ETV Bharat / state

শৈল ভাস্কৰ্যৰ ৰত্ন ভাণ্ডাৰ অসমৰ খাজুৰাহোৰ বিননি

মদন-ৰতিৰ সৈতে জড়িত এখন ঐতিহাসিক দেৱালয় । পিচে পৰ্যটকৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাময় দেৱালয়খন আজি এশ এবুৰি সমস্য়াৰে ভাৰাক্ৰান্ত ।

Historical Madan Kamdev Devalaya
শৈল স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন মদন কামদেৱ দেৱালয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বাইহাটা চাৰিআলি: সুন্দৰ নৈসৰ্গিক শোভা আৰু চৌদিশে সিঁচৰতি হৈ থকা অসংখ্য শৈল স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্যৰ ভগ্নাৱশেষ দেখিবলৈ পোৱা নামনি অসমৰ অন্য়তম ঐতিহাসিক স্থান হৈছে মদন কামদেৱ । অসমৰ খাজুৰাহো হিচাপে বিখ্য়াত মদন কামদেৱ আজি আৱৰি ধৰিছে ঘন জংঘলে । পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাময় প্ৰাকৃতিক শোভামণ্ডিত শৈল ভাস্কৰ্যৰ ৰত্ন ভাণ্ডাৰৰ বিননি আজি কোনে শুনিব ?

দশম শতিকাত নিৰ্মিত দেৱালয়খন ১৬শ শতিকাত ধ্বংস হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা চাৰি কিলোমিটাৰ পূব-দক্ষিণ দিশত দিৱানগিৰি বা মদন-কামদেৱ পাহাৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে পৌৰাণিক কাহিনী । কেনে আছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ ঐতিহাসিক মদন কামদেৱ দেৱালয়খন ?

শৈল স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন মদন কামদেৱ দেৱালয় (ETV Bharat Assam)

দেৱালয় স্থাপনৰ আঁৰৰ আখ্য়ান :

এই সন্দৰ্ভত মদন কামদেৱ দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক কুলেন শৰ্মাই কয়, "শিৱৰ আশীৰ্বাদত মদন-ৰতিয়ে কামাখ্যাৰ আৰধনা কৰাত তেওঁলোকে পূৰ্বৰ ৰূপ ঘূৰাই পাইছিল আৰু তেওঁলোকে উৎফুলিত হৈ শিৱৰ ওচৰলৈ যায় । শিৱৰ আশীৰ্বাদ স্বৰূপে এই পবিত্ৰ পীঠখন আৰধনাৰ বাবে লাভ কৰিলে । লগতে এই অঞ্চলৰ পূৰ্বপুৰুষ সকলৰ প্ৰবাদ অনুসৰি পৰিয়ালৰ সকলো ধৰণৰ সুখ-সমৃদ্ধিৰ বাবে এই মদন কামদেৱ দেৱালয়ত পূজা- অৰ্চনা কৰা হয় ।"

পাল বংশৰ ৰজাৰ দিনতে দেৱালয় স্থাপন :

ঐতিহাসিক দেৱালয়ৰ সবিশেষ ব্য়াখ্য়া কৰি দেৱালয় পৰিচলনা সমিতিৰ সম্পাদক কুলেন শৰ্মাই পুনৰ কয়, "অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ঐতিহাসিক মদন কামদেৱ দেৱালয়খন অৱস্থিত কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ একেবাৰে কাষতে লাগি থকা দিৱানগিৰি পাহৰত । মদন কামদেৱ দেৱালয়ক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ খাজুুৰাহো বুলিও জনা যায় । প্ৰবাদ অনুসৰি পাল বংশৰ ৰজাৰ দিনতে এই দেৱালয়খনৰ স্থাপন হৈছিল । প্ৰায় দশম শতিকাত এই দেৱালয়খনৰ স্থাপন হোৱা বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে । লোহাৰ ব্যৱহাৰ দেখা অনুসৰি পাল বংশৰ ৰজাৰ দিনতে এই দেৱালয়খনৰ স্থাপন হোৱা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি । এনেধৰণৰ ঐতিহাসিভাৱে সমৃদ্ধি দেৱালৰখন আজি অৱহেলিত ।"

Historical Madan Kamdev Devalaya
শৈল স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন মদন কামদেৱ দেৱালয় (ETV Bharat Assam)

পূৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অৱহেলা :

দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক শৰ্মাই ক্ষোভ প্ৰাকাশ কৰি কয়, "ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কোনো অভাৱ নাই দেৱালয়খনত । ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ঐতিহাসিক মদন কামদেৱ দেৱালয়ত । পিছে ৰাজ্যৰ পূৰাতত্ত্ব বিভাগৰ দৰে এটা বিভাগ থকাৰ পিছতো আজি ধ্বংসস্তূপত পৰিগণিত হ'বলৈ গৈ আছে এই ঐতিহাসিক শিলৰ ওপৰত অংকিত আপুৰুগীয়া কীৰ্তিচিহ্নসমূহ । ক'বলৈ গ'লে ঢাল-তৰোৱাল নোহোৱা নিধিৰাম চৰ্দাৰৰ ভাওত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগ । আজি কৰ্মচাৰীৰ অভাৱত হাবি-জংঘলৰে আবৰি ধৰিছে এই দেৱালয়খন । পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে মদন কামদেৱত ।"

আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা পৰিচালনা সমিতি :

ইপিনে, দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে জনোৱা মতে কিছু পৰিমাণে আৰ্থিক অনাটনত ভুগি আহিছে পৰিচালনা সমিতিখন । ৰাইজৰ দান-বৰঙণিয়ে এতিয়া শেষ ভৰসা দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্যোগত দেৱালয়খনৰ পানীৰ সমস্যা দূৰ হৈছে যদিও আন এশ এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে মদন কামদেৱ ।

দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "মদন কামদেৱ বুলি ক'লে দুখলগা দিশো বহুতো আছে । আনন্দ কৰিবলগীয়া দিশো বহুতো আছে । দুখলগা দিশখিনিত চৰকাৰে যদি অকমান চকু মেলে তেতিয়াহ'লে দুখৰ পাহাৰখন নিশ্চিতভাৱে আঁতৰি যাব ।"

লগতে পঢ়ক:এইটো মন্দিৰত নিমখ, আদা, দুবৰি বন দি পূজা কৰিলে হেৰুওৱা বস্তু ঘূৰাই পাব আপুনি

এক ঐতিহাসিক মন্দিৰ য‘ত টিলিঙা বান্ধি নিজৰ মনৰ কামনা পূৰণৰ বাবে ভিৰ কৰে লাখ লাখ ভক্তই

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমKAMRUPকামদেৱKHAJURAHO OF ASSAMMADAN KAMDEV DEVALAYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.