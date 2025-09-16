শৈল ভাস্কৰ্যৰ ৰত্ন ভাণ্ডাৰ অসমৰ খাজুৰাহোৰ বিননি
মদন-ৰতিৰ সৈতে জড়িত এখন ঐতিহাসিক দেৱালয় । পিচে পৰ্যটকৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাময় দেৱালয়খন আজি এশ এবুৰি সমস্য়াৰে ভাৰাক্ৰান্ত ।
Published : September 16, 2025 at 5:18 PM IST
বাইহাটা চাৰিআলি: সুন্দৰ নৈসৰ্গিক শোভা আৰু চৌদিশে সিঁচৰতি হৈ থকা অসংখ্য শৈল স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্যৰ ভগ্নাৱশেষ দেখিবলৈ পোৱা নামনি অসমৰ অন্য়তম ঐতিহাসিক স্থান হৈছে মদন কামদেৱ । অসমৰ খাজুৰাহো হিচাপে বিখ্য়াত মদন কামদেৱ আজি আৱৰি ধৰিছে ঘন জংঘলে । পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাময় প্ৰাকৃতিক শোভামণ্ডিত শৈল ভাস্কৰ্যৰ ৰত্ন ভাণ্ডাৰৰ বিননি আজি কোনে শুনিব ?
দশম শতিকাত নিৰ্মিত দেৱালয়খন ১৬শ শতিকাত ধ্বংস হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা চাৰি কিলোমিটাৰ পূব-দক্ষিণ দিশত দিৱানগিৰি বা মদন-কামদেৱ পাহাৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে পৌৰাণিক কাহিনী । কেনে আছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ ঐতিহাসিক মদন কামদেৱ দেৱালয়খন ?
দেৱালয় স্থাপনৰ আঁৰৰ আখ্য়ান :
এই সন্দৰ্ভত মদন কামদেৱ দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক কুলেন শৰ্মাই কয়, "শিৱৰ আশীৰ্বাদত মদন-ৰতিয়ে কামাখ্যাৰ আৰধনা কৰাত তেওঁলোকে পূৰ্বৰ ৰূপ ঘূৰাই পাইছিল আৰু তেওঁলোকে উৎফুলিত হৈ শিৱৰ ওচৰলৈ যায় । শিৱৰ আশীৰ্বাদ স্বৰূপে এই পবিত্ৰ পীঠখন আৰধনাৰ বাবে লাভ কৰিলে । লগতে এই অঞ্চলৰ পূৰ্বপুৰুষ সকলৰ প্ৰবাদ অনুসৰি পৰিয়ালৰ সকলো ধৰণৰ সুখ-সমৃদ্ধিৰ বাবে এই মদন কামদেৱ দেৱালয়ত পূজা- অৰ্চনা কৰা হয় ।"
পাল বংশৰ ৰজাৰ দিনতে দেৱালয় স্থাপন :
ঐতিহাসিক দেৱালয়ৰ সবিশেষ ব্য়াখ্য়া কৰি দেৱালয় পৰিচলনা সমিতিৰ সম্পাদক কুলেন শৰ্মাই পুনৰ কয়, "অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ঐতিহাসিক মদন কামদেৱ দেৱালয়খন অৱস্থিত কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ একেবাৰে কাষতে লাগি থকা দিৱানগিৰি পাহৰত । মদন কামদেৱ দেৱালয়ক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ খাজুুৰাহো বুলিও জনা যায় । প্ৰবাদ অনুসৰি পাল বংশৰ ৰজাৰ দিনতে এই দেৱালয়খনৰ স্থাপন হৈছিল । প্ৰায় দশম শতিকাত এই দেৱালয়খনৰ স্থাপন হোৱা বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে । লোহাৰ ব্যৱহাৰ দেখা অনুসৰি পাল বংশৰ ৰজাৰ দিনতে এই দেৱালয়খনৰ স্থাপন হোৱা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি । এনেধৰণৰ ঐতিহাসিভাৱে সমৃদ্ধি দেৱালৰখন আজি অৱহেলিত ।"
পূৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অৱহেলা :
দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক শৰ্মাই ক্ষোভ প্ৰাকাশ কৰি কয়, "ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কোনো অভাৱ নাই দেৱালয়খনত । ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ঐতিহাসিক মদন কামদেৱ দেৱালয়ত । পিছে ৰাজ্যৰ পূৰাতত্ত্ব বিভাগৰ দৰে এটা বিভাগ থকাৰ পিছতো আজি ধ্বংসস্তূপত পৰিগণিত হ'বলৈ গৈ আছে এই ঐতিহাসিক শিলৰ ওপৰত অংকিত আপুৰুগীয়া কীৰ্তিচিহ্নসমূহ । ক'বলৈ গ'লে ঢাল-তৰোৱাল নোহোৱা নিধিৰাম চৰ্দাৰৰ ভাওত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগ । আজি কৰ্মচাৰীৰ অভাৱত হাবি-জংঘলৰে আবৰি ধৰিছে এই দেৱালয়খন । পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে মদন কামদেৱত ।"
আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা পৰিচালনা সমিতি :
ইপিনে, দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে জনোৱা মতে কিছু পৰিমাণে আৰ্থিক অনাটনত ভুগি আহিছে পৰিচালনা সমিতিখন । ৰাইজৰ দান-বৰঙণিয়ে এতিয়া শেষ ভৰসা দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্যোগত দেৱালয়খনৰ পানীৰ সমস্যা দূৰ হৈছে যদিও আন এশ এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে মদন কামদেৱ ।
দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "মদন কামদেৱ বুলি ক'লে দুখলগা দিশো বহুতো আছে । আনন্দ কৰিবলগীয়া দিশো বহুতো আছে । দুখলগা দিশখিনিত চৰকাৰে যদি অকমান চকু মেলে তেতিয়াহ'লে দুখৰ পাহাৰখন নিশ্চিতভাৱে আঁতৰি যাব ।"