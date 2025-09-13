প্ৰাকৃতিক নিৰিবিলি পৰিৱেশৰ মাজত থকা এখন আশ্ৰম য’ত প্ৰতিফলিত হয় মহাত্মাৰ আদৰ্শ

প্ৰাকৃতিক নিৰিবিলি পৰিৱেশৰ মাজত থকা এখন আশ্ৰম য’ত প্ৰতিফলিত হয় মহাত্মাৰ আদৰ্শ
জাতিৰ পিতাৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰা এখন আশ্ৰম । আৱাসী হিচাপে কেৱল বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাসকল থকা এই আশ্ৰমখনত সকলো দিশতে স্বাৱলম্বনৰ নিদৰ্শন ।
Published : September 13, 2025 at 4:20 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰ জিলাত থকা মৈত্রী আশ্ৰম । এক শান্ত সমাহিত প্ৰাকৃতিক নিৰিবিলি পৰিৱেশৰ মাজত থকা এখন আশ্ৰম । আশ্ৰমখনৰ চৌদিশে পক্ষীকূলৰ কাকলি । ভৰি আছে ফল-ফুলৰ গছ লতিকা । মাজে মাজে শুভ্ৰ বসন পৰিহিতা বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাৰ কৰ্ম ব্যস্ততা । শুনা যায় যঁতৰৰ শব্দ । যঁতৰত সূতা কটাৰ এক দুৰ্লভ দৃশ্য দেখা যায় এই আশ্ৰমত ।
মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ প্ৰতিফলিত হোৱা এইখন লখিমপুৰবাসীৰ চিৰ পৰিচিত মৈত্রী আশ্ৰম । লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ চাবতি অঞ্চলৰ লীলাবাৰী বিমান বন্দৰৰ নিচেই কাষতে উজ্বলপুৰত আছে এই আশ্ৰমখন । কেৱল একাংশ বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাই ধৰি ৰখা এই আশ্ৰমখনত গান্ধী আৰু বিনোৱা জীৰ আদৰ্শ আজিও প্ৰতিফলিত হৈ আছে ৷
মৈত্ৰী আশ্ৰমৰ ইতিহাস
১৯৬২ চনৰ ৫ মাৰ্চত এই মৈত্রী আশ্ৰমখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । আচাৰ্য বিনোৱা ভাৱে আছিল আশ্ৰমখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক । মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰিয় শিষ্য তথা গান্ধীৰ আধ্যাত্মিক উত্তৰসুৰী, ভূ-দান আন্দোলনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আচার্য বিনোৱা ভাৱেয়ে এই আশ্ৰমখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । শ্ৰম আধাৰিত আধ্যাত্মিক জীৱন আৰু সমাজ সেৱাৰ উদ্দেশ্যে আশ্ৰমখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । সৃষ্টি, মানৱ, পশু-পক্ষী আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত মৈত্রী স্থাপন কৰি সংসাৰত মহৎ সেৱাৰ উদ্দেশ্যই এই আশ্ৰমখনৰ আৱাসীসকলৰ লক্ষ্য । ইয়াৰ আৱাসীসকলে এক পৰিশীলিত জীৱন যাপন কৰি আহিছে ।
আশ্ৰমখনৰ ভিতৰচ'ৰাৰ কথা
অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাসকলৰ আৱাসস্থলী আশ্ৰমখন । আজিকালিৰ তথাকথিত বৃদ্ধাশ্ৰম নহয় ! যিসকল মহিলাই সমগ্র বিশ্ব, প্ৰকৃতি জগতক আপোন জ্ঞান কৰি মানৱ সেৱাৰ উদ্দেশ্য লৈ নিজক সমৰ্পিত কৰাৰ মানসিকতাৰে পুষ্ট তেনে মহিলাসকল থাকে এই আশ্ৰমত । মহাত্মা গান্ধীৰ স্বাৱলম্বনৰ আদৰ্শ কঠোৰভাৱে পালন কৰে ইয়াৰ আৱাসীসকলে । কপাহৰ পৰা সূতা কাটি কাপোৰ বৈ পৰিধান কৰে তেওঁলোকে ।
বিভিন্ন ধৰণৰ ফল-মূল, শাক-পাচলিৰ লগতে ধান খেতিও কৰে তেওঁলোকে । খাদ্যবস্তুৰ পৰা সাজ-পোছাকলৈ সকলোতে তেওঁলোক স্বাৱলম্বী । কঠোৰ অনুশীলনৰ মাজত চলে তেওঁলোকৰ জীৱন । পুৱা ৪ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ প্ৰাৰ্থনা, কৰ্মযজ্ঞ আদিৰে এক নিয়মানুৱৰ্তী কাম কাজৰ মাজেৰে অতিবাহিত হয় আৱাসীসকলৰ দৈনন্দিন জীৱন । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে শ্ৰম আধাৰিত আধ্যাত্মিক জীৱন তেওঁলোকৰ । মহাত্মা গান্ধী, বিনোৱা জীৰ স্বাৱলম্বনৰ পৰা সকলো আদৰ্শ তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে । তেনে কাম কাজৰ দৃশ্যপট আজিৰ দিনত দুৰ্লভ !
দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু
মহাত্মা গান্ধীৰ বিদেশী সামগ্রী বৰ্জন আৰু স্বদেশী সামগ্রীৰে স্বাৱলম্বনৰ মহান বাণীক সঁচা অৰ্থত ধৰি ৰাখি মানৱ সেৱাৰ মহান লক্ষ্যৰে পৰিচালিত এই আশ্ৰমখন চাবলৈ দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে । জাপান, ফ্ৰান্স, অষ্ট্ৰেলিয়া, কানাডা আদি বিভিন্ন দেশৰ পৰ্যটকে আশ্ৰমখনত পদাৰ্পণ কৰিছে । আশ্ৰমখন হৃদয় ভৰি চাই জাপানৰ এগৰাকী মহিলা পৰ্যটকে তাত তেওঁ বুদ্ধদেৱক দেখা পোৱা বুলি কৰা মন্তব্যক আজিও আশ্ৰমৰ আৱাসীসকলে সগৌৰৱে স্মৰণ কৰে ।
ইন্দিৰা গান্ধীয়েও পিঠা খাই গৈছিল আশ্ৰমখনত । প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ক'ৰবালৈ আহি যেতিয়া লীলাবাৰী বিমানবন্দৰত বিমানত উঠিবলৈ আহিছিল তেতিয়া কাষতে থকা এই আশ্ৰমখন পৰিদৰ্শন কৰিছিল । আশ্ৰমৰ আৱাসীয়ে দিয়া পিঠা খাই তেওঁ ইমানেই তৃপ্তি লাভ কৰিছিল যে তেওঁ দুখনমান পিঠা খুজি লৈও গৈছিল । এই কথা আৱাসীসকলে আজিও স্মৰণ কৰি পুলকিত হয় ।
চৰকাৰী অনুদানৰ ওপৰত ভৰসা নকৰে আশ্ৰমখনে
স্বাৱলম্বনেই মুখ্য উদ্দেশ্য আৱাসীসকলৰ । সেয়ে আশ্ৰমখনত আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী অনুদান নাই । আৱাসী মহিলাসকলে কাপোৰ বৈ অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও শাক-পাচলি, ধান খেতি কৰি সুন্দৰভাৱে আশ্ৰমখন পৰিচালনা কৰি আছে । গৰু গাই পুহি গাখীৰৰ উৎপাদনো কৰে তেওঁলোকে । প্ৰয়োজন হ'লে উৎপাদিত এনে সামগ্রী বিক্রী কৰে তেওঁলোকে । কোনোবাই আশ্ৰমখনৰ বাবে কিবা দিব খুজিলে সেয়া তেওঁলোকে প্ৰসাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ।
আনন্দৰ সীমা নাই আৱাসীসকলৰ
শ্ৰম বিমুখভাৱে এটা আলস্য জীৱন কটোৱাৰ মানসিকতা ৰহিত এই আশ্ৰমৰ আৱাসীসকলৰ । সততে গান্ধীৰ আদৰ্শক লৈ ফুলজাৰি মাৰি থকা মানসিকতাৰ পৰাও বহু যোজন দূৰত তেওঁলোক । বিশ্ব মানৱ, প্ৰকৃতি জগত সকলোকে আপোন জ্ঞান কৰি শ্ৰমৰ জৰিয়তে এক পৰিশীলিত জীৱন কটাই তেওঁলোকে । বিনোৱা জীয়ে দি যোৱা মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ খামুচি ধৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে । তাৰ বাবে তেওঁলোক আনন্দিত । আশ্ৰমখনৰ পৰিচালিকা চম্পা পাটৰে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমাৰ আনন্দই আনন্দ । গান্ধীৰ আদৰ্শৰে আমি বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ হৃদয়ত ৰাখি স্বাৱলম্বী হৈ এক হৃদয় ভৰা আনন্দ লাভ কৰিছোঁ । আমি কোনো সংসাৰত প্ৰৱেশ কৰা নাই । কাৰণ এই গোটেই সংসাৰখনে আমাৰ । যিমান কৰ্ম কৰিলেও সেৱা কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু সেই কৰ্মত যদি ভাৱনা সোমাই সেইটোহে সেৱা হয়...।"
