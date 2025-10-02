দেৱী বিসৰ্জনস্থলীতে লুৰীণজ্যোতিৰ দাবী, ৰাজহুৱা কৰক জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত কৰাৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী তুলিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
Published : October 2, 2025 at 8:05 PM IST
মৰাণ: আজি বিজয়া দশমী । পূৰ্বৰ দৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ নহ'লেও পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবেই বুকুত এক দুখৰ বোজা লৈ ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিলে দুৰ্গা পূজা । দেৱী বিসৰ্জনত ৰাইজৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে ।
খোৱাঙত দেৱী বিসৰ্জনস্থলীত উপস্থিত হৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ স্পষ্ট মত,"জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট ৰাজহুৱা কৰিব লাগে ।"
গগৈয়ে কয়, "ছিংগাপুৰ আৰু অসমত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা হ'ল । দুয়োটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ যি প্ৰতিবেদন সেইটো অসমৰ ৰাইজক দিব লাগে, সেইটো আমাৰ দাবী । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব লাগে । শৰীৰটো নীলা হৈছিল বুলি কৈছিল । হাড় ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈ দিব লাগে । মানুহৰ মৃত্যুত যেতিয়া সন্দেহ কৰে তেতিয়া শৰীৰৰ চুলি, নখ, তেজ আদি সংগ্ৰহ কৰি ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈ পঠিয়াব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট আৰু হিটলাৰৰ মৃত্যুৰ বহুদিনৰ পাছত গম পোৱা গৈছিল যে তেওঁলোকক শ্ল' পয়জন দিয়া হৈছিল । গতিকে শৰীৰটো নীলা হৈছিল যেতিয়া শৰীৰত বিষক্ৰিয়া হ'ব পাৰে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হ'ব লাগে ।"
জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ হ'ব লাগিব:
লগতে অসম জাতীয় পৰিষদ সভাপতি গৰাকীয়ে জুবিন হত্যাকাৰীৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ কৰাৰ দাবী জনাই কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হত্যা হোৱা বুলি কৈছে । সকলোৰে আন্দোলন, হেঁচা, সমগ্ৰ অসমৰ জনগণ একত্ৰিত হোৱাৰ পাছত সজোৰে শক্তিশালীভাৱে ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন হোৱাৰ পাছত চৰকাৰে দুগৰাকী দোষীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । প্ৰথমে তেওঁলোকক পূজাৰ ছুটী দিছিলে। ছুটী সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে যদিও অৰ্ধছুটী ল'লে । কৰায়ত্ত কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, শাস্তি পাব লাগিব । এৰেষ্ট কৰাটোক লৈ প্ৰশংসা বুটলি লাভ নাই ।"
গগৈয়ে পুনৰ কয়,"কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাব লাগিব । ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ হ'ব লাগিব । ছিংগাপুৰৰ যিসকল ব্যক্তি এই ঘটনাৰ লগত জড়িতসকল, য়ট বুক কৰা, সাগৰলৈ লৈ যোৱা, খোৱা-বোৱাৰ লগত জড়িত থকা, সাগৰত জঁপিয়াবলৈ উৎসাহিত কৰাসকলক তদন্তলৈ আনিব লাগে । ভিডিঅ' কৰা মানুহগৰাকী, যিয়ে ভিডিঅ' এডিট কৰি কৰি আমাৰ মাজলৈ এৰি দি আছে সেইসকলক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে ।"
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় লাগিবই বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয়,"যদিও একেদিনাই দুগৰাকী অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিছে তথাপিও তেওঁলোকৰ লগত ম'বাইল আছে, তেওঁলোকক ধৰি অনা ফটো, লক আপৰ ফটো দি থকা হৈছে । এইবোৰ জনগণৰ ক্ষোভক প্ৰশমিত কৰিবৰ কাৰণে কৰি আছে । সস্তীয়া মাৰ্কেটিং কৰি আছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে । আমি দোষীৰ শাস্তিৰ দাবীত অলৰ অচৰ হৈ আছোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ এই হত্যাৰ ন্যায়ৰ বাবে আমি ওলাই আহিছোঁ । তাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰা বুলি ক'লেও এশবাৰ নহয় হাজাৰবাৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাই আহিম ।"
'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' ৰ্শীৰ্ষক গীতেৰে মা-দুৰ্গাক বিদায় অগণন ভক্তৰ:
ইফালে চাৰিদিনৰ অন্তত আজি অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে মা-দুৰ্গাক বিদায় জনালে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই । বতৰ প্ৰতিকূল, তথাপিও ডিব্ৰুগড় জিলাখনৰ খোৱাঙৰ গেমন, ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাছাৰী ঘাট, বগীবিলত দেৱী মাক বিদায় জনাবলৈ ওলাই আহিল ভক্তসকল । আজি ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰাণস্পৰ্শী আবেগভৰা গীত -'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' ৰ্শীৰ্ষক গীতেৰে মা-দুৰ্গাক বিদায় জনালে অগণন ভক্তই ।
ডিব্ৰুগড় চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰায় ১০৬ খনৰো অধিক পূজা সমিতিয়ে আয়োজন কৰা মা-দুৰ্গাৰ মৃন্ময় প্ৰতিমাসমূহ চহৰখনৰ কাছাৰীঘাটৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিৰ্সজন দিয়ে । আনন্দ, উৎসাহৰ পৰিৱৰ্তে জুবিন গাৰ্গৰ সেই যুগমীয়া গীত মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গীতটি পৰিৱেশন কৰি দেৱী দুৰ্গাক লৈ যোৱা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কছাৰী ঘাটলৈ । ৰাজপথত উচ্চাৰিত হয় জয় জুবিন দা ধ্বনি ।
ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে বিৰ্সজন কাৰ্যসূচী । শান্তিপূৰ্ণভাৱে ডিব্ৰুগড়ত সম্পন্ন কৰা হৈছে বিৰ্সজন কাৰ্যসূচী । প্ৰশাসনৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ১৩খন দেৱী বিসৰ্জন স্থলীত নাই আনন্দ-স্ফূৰ্তি । দেৱী কঢ়িয়াই অনা প্ৰতিখন বাহনত জয় জুবিন দা ধ্বনি । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ শোক যেন পাহৰিব পৰা নাই, ফলত পূৰ্বৰ তুলনাত জনসমাগম সেৰেঙা বিসৰ্জনস্থলীত ।