অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ বিৰোধী দলপতিৰ মুকলি প্ৰশ্ন
অসম ভ্ৰমণলৈ অহাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কেইটামান কথা সোঁৱৰাই দিলে অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।
Published : September 13, 2025 at 8:10 AM IST
গুৱাহাটী : দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী । অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্রীক কেইবাটাও বিষয় সোঁৱৰাই দিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই । বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই দিলে মুকলি চিঠি । চিঠিখনৰ যোগেদি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰধানমন্ত্রীক সম্ভাষণ জনাই কয়, "পোনপ্রথমে আপোনাক অসমলৈ আদৰণি জনাইছোঁ । আপোনাক প্ৰায়ে বিভিন্ন ৰাজ্যত নির্বাচনী ডংকা বজাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ভ্ৰমণ কৰা দেখা পাইছো তথা ভ্ৰমণকালত বিভিন্নধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই দিয়াও চকুত পৰিছে । সেয়েহে আগৰ নিচিনাকৈ ৰাজনৈতিক ললিপ'প দি আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ সহজ-সৰল মনবোৰক বিচলিত নকৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ । তাৰ উপৰি আপুনি অসমক পূৰ্বতে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ এবাৰ মনত পেলাই দিবলৈ বিচাৰিছো ।"
প্ৰধানমন্ত্রীৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰসংগৰে বিৰোধী দলপতি শইকীয়াই কয়, "গুৱাহাটীৰ এখন জনসভাত ২০১৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপুনি কৈছিল যে ১৬ মে'ত অসমৰ পৰা সকলো অবৈধ বাংলাদেশীয়ে টালি-টোপোলা বান্ধি বিদায় ল'ব লাগিব । কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি আজি পর্যন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । তাৰোপৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা বাংলাদেশী বুলি ঘোষিত লোকসকলকো অসমৰ পৰা বিতাড়ন কৰাত আপুনি সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে । প্ৰথমতে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ অনতিপলমে পূৰণ কৰক ।"
দ্বিতীয় প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "২০১৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰাই বিভিন্ন সময়ত আপুনি অসমৰ বান সমস্যাক 'ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা' ৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছিল । কিন্তু যোৱা ১০ বছৰকালত বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে আপোনাৰ চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰা নাই । সেয়েহে এইবাৰৰ ভ্ৰমণত বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে ঘোষণা কৰক । তৃতীয়তে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি ২০১৪ চনৰ পৰা বিভিন্ন জনসভাত আপুনি কৈ আহিছে । কিন্তু আজি পর্যন্ত আপোনাক এই সন্দৰ্ভত কোনো কাৰ্য্যকৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা নাই । অসমৰ মৰাণ, মটক, টাই-আহোম, কোচ-ৰাজবংশী, চাহ জনজাতি আৰু চুতীয়া জাতিক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এটা দশক পাৰ হ'ল । সেয়েহে আপোনাক প্রতিশ্রুতি সোঁৱৰাই দি এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ কৰি তেওঁলোকক অনতিপলমে জনজাতিৰ মর্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ।"
আন এক প্ৰতিশ্ৰুতি সোঁৱৰাই দি শইকীয়াই কয়, "চতুৰ্থতে অসমৰ চাহ উদ্যোগ হৈছে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ । এই উদ্যোগৰ লগত জড়িত চাহ-শ্রমিকসকলৰ মজুৰি আপুনি ৩৫১ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিন্তু কেন্দ্রীয় চৰকাৰখনৰ লগতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনেও আজি পর্যন্ত এই সন্দৰ্ভত কোনো বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই । উচিত পাৰিশ্ৰমিকৰ অভাৱত এইসকল চাহ-শ্রমিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহে এক দুৰ্বিসহ জীৱন কটাইছে । সহজ-সৰল চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ঝুমইৰ নৃত্য উপভোগ কৰিবলৈ আপুনি অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল । কিন্তু সেইসময়তো আপুনি এই চাহ-শ্ৰমিকসকললৈ কোনোধৰণৰ সহায়ৰ হাত আগনবঢ়ালে । তাৰোপৰি জানিব পৰা মতে সেইদিনা ঝুমুইৰ নৃত্যক গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকর্ডছত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিও অসাৰ হ'ল ।"
দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে কয়, "পঞ্চমত অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৱৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰখন এখন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ । এই মহানগৰখনক 'স্মার্ট চিটি' ৰূপে গঢ়ি তোলাৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতিৰে উত্তৰ-পূবৰ ৰাইজৰ মাজত আপুনি এক সোণালী সপোন জগাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল । আমাৰ সৰলমনা ৰাইজে আপোনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি সঁচাকৈ এখন উন্নত আৰু প্ৰযুক্তিগতভাৱে আগবঢ়া গুৱাহাটী পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশাও কৰিছিল । কিন্তু আজি এই গুৱাহাটীক "ভেনিচ অব আছাম" বুলি বহুতে নামকৰণ কৰিছে । কাৰণ বাৰিষাকালত গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত মটৰ গাড়ীৰ লগত নাওঁ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সেয়েহে সঁচা অৰ্থত এখন উন্নত চহৰ হিচাপে গুৱাহাটীক গঢ়ি তুলিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ ।"
প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে কয়, "সেইদৰে "A for Assam" বুলি কোৱা ভাষণসমূহৰ সৰহ সংখ্যকতে আপুনি অসম চুক্তিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপায়ণৰ কথা কৈছিল । কিন্তু আপোনাৰ নেতৃত্বতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমীয়া ৰাইজৰ অনুভূতিত কুঠাৰাঘাত কৰি অসমত 'কা' জাপি দি অসম চুক্তিক নস্যাৎ কৰিছে । ইয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকি নাগৰিকত্ব আইনত সংশোধনী আনি ২০২৪ পর্যন্ত অহা বিদেশী নাগৰিকক স্বদেশী কৰাৰ লগতে অতিৰিক্ত বিদেশীৰ বোজা অসমৰ ওপৰত জাপি দিছে । এই পত্ৰৰ যোগেদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ পৰিসীমাৰ পৰা অসমক বাদ দিবলৈ আহ্বান জনালোঁ । আনহাতে প্রধানমন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি বিভিন্ন স্থানত হোৱা ৰাজহুৱা সভাসমূহত অসমত ঔদ্যোগিক কৰিড'ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ আৰু অসমত বিনিয়োগকাৰী অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । কিন্তু বিজেপিৰ সমৰ্থিত বহিৰাগত বণিক গোষ্ঠীসমূহে কেৱল ইয়াৰ লাভালাভ পাইছে । স্থানীয় যুৱক-যুৱতী উপেক্ষিত হৈছে । সেয়েহে নতুন বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰাৰ সলনি প্রথমে স্থানীয় ৰাইজৰ সহায় হোৱাকৈ কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অসমবাসীয়ে বিগত ১০ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি আপোনাৰ কথা বিশ্বাসত লৈ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ হোৱাৰ আশাৰে ৰৈ আছে । কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিসমূহ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ তৰফৰ পৰা সদিচ্ছাৰ অভাৱ দেখা পাইছোঁ । সেয়েহে আপোনাক আকৌ এবাৰ অসমলৈ আদৰণি জনাইছোঁ তথা নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ উৰ্দ্ধত গৈ পুৰণি প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ কৰি অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজক সকাহ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ । এই ভ্ৰমণকালত আপুনি পাৰিলে নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি নিদি ২০১৪ চনৰ পৰা আজিলৈকে অসমৰ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত পূৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰে যেন ।"
