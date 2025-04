ETV Bharat / state

সাহিত্যিক-ভাষাতত্ববিদ ড৹ নগেন ঠাকুৰৰ দেহাৱসান - DR NAGEN THAKUR PASSES AWAY

Published : April 11, 2025 at 3:25 PM IST

By ETV Bharat Assamese Team

ভাষাতত্ববিদ ড৹ নগেন ঠাকুৰৰ দেহাৱসান (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পালি-প্রাকৃত অপভ্রংশ আৰু অসমীয়া ভাষা, পালি-প্রাকৃত অপভ্রংশ আৰু অসমীয়া সাহিত্য, ভাৰতীয় ভাষাৰ পৰিচয়, প্রাকৃত সাহিত্য চয়ন, পৃথিবীৰ বিভিন্ন ভাষা, প্রাকৃত সাহিত্যৰ অধ্যয়ন, গাহাসত্তসঙ্গ (গাথাসপ্তশতী) এশ এটা প্ৰেমৰ কবিতা, অশোকৰ অনুশাসন আদি ভাষা বিষয়ক গ্রন্থই অসমীয়া ভাষাক চহকী কৰি হৈ গৈছে । এইগৰাকী ভাষাতাত্ত্বিকে নবেল বঁটাপ্রাপক মিখাইল ছলোকভৰ And Quite Flows the Don উপন্যাসখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল 'ধীৰে বৈ যায় ডন' নামেৰে ।

ভাষাতত্ববিদগৰাকীৰ মৃত্যুত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী আৰু প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "ভাষাতত্ববিদগৰাকীৰ বিয়োগ অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হেমকোষৰ চতুৰ্দশ সংস্কৰণৰো তেওঁ সম্পাদনা কৰিছিল । এনে এজন ভাষাৰ খনিকৰ ড৹ ঠাকুৰে অসমীয়া ভাষাৰ সমৃদ্ধি সাধনত অহিৰণা আগবঢ়াই জাতিটোক সমৃদ্ধ কৰি থৈ গ'ল । অসম সাহিত্য সভাৰ পৰিয়ালৰ এইগৰাকী আজীৱন সদস্যৰ বিয়োগত মর্মাহত সভাই তেওঁৰ মৃত্য়ুত শোক প্ৰকাশ কৰিছো ।"