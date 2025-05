ETV Bharat / state

আমগুৰি: সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এখন দলং । জোনাব আৰু নামঘৰীয়াই হাতে হাত ধৰি ফিটা কাটি উদ্বোধন কৰিলে এখন দলং । এইখন অসমৰে এইখন দলঙে দাঙি ধৰিছে ঐক্য-সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ৰ বাৰ্তা । শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতিৰ টিঙিৰিপাম-কেতেকীবাৰী সংযোগী নামদাং নদীৰ ওপৰত এখন দলং নথকাৰ বাবে বৃহত্তৰ দুটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত যাতায়াত ব্যাহত হৈ আছিল । কাষতে দুখন গাঁও । এখন নাজিৰা সমষ্টিৰ আৰু আনখন শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ । হিন্দু আৰু মুছলমানৰ বসতিস্থল গাঁও দুখন নামদাং নদীয়ে দুভাগ কৰিছে । পুৰুষাণুক্ৰমে গাঁও দুখনৰ ৰাইজে এডাল সাঁকো আৰু বাঁহৰ দলঙে যাতায়াত কৰি আহিছিল যদিও যোৱা বহু বছৰ ধৰি গাঁও দুখন সংযোগহীন হৈ আছিল । সম্প্ৰীতিৰ দলং উদ্বোধন কৰিলে জোনাব আৰু নামঘৰীয়াই (ETV Bharat Assam)

