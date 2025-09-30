জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচৰাতো যদি কোনোবাই ৰাজনীতি কৰা বুলি কয়, তেন্তে তেনে ৰাজনীতি আমি হাজাৰবাৰ কৰিম : লুৰীণজ্যোতি গগৈ

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচৰাতো যদি কোনোবাই ৰাজনীতি কৰা বুলি কয়, তেন্তে তেনে ৰাজনীতি আমি হাজাৰবাৰ কৰিম : লুৰীণজ্যোতি গগৈ
‘‘অপৰাধীক ধৰি অনাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভকতীয়া সুৰত অনুনয় বিনয় কৰিব লগা হৈছে।অপৰাধীক পূজাৰ নামত ছুটী দিয়া অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম দেখিছো৷জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোত চৰকাৰ ছিৰিয়াচ নহয়৷’’
Published : September 30, 2025 at 11:02 AM IST
ডিব্ৰুগড় : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চলি থকা শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিব লৈছে শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা । ৰাইজৰ মাজত নাই পূজাক লৈ কোনো উছাহ উদ্দীপনা । প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত জনোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
পূজা মণ্ডপত ভক্তিমূলক গীতৰ সলনি বাজিছে জুবিনৰ গীত । ইয়াৰ মাজতে ৰাইজৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত নিশা প্ৰথমখন পূজা মণ্ডপ দৰ্শন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় আৰু চৰকাৰৰ স্থিতিক লৈ সৰৱ হৈ পৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।
লুৰীণে কয়, ‘‘দিল্লীত অপৰাধীক দেখিও ধৰি আনিব নোৱাৰিলে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে হত্যা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে, এই হত্যাৰ বিচাৰ অসমবাসীক লাগে ।’’
তেওঁ কয় যে এই কথাবোৰ ক'লে চৰকাৰী পক্ষই আমাক ৰাজনীতি কৰা বুলি কয় । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচৰাতো যদি কোনোবাই ৰাজনীতি কৰা বুলি কয় তেন্তে তেনে ৰাজনীতি আমি হাজাৰবাৰ কৰিম বুলি লুৰীণে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুপ্ৰীম ক’ৰ্ট খোলালৈকে অপৰাধীক সময় দিছে :
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিনৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ উঠা ব্যক্তিকেইজনক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ সময় বান্ধি দিয়া সন্দৰ্ভত লুৰীণে কয়, ‘‘অপৰাধীক ধৰি অনাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভকতীয়া সুৰত অনুনয় বিনয় কৰিব লগা হৈছে । অপৰাধীক পূজাৰ নামত ছুটী দিয়া অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম দেখিছো। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুপ্ৰীম কৰ্ট খোলালৈকে অপৰাধীক সময় দিছে ।’’
জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোত চৰকাৰ ছিৰিয়াচ নহয় :
জুবিনৰ মৃতদেহ অসমলৈ আনিবলৈ ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়া ৰাইজৰ পৰা পইছা তুলি অনা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । ইয়াৰ পাছতে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । কিন্তু লুৰীণজ্যোতি গগৈক সমালোচনাৰ উত্তৰ দিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷
ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি লুৰীণে কয়, ‘‘জুবিনৰ মৃতদেহ বেলেগৰ পৰা পইচা তুলি অনা হ'ল বুলি চৰ্চা চলিছে, আপোনালোকে খবৰ ল'ব বুলিহে কৈছিলো । সেই কথাটোত ৰাজনীতি কৰাৰ প্ৰশ্নই আহিব নালাগে । মৃতদেহ অনা পইছা এতিয়াও দিয়া নাই চৰকাৰে মুখ্য সচিবে দিয়া পত্ৰত সেই কথা উল্লেখ আছে । জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোত চৰকাৰ ছিৰিয়াচ নহয় সেই কথা প্ৰমাণ হৈছে ।