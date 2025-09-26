সময় এতিয়া 8 বাজিছে; আৰম্ভ হৈছে বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা

সময় এতিয়া 8 বাজিছে; আৰম্ভ হৈছে বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা
পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ 22 ছেপ্টেম্বৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সামৰণি পৰা ২০২৫ চনৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ জিলাত ভোটাৰৰ শক্তিশালী অংশগ্ৰহণ দেখা গৈছিল । উক্ত দিনা বিয়লি ৪:৩০ বজালৈকে প্ৰায় ৭৭.৯৭% ভোটাৰে ভোটদান কৰিছিল । বি টি চিৰ ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত ৩১৬ গৰাকী দলীয় আৰু নিৰ্দলীয় প্রার্থীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ কৰিছিল ৷ আনহাতে, বি টি চি নিৰ্বাচনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৬,৫৭,৯৩৭ গৰাকী ৷ ইয়াৰে ১৩,২৩,৩৯৯ গৰাকী পুৰুষ, ১৩,৩৪,৫২১ গৰাকী মহিলা আৰু ১৭ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ লোক ৷ বি টি চিৰ ৪০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অনুসূচিত জনজাতি (ST)ৰ বাবে ৩০টা সমষ্টি সংৰক্ষিত ৷ আনহাতে, অ-অনুসূচিত জনজাতিৰ (Non-ST) বাবে ৫টা সমষ্টি সংৰক্ষিত হোৱাৰ বিপৰীতে সকলোৰে বাবে মুকলি (Open) ৫টা সমষ্টি । বি টি আৰত কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি আৰু তামুলপুৰ জিলা অন্তর্গত ৷