আজি মহাঅষ্টমী : নাই কোনো জাকজমকতা, কেৱল বৈদিক নিয়মেৰে ৰাজ্যত পূজা

আজি মহাঅষ্টমী : নাই কোনো জাকজমকতা, কেৱল বৈদিক নিয়মেৰে ৰাজ্যত পূজা
মহাঅষ্টমী উপলক্ষে দেৱী দৌলত কিছু সংখ্যক ভক্তৰ ভিৰ হোৱা দেখা গৈছে ৷
Published : September 30, 2025 at 12:27 PM IST
শিৱসাগৰ : আজি মহাঅষ্টমী ৷ পৰম্পৰা অনুসৰি সম্পূৰ্ণ বৈদিক নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অষ্টমী পূজা ৷ এইবাৰ ৰাজ্যত পূৰ্বৰ দৰে দুৰ্গা পূজাক লৈ নাহ উছাহ-উদ্দীপনা ৷ কাৰণ আমাৰ মাজত নাই অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ ৷ সেয়ে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি জাক-জমকতাৰ অবিহনে সকলো মাথোঁ কৰিছে মা দুৰ্গাক আৰাধনা ৷
পূজা মণ্ডপসমূহত এইবাৰ পূৰ্বৰ নাই ভক্তৰ ভিৰ ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ শিৱসাগৰ নগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলতো একেই পৰিৱেশ দেখা গৈছে ৷ অৱশ্যে আজি অষ্টমী পূজা উপলক্ষে মা দুৰ্গাক পূজা কৰিবলৈ ভক্তৰ সমাগম হোৱা দেখা গৈছে ৷
প্ৰবাদ মতে, স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ দিনত বৰ ৰজা অম্বিকাই তেতিয়াৰ কলঞ্চুপৰীয়া গাঁৱত এক বৃহৎ পুখুৰী খন্দোৱাই তাৰ পাৰত তিনিটা দৌল নিৰ্মাণ কৰাইছিল । এটা হ’ল শিৱ দৌল, আনটো হ’ল দেৱী দৌল আৰু তৃতীয়টো হ’ল বিষ্ণু দৌল । সেই তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে ২৯২ বছৰ ধৰি ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত পুৰাতন শাক্তৰ নিয়ম অনুসৰি অনুষ্ঠান হৈ আহিছে দুৰ্গা পূজা ।
অসমৰ অন্যতম জাগ্ৰত দেৱালয়ৰূপে পৰিচিত শিৱসাগৰৰ দেৱী দৌলত ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰা অনুসৰি অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা । অষ্টমীৰ দিনা নিয়ম অনুসৰি সম্পন্ন হয় বলি-বিধান । আগৰ দিনত দেৱী দৌলত ম'হ বলি দিয়া হৈছিল যদিও এতিয়া সেই পৰম্পৰা বন্ধ হৈছে । এতিয়া ছাগলী, হাঁহ, কোমোৰা আদি বলি দিয়া হয় ।
এইবাৰৰ পূজাত আগৰ দৰে উৎসাহ-উদ্দিপনা নাই যদিও ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতি ভক্তি-বিশ্বাস-আস্থা প্ৰকাশ কৰি বলি আগবঢ়াইছে ৷ নিজৰ পৰিয়ালৰ, সমাজ, দেশৰ সুখ-শান্তি-সম্প্ৰীতি কামনাৰ্থে দেৱী মাৰ আগত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ।
দেৱী দৌলৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, ‘‘পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ উৎসাহ-উদ্দীপনা নাই যদিও বহু ভক্তই মা আশিস বিচাৰি আহিছে ৷ সেয়ে সকলোৱে কোনো হাই-উৰুমি নকৰাকৈ মাক সেৱা জনাওক ৷’’
আনহাতে আজি দেৱী দৌল প্ৰাংগণৰ পৰাই শৃংখল চলিহাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি মন্তব্য প্ৰদান কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘জুবিন দা বিহীন এয়া শাৰদীয় পূজা ৷ শিৱসাগগৰৰ নিচিনা ঠাইত এইবাৰ একেবাৰে আনন্দ নাই ৷ শেষত জয় জুবিন দা ৷ জুবিন দাক ন্যায় প্ৰদান কৰক ৷’’