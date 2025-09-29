আজি মহাসপ্তমী; ঠায়ে ঠায়ে আনন্দ উল্লাস, নলবাৰীত ১০ফুট উচ্চতাৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

আজি মহাসপ্তমী; ঠায়ে ঠায়ে আনন্দ উল্লাস, নলবাৰীত ১০ফুট উচ্চতাৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
নলবাৰীৰ কটপুহা দুৰ্গা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ হকে প্ৰাৰ্থনা ।
Published : September 29, 2025 at 8:07 AM IST
নলবাৰী : ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা মা দুৰ্গা পূজাৰ আজি মহাসপ্তমী ৷ পুৱাৰে পৰা মাংগলিক কাৰ্যৰ মাজেৰে মা দুৰ্গাক কৰা হৈছে আৰাধনা ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা ৷ কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ পূজা মণ্ডপসমূহত দেখা নাই ভক্তৰ ভিৰ, নাই সেই পূৰ্বৰ আনন্দ উল্লাস ৷
কিয়নো জুবিন গাৰ্গ বিহীন অসমৰ এয়া প্ৰথমটো দুৰ্গা পূজা । লুইত কণ্ঠ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত কেৱল আধ্যাত্মিকতা ৰক্ষা কৰিহে আৰম্ভ হৈছে পূজা । সকলোতে আয়োজকসকলে পূজাৰ লগতে অনুষ্ঠিত কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ । নাই কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।
সাংস্কৃতিক জগতৰ মহানায়কৰ মহাপ্ৰয়াণে ম্লান পেলালে ৰাজ্যৰ পূজাথলীসমূহ । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে নলবাৰীতো একেই ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । জিলাখনৰ কটপুহা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাতো একেই পৰিৱেশ । নাই পূৰ্বৰ দৰে উচাহ ।
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনাই ‘‘জয় জুবিন দা’’ ধ্বনিৰে সুঁৱৰিছে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক । ১০ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবি মণ্ডপৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠা কৰি জ্ঞাপন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
জুবিন গাৰ্গ বিহীন দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজনো যেন তেনেকৈয়েই থাকিল । হৃদয়ৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠানো বাতিল কৰিলে আয়োজক সমিতিয়ে । নলবাৰীৰ কটপুহা দুৰ্গা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ ১ অক্টোবৰৰ মহানৱমীৰ নিশা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আকৰ্ষণ আছিল কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশৰ গীতৰ শৰাই ।
দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আয়োজক সমিতিয়ে বাতিল কৰে সকলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আয়োজকে কয়, "হৃদয়ৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই মহানৱমীৰ নিশা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে ।"
দুৰ্গতি নাশিনী মা দুৰ্গাৰ ওচৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ হকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আয়োজক সমিতিয়ে । আনহাতে ষষ্ঠী পূজাৰ দিনা কটপুহা দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে মুখ্যদ্বাৰত এটি ৩০ ফুট উচ্চতাৰ আদিযুগী মহাশিৱৰ মূৰ্তিৰ লগতে মুখ্য তোৰণৰ সন্মুখত এটি ১০ ফুট উচ্চতাৰ হনুমানৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰে ।