ বাবে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মৃত ৰিয়াজৰ ভাতৃৰ ।
অভিযোগ অনুসৰি ধনৰ বাবে মৃত ৰিয়াজৰ পত্নী পৰিয়ালৰ লগত লগ লাগি ৰফিকুলে সংঘটিত কৰিলে এই কাণ্ড । মৃত ৰিয়াজৰ ভাতৃয়ে কয়, "মোক আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে মঙলবাৰে নিশা দুই বজাত মোৰ ভাতৃক হত্যা কৰি নলাত পেলাই দি ৰফিকুল পলাই যায় । পিছত আৰক্ষীয়ে মোক যোৱা নিশা দুই বজাত ভাতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ ফোনযোগে জনায় । আজি ৰাতিপুৱাই মই থানত আহি খবৰ লও যদিও মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে । কিয় হত্যা কৰিলে মই গম পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে মোক জনোৱা মতে যদিও কিবা ঠিকাৰ কামৰ টকা-পইছাৰ বাবে ৰিয়াজৰ পত্নীৰ ভায়েক লগত মিলি হত্যা কৰিলে ।"
আনফালে আন একাংশৰ মতে দুই বন্ধুৰ মাজত ঠিকাৰ পইচাক লৈ হৈছিল সংঘাত । সেয়ে ৰফিকুলে হত্যা কৰিলে ৰিয়াজক । যিয়েই নহওক, আৰক্ষীৰ তদন্ত পিছতহে পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ ।