আমগুৰি: আজি দেশে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে । কিন্তু দেশৰ স্বাধীনতাৰ আগে পিছে বিভিন্ন আন্দোলনত অৱদান আগবঢ়োৱা প্ৰকৃত নায়কসকল বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আজি কেনে অৱস্থাত আছে ? চৰকাৰী স্বীকৃতি পাইছে নে তেওঁলোকে ? তেনে এগৰাকী সেনানীৰ বৰ্তমানৰ জীৱন যুদ্ধকলৈ আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন । তেওঁ আন কোনো নহয় আমগুৰিৰ পূৰ্ণানন্দ গগৈ ।
ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয় কমৰেড খ্যাত আমগুৰিৰ পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে আজিও নাপালে স্বীকৃতি । ১০০ বছৰত ভৰি দিয়া পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে এতিয়া চৰকাৰী স্বীকৃতিৰ অপেক্ষাত দিন পাৰ কৰিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি উৰুখা পজাত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ দেহৰক্ষক, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বীৰ যোদ্ধা তথা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ অন্যতম এজন সেনানী কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈ ।
শিৱসাগৰ জিলাৰ বৰাহীবাৰী শেনচোৱা গাঁৱৰ নিবাসী পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে ১৯২৫ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল । মেট্ৰিক পৰীক্ষাত গণিত বিষয়ত ৬ নম্বৰৰ কাৰণে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰা পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে দেশৰ বাবেই ১ বছৰ ৮ মাহ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল । যোৰহাট জে'লত ১ মাহ, নগাঁও জে'লত ডেৰ মাহ, কাছাৰ আৰু গোৱালপাৰা জে'লত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল তেওঁ । ১৯৫০ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ডিব্ৰুগড়ৰ নালিয়াপুলত ব্ৰিটিছ সেনাৰে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈ পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ সোঁহাতত গুলী লাগিছিল ।
নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ অন্যতম এজন সেনানী, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বীৰ যোদ্ধা পূৰ্ণানন্দ গগৈ ১৯৪৫ চনৰ পৰা ১ বছৰ ৩ মাহ ধৰি বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ দেহৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল । ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীনতা লাভৰ বাবে তেতিয়াৰ বাৰ্মাত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল । বিষ্ণু ৰাভাৰ অনুগামী এইজন পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা খোজকাঢ়ি ৰাভাক পলুৱাই আমগুৰিলৈ লৈ গৈছিল । জননেতা খগেন বৰবৰুৱাৰো দেহৰক্ষী আছিল পূৰ্ণানন্দ গগৈ । দেশৰ স্বাধীনতাৰ মুখ দেখিলে যদিও তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰৰ পৰা পৰাধীনতাৰ ডাৱৰ আঁতৰি নগ'ল ।
স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই কাৰাবাসলৈ যোৱা, হাতত গুলী লগাৰ পিছতো আজিও পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে নাপালে চৰকাৰী সুবিধা । মুক্তিযুঁজাৰু পেঞ্চন বাদেই এইজন সেনানীক ৰজাঘৰে আজিও চিনিব নোৱাৰিলে । কিন্তু উৰুখা পজাতে জীৱন অতিবাহিত কৰা কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈ আজিও তজবজীয়া হৈয়ে আছে । বয়সে আঁচোৰ পেলালেও নিজেই চাইকেল চলাই সমাজৰ হিতৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰা এইজন কমৰেডলৈ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'বনে ? বিষ্ণু ৰাভাৰ দেহৰক্ষী হৈ ধন্য হোৱা, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বহু ঘটনা-পৰিঘটনাৰ সাক্ষী পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান, "ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মোক স্বীকৃতি দিয়ক…অলপ সহায় কৰক ।"
