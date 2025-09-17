খৰাঙে ভাঙি থৈ গ'ল কঁকাল, এইবাৰ আহিল চৰহা পোক: হাজাৰ বিঘা মাটিৰ খেতি শেষ
অতি কষ্টৰে কৰা খেতিপথাৰত এতিয়া চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ । কৃষি বিভাগক সহায়ৰ আহ্বান দুৰ্ভগীয়া কৃষকৰ ।
Published : September 17, 2025 at 4:22 PM IST
ডিব্ৰুগড় : কৃষকৰ যেন সমস্যাৰ অন্ত নাই ! কেতিয়াবা যদি বান, কেতিয়াবা আকৌ খৰাং...। এইবাৰ আৰু চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ । সেউজীয়া হ'বলৈ ধৰা পথাৰলৈ চাই চকুলো টুকিছে কৃষকে । সজাল ধৰা ধানত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱে চিন্তাত পেলাইছে কৃষকক । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং কোটোহাৰ আলিয়াচুকত পোকে খায় তহিলং কৰিছে শ শ বিঘা ধাননি পথাৰ । মূৰে-কপালে হাত দিব লগা হৈছে সাধাৰণ কৃষকে ।
কোনো কোনো কৃষকে নিজৰ হাতৰ ধনেৰে ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছে যদিও অধিকাংশ দৰিদ্ৰ কৃষকে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লগা হৈছে । কিন্তু এইক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে কৃষকসকল । বিয়াগোম এটা কৃষি বিভাগ থকাৰ পিছতো এই কৃষি ধ্বংসকাৰী পোক নাশ কৰি কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেন সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে । অতি কষ্টৰে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৃষকসকলে ধানৰ খেতি কৰিছিল যদিও এই পোকবিধে কৃষকসকলৰ সপোন চূৰমাৰ কৰি পেলাইছে ।
ইফালে ডিব্ৰুগড় জিলা কৃষি বিষয়াসহ এটা দল আলিয়াচুকত উপস্থিত হৈ কেৱল মাত্ৰ পথাৰ পৰিদৰ্শন কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে । খৰাং বতৰে কৃষকক জ্বলা-কলা দেখুওৱাৰ পিছত খেতিয়কে নিজৰ সাঁচতীয়া ধন খৰচ অতি কষ্টৰে খেতি কৰাৰ পাছত চৰহা পোকে সমস্যাত পেলাইছে কৃষকসকলক । কৃষকৰ সমস্যা সমাধানৰ কথা কোৱা কৃষি বিভাগৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ এই বিপদৰ সময়ত নিদ্ৰামগ্ন হৈ থকাত ক্ষুব্ধ হৈছে খেতিয়কসকল ।
চৰহা পোকে নষ্ট কৰিলে খেতিপথাৰ :
এজন ভুক্তভোগী কৃষকে কয়, "কোটোহা গাঁও পঞ্চায়তৰ আলিয়াচুকত প্ৰায় এক হাজাৰ বিঘা মাটিৰ ধান চৰহা পোকে নষ্ট কৰিছে । আজিলৈকে তিনিবাৰ খাইছে । ধান গছৰ গুৰিলৈকে পোকে খাইছে । আমি ব্যক্তিগতভাৱে ঔষধ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলো যদিও সফল হ'ব পৰা নাই । মোৰ নিজৰ মাটিত দিলে ওচৰৰ মাটিত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়ে । কৃষি বিভাগক কেইবাৰো জনোৱাৰ পাছত কেৱল চাবলৈ আহিল কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ।
আন এজন কৃষকে কয়, "এইবাৰ বতৰ খৰাং হোৱাত ৰাইজে অতি কষ্টৰে খেতি কৰিছিল । কিন্তু খেতি সজাল ধৰাৰ লগে লগে চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়ি গ'ল । কৃষিপ্ৰধান অঞ্চলটোত ৰাইজে এই সমস্যাৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ব তাৰো উপায় পোৱা নাই । কিন্তু বিয়াগোম কৃষি বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । আমি চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে দয়ালু হৈ যাতে দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ এই সমস্যাটো সমাধানত গুৰুত্ব দিয়ে ।"
লগতে পঢ়ক :নুমলীগড় বায়’ ৰিফাইনাৰীলৈ ক’ৰ পৰা আহিব ৫০ লাখ টন বাঁহ ?