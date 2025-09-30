ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচৰাতো যদি কোনোবাই ৰাজনীতি কৰা বুলি কয়, তেন্তে তেনে ৰাজনীতি আমি হাজাৰবাৰ কৰিম : লুৰীণজ্যোতি গগৈ

‘‘অপৰাধীক ধৰি অনাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভকতীয়া সুৰত অনুনয় বিনয় কৰিব লগা হৈছে।অপৰাধীক পূজাৰ নামত ছুটী দিয়া অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম দেখিছো৷জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোত চৰকাৰ‌ ছিৰিয়াচ নহয়৷’’

Lurinjyoti gogoi comment on the investigation into the Zubeen Garg death case
জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 11:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চলি থকা শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিব লৈছে শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা । ৰাইজৰ মাজত নাই পূজাক লৈ কোনো উছাহ উদ্দীপনা । প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত জনোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

পূজা মণ্ডপত ভক্তিমূলক গীতৰ সলনি বাজিছে জুবিনৰ গীত । ইয়াৰ মাজতে ৰাইজৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত নিশা প্ৰথমখন পূজা মণ্ডপ দৰ্শন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় আৰু চৰকাৰৰ স্থিতিক লৈ সৰৱ হৈ পৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় আৰু চৰকাৰৰ স্থিতিক লৈ সৰৱ হৈ পৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)

লুৰীণে কয়, ‘‘দিল্লীত অপৰাধীক দেখিও ধৰি আনিব নোৱাৰিলে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে হত্যা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে, এই হত্যাৰ বিচাৰ অসমবাসীক লাগে ।’’

তেওঁ কয় যে এই কথাবোৰ ক'লে চৰকাৰী পক্ষই আমাক ৰাজনীতি কৰা বুলি কয় । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচৰাতো যদি কোনোবাই ৰাজনীতি কৰা বুলি কয় তেন্তে তেনে ৰাজনীতি আমি হাজাৰবাৰ কৰিম বুলি লুৰীণে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুপ্ৰীম ক’ৰ্ট খোলালৈকে অপৰাধীক সময় দিছে :

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিনৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ উঠা ব্যক্তিকেইজনক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ সময় বান্ধি দিয়া সন্দৰ্ভত লুৰীণে কয়, ‘‘অপৰাধীক ধৰি অনাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভকতীয়া সুৰত অনুনয় বিনয় কৰিব লগা হৈছে । অপৰাধীক পূজাৰ নামত ছুটী দিয়া অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম দেখিছো। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুপ্ৰীম কৰ্ট খোলালৈকে অপৰাধীক সময় দিছে ।’’

Lurinjyoti gogoi comment on the investigation into the Zubeen Garg death case
জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোত চৰকাৰ‌ ছিৰিয়াচ নহয় :

জুবিনৰ মৃতদেহ অসমলৈ আনিবলৈ ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়া ৰাইজৰ পৰা পইছা তুলি অনা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । ইয়াৰ পাছতে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।‌ কিন্তু লুৰীণজ্যোতি গগৈক সমালোচনাৰ উত্তৰ দিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷

জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোত চৰকাৰ‌ ছিৰিয়াচ নহয় : লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি লুৰীণে কয়, ‘‘জুবিনৰ মৃতদেহ বেলেগৰ পৰা পইচা তুলি অনা হ'ল বুলি চৰ্চা চলিছে, আপোনালোকে খবৰ ল'ব বুলিহে কৈছিলো । সেই কথাটোত ৰাজনীতি কৰাৰ প্ৰশ্নই আহিব নালাগে । মৃতদেহ অনা পইছা এতিয়াও দিয়া নাই চৰকাৰে মুখ্য সচিবে দিয়া পত্ৰত সেই কথা উল্লেখ আছে । জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোত চৰকাৰ‌ ছিৰিয়াচ নহয় সেই কথা প্ৰমাণ হৈছে ।‌

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্রত হোৱা গাফিলতি জাতীয় অপৰাধ, তাৰ বাবে শাস্তি পাব লাগিব: আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা

লগতে পঢ়ক : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তথ্য অসমবাসীয়ে নাপায়: গৌৰৱ গগৈ

For All Latest Updates

TAGGED:

LURINJYOTI GOGOI ON ZUBEEN GARGZUBEEN GARG DEATH CASEINVESTIGATION ZUBEEN GARG DEATHইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.