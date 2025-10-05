কাজিৰঙা দৰ্শন কৰি আপ্লুত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীপ ছাফাৰী কৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে ।
Published : October 5, 2025 at 10:38 PM IST
কাজিৰঙা : পৰ্যটকৰ বাবে ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । লগে লগে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত । তাৰ মাজতে দেওবাৰে পুৱাই কাজিৰঙাত উপস্থিত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱ । ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ পৰিয়ালে । কাজিৰঙা দৰ্শনৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক কয়, "আগতে হাতী আমাৰ তাত নাছিল ৷ বিগত দুটা বছৰত আমাৰ তাত ৭০ টা মান হাতী হৈছেগৈ ৷ বান্ধৱগড় আৰু অন্যান্য অভয়াৰণ্যসমূহত হাতীয়ে আশ্ৰয় লৈছে ৷"
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীপ ছাফাৰী কৰি তেওঁ কয়, "হাতীৰ সংৰক্ষণৰ লগতে অন্যান্য জীৱ-জন্তু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙা এখন আদৰ্শ অভয়াৰণ্য ৷" কাজিৰঙা দৰ্শন কৰি অত্যন্ত সুখী হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কাজিৰঙাৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ শলাগ লয় ৷ কাজিৰঙাৰ পৰা বহু শিকিব লগা আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে অসম আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মাজত বন্যপ্ৰাণীৰ বিনিময় সন্দৰ্ভত তেওঁ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে কথা পাতিব ৷
আনহাতে সমগ্ৰ ভাৰততে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ তথা পৰ্যটনৰ উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়ি যাব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে । কাজিৰঙাৰ গঁড় আৰু বনৰীয়া ম'হৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁলোকৰ তাত বিভিন্ন জন্তু থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে শনিবাৰে নিশা কাজিৰঙাত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । দেওবাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত বন্যপ্ৰাণীৰ লগতে উদ্যানৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে ৷ উদ্যানৰ পৰা ওলাই গৈ তেওঁ বাগৰি বনাঞ্চলত পোহনীয়া হাতীক কল আৰু কুঁহিয়াৰ খুৱাই আনন্দ লয় ৷
লগতে পঢ়ক :সংগীতৰ ভগৱানৰ স্মৃতি পথৰ নামকৰণ; দুয়ো কাষে ৰুলে নাহৰ