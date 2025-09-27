ETV Bharat / state

এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক লাইভ: ৬ অক্টোবৰৰ ভিতৰত শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থ অসমলৈ নাহিলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে

শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা হৈছে লুকাউট জাননী । শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থক গুৱাহাটীলৈ আহি মন্তব্য দিবলৈ সকীয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

Lookout Notices Issued Against Shyamkanu Mahanta and Siddharth Sharma Says Assam CM
শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী (Himanta Biswa Sarma and Shyamkanu Mahanta's FB Page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 6:56 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 7:32 PM IST

গুৱাহাটী : ''জুবিন আমাৰ জাতীয় সম্পদ । জুবিন অনুৰাগীতকৈ মই নিজকে ক'ম অনুৰাগী বুলি নাভাবো ।'' এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

শনিবাৰে ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে তেওঁ কয়, "জুবিনৰ মৃত্যু/ হত্যাৰ ঘটনাৰ ন্যায় লাগিব । শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ক'ব বিচাৰো জনতাৰ ধৈৰ্যৰ সৈতে খেলিবলৈ চেষ্টা নকৰিব । ৬ অক্টোবৰত আপোনালোকক অসমত বিচাৰো । ফেচবুক লাইভ, পত্ৰ লিখি জনতা আৰু আইনৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰে । সঁচাকৈয়ে যদি আপোনালোক নিৰ্দোষী, তেন্তে সাহসেৰে আহক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ । ৰাইজৰ ক্ষোভ এতিয়া অগনিত পৰিণত হৈছে । ৰাইজৰ ক্ষোভৰ লগত খেলা নকৰিব । মোৰ স্পষ্ট সকীয়নি ৬ অক্টোবৰত গুৱাহাটীলৈ আহি মন্তব্য দিয়ক।"

তেওঁ লগতে কয়, ''অসমৰ জনতাই জুবিনক ন্যায় দিবলৈ আন্দোলন কৰিছে । তাৰ পৰা মই পৃথক নহয় । ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সকলোকে আইনৰ সন্মুখলৈ অনা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সেই দায়িত্ব কৰ্তব্য, নিষ্ঠা, দায়বদ্ধতাৰে পালন কৰাৰ । আইনৰ হাত বহু দীঘল । আইনে কাকো ৰেহাই নিদিয়ে । চৰকাৰে শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ ওচৰত শিৰণত নকৰে । এইখন চৰকাৰে ৰাইজৰ ওচৰত শিৰণত কৰিব । সিদ্ধাৰ্থ আৰু শ্যামকানুক কৈছো ঘটনাপ্ৰবাহ বহু দূৰলৈ যাব নিদিব । জুবিনৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত তন্ন তন্নকৈ ক'ব লাগিব । কোনোক্ষেত্ৰত আইনৰ বাহিৰত গৈ শাস্তি দিয়া নহয় । আইনৰ বাহিৰত থাকিলে চৰকাৰ মনে মনে থাকিব বুলি নাভাবিব, চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী ড° শৰ্মাই কয়, "এইখন জুবিনৰ অসম । জননী জন্মভূমি । নেপাল কৰিব নোৱাৰো । কেইদিনমানৰ পৰা নেপালৰ উদাহৰণ সামাজিক মাধ্যমত দিয়া হৈছে । অসমত লাচিতৰ উদাহৰণ দিম, ভগদত্ত, ভূপেন হাজৰিকা, জুবিনৰ উদাহৰণ দিম । নেপালৰ উদাহৰণ অসমত নচলে । অসমৰ সম্পদ হানি কৰিলে আটাইতকৈ দুখ জুবিনে পাব । কাৰণ এইখন জুবিনৰ অসম । জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰি আন্দোলন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অজয় ফুকনৰ বিষয়ে জুবিনে জীৱিত কালতে কাছিল এই ব্যক্তিজনৰ জৰিয়তে মোৰ লগত সম্পৰ্ক নকৰিব । তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ চাবুৱাৰ প্ৰাৰ্থী আছিল । আনহাতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ভিক্টৰ দাসে এগৰাকী সহজ সৰল-ছোৱালীক গুৰুলাগুৰুলকৈ পিটিছিল ।"

জুবিনৰ নামত চৰকাৰ বিৰোধী ৰাজনীতি হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ''অসমক নেপাল হ'ব দিব নোৱাৰো । জুবিনৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে সুজলা সুফলা অসম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব । সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো নেপাল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা নকৰিব, ইয়ে জুবিনৰ আত্মাক আটাইতকৈ কষ্ট দিব । হিংসাই কাৰোবাক ন্যায় দিব, সেয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় । আইনে ন্যায় দিব । মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শেখৰৰ বিচাৰ নোহোৱাকৈ সহজে হাতৰ পৰা যাব নিদিও । আইন হাতত তুলি নল'ব । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিপল, শেষ ক্ষণৰ হিচাপ অসমবাসীয়ে পাব লাগিব । শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে লুক আউট নটিছ জাৰি কৰা হৈছে, যাতে বিদেশলৈ যাব নোৱাৰে ।''

''তদুপৰি জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছো আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ইপিনে দিল্লীৰ CFL লৈ ভেচেৰা চেম্পল পঠিয়ওৱা হৈছে । যাতে জুবিনৰ শৰীৰত কোনোবাই বিষ প্ৰয়োগ কৰিছিল নেকি তাৰ বিষয়ে জানি পৰা যায় ।'' শৰ্মাই কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, ''শ্যমকানু মহন্তৰ প্ৰতিটো একাউণ্ট, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড ফ্ৰীজ কৰা হৈছে । ৬ অক্টোবৰলৈ সিদ্ধাৰ্থ আৰু শ্যামকানু নাহিলে আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰে অসমলৈ লৈ আহিম । কোনোবাই কৈছে ২০২৬ ভোট নিদিয়ে বুলি । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে মোক কিয় ভোট দিব, নিদিয়াটো স্বাভাৱিক । মই লক্ষ্যত অটল হৈ আছো, হৈ থাকি কাম কৰি যাম ।''

মুখ্যমন্ত্ৰী ড° শৰ্মাই কয়, ''অপৰাধীক সহায় কৰাটো দায়িত্ব হ'ব নোৱাৰে । ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ ওপৰত গৈ জুবিনক ন্যায় দিব লাগিব আৰু সমাজক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব । সেয়া দায়িত্ব-কৰ্তব্য । নেপাল বনাম বুলি নক'ব ।''

তেওঁ কয়, ''জুবিনৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত নিৰপেক্ষ তদন্তৰ বাবে এজন কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ন্যায়ধীশেৰে এখন ন্যায়িক কমিটী গঠন কৰিবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ শুকুৰবাৰে চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছো । আৰক্ষীৰ তদন্তত কিবা ভুল থাকিলে কমিটীখনে যাতে তন্ন তন্নকৈ চাই থাকিব পাৰে । আমি স্বচ্ছতাৰ মাজেৰে তদন্ত আগুৱাই নিব বিচাৰো । তদুপৰি যিদিনা অনুভৱ কৰিম আৰক্ষীয়ে ন্যায় দিব নোৱাৰে তেতিয়াই গোচৰটো চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰিম ।''

মুখ্যমন্ত্ৰী ড° শৰ্মাই কয়, ''অসমক নেপাল বনাব বিচৰাসকলৰ লগত মোৰ ৰাস্তা নিমিলে । জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তৰ ৰক্ত থকালৈ অসমক নেপাল বনাব বিচৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে সাহসেৰে থিয় দি যাম ।''

