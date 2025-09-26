ETV Bharat / state

সময় এতিয়া 8 বাজিছে; আৰম্ভ হৈছে বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা

BTC ELECTION RESULTS 2025
প্ৰতিকী ফটো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 8:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ 22 ছেপ্টেম্বৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সামৰণি পৰা ২০২৫ চনৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ জিলাত ভোটাৰৰ শক্তিশালী অংশগ্ৰহণ দেখা গৈছিল । উক্ত দিনা বিয়লি ৪:৩০ বজালৈকে প্ৰায় ৭৭.৯৭% ভোটাৰে ভোটদান কৰিছিল । বি টি চিৰ ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত ৩১৬ গৰাকী দলীয় আৰু নিৰ্দলীয় প্রার্থীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ কৰিছিল ৷ আনহাতে, বি টি চি নিৰ্বাচনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৬,৫৭,৯৩৭ গৰাকী ৷ ইয়াৰে ১৩,২৩,৩৯৯ গৰাকী পুৰুষ, ১৩,৩৪,৫২১ গৰাকী মহিলা আৰু ১৭ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ লোক ৷ বি টি চিৰ ৪০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অনুসূচিত জনজাতি (ST)ৰ বাবে ৩০টা সমষ্টি সংৰক্ষিত ৷ আনহাতে, অ-অনুসূচিত জনজাতিৰ (Non-ST) বাবে ৫টা সমষ্টি সংৰক্ষিত হোৱাৰ বিপৰীতে সকলোৰে বাবে মুকলি (Open) ৫টা সমষ্টি । বি টি আৰত কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি আৰু তামুলপুৰ জিলা অন্তর্গত ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

BTC ELECTION 2025BTC POLLS 2025VOTES COUNTING FOR BTC POLLS LIVEইটিভি ভাৰত অসমBTC ELECTION RESULTS 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.