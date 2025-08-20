ETV Bharat / state

শীঘ্ৰেই গুৱাহাটীয়ে পাব IIM, লোকসভাই বিধেয়ক গৃহীত কৰি কৰিলে পথ প্ৰশস্ত - INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT

শ্বিলঙৰ পিছত এইবাৰ গুৱাহাটীয়ে পাবলৈ গৈ আছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট চমুকৈ আইআইএম ৷

Lok Sabha
লোকসভাত SIR প্ৰসংগত বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ (PTI)
Published : August 20, 2025 at 2:44 PM IST

নতুন দিল্লী: অচিৰেই গুৱাহাটীয়ে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ আই আই এম ৷ লোকসভাই মঙলবাৰে গুৱাহাটীত ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ বাবে এখন বিধেয়ক গৃহীত কৰে।

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে বিৰোধীৰ হুলস্থূলৰ মাজতে কয় যে আইআইএম (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৫য়ে ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান আইন, ২০১৭ ক অধিক সংশোধন কৰিব। তেওঁ কয় যে বিধেয়কখনে দেশৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ অসমৰ গুৱাহাটীত ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে।

বিহাৰত বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এছআইআৰ) সন্দৰ্ভত বিতৰ্কৰ দাবীক লৈ বিৰোধীয়ে সৃষ্টি কৰা হুলস্থূলৰ মাজতে সোমবাৰে লোকসভাত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হয়।

এই আইআইএম উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দ্বিতীয় আৰু দেশৰ ২২ তম আইআইএম হ’ব। আই.আই.এম.-ৰ স্থায়ী চৌহদ গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী পলাশবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব, আৰু আই.আই.এম. আহমেদাবাদে ইয়াক নিৰীক্ষণ কৰিব। মেঘালয়ৰ পিছত, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক আন এক আইআইএম দিছে।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ

এই দিনটোক অসমৰ বাবে "ঐতিহাসিক" বুলি উল্লেখ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্স ত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ৷ "অসমৰ বাবে সঁচাকৈয়ে এটা ঐতিহাসিক দিন, যিহেতু লোক সভাই ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰাৰ বিধেয়কখন গৃহীত কৰে। এই উদ্যোগ গ্ৰহণৰ বাবে সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজি, সন্মানীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজী আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানজীলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা," শৰ্মাই নিজৰ পোষ্টত উল্লেখ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে খচৰা আইন অনুসৰি, কেন্দ্ৰ, অসম চৰকাৰ, আৰু অসমৰ সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম (আলফা)ৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৰাজ্যৰ সকলো দিশৰ উন্নয়নৰ বাবে এখন চুক্তি (Memorandum of Settlement)ৰ চুক্তি কৰিছে। গুৱাহাটীত জাতীয় গুৰুত্বৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে এখন আইআইএম প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো অসমলৈ প্ৰদান কৰা বিশেষ উন্নয়ন পেকেজ (SDP)ৰ অধীনত থকা প্ৰকল্পবোৰৰ ভিতৰত এটি।

