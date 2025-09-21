অসম পালেহি সকলোৰে মৰমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ

ETV Bharat / state

অসম পালেহি সকলোৰে মৰমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ

ZUBEEN GARG
জুবিন গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2025 at 7:27 AM IST

Updated : September 21, 2025 at 7:40 AM IST

1 Min Read
সৰুসজাই বিমানবন্দৰত উপস্থিত অসমৰ হিয়াৰ আমঠু, জনতাৰ প্ৰাণ স্পন্দন স্বৰূপ জুবিন গাৰ্গ ৷ হাঁহি-ধেমালি কৰি ছিংগাপুৰলৈ উৰা মৰা জুবিন উভতি আহিল বন্ধ কফিনৰ ভিতৰত । এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ AXB1197 নম্বৰে বিমানেৰে অসমলৈ অনা হৈছে অসমবাসীৰ হৃদস্পন্দনক । বিমান বন্দৰৰ পৰা পুষ্পসজ্জিত বাহনেৰে পোনে পোনে কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহলৈ অনা হ’ব অসমীয়াৰ আপোন শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ।

7:33 AM, 21 Sep 2025 (IST)

পত্নী গৰিমা গাৰ্গে চমজি ল’লে জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ

বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত পত্নী গৰিমা গাৰ্গে চমজি ল’লে জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ ৷ ইয়াৰ পাছতেই অগণন গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত বিমান বন্দৰৰ পৰা পুষ্পসজ্জিত বাহনেৰে কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহলৈ অনা হৈছে জুবিনৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ । পৰিয়াললোকে যিমান সময় বিচাৰে সিমান সময় পৰিয়ালৰ লগত থাকিবলৈ দিয়া হ’ব ।

Last Updated : September 21, 2025 at 7:40 AM IST

ZUBEEN GARG DEATHইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG

