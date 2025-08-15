ETV Bharat / state

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা... - INDEPENDENCE DAY 2025

দ্বিতীয় কমৰেডখ্যাত পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ ঘৰ বুলিবলৈ আছে মাত্ৰ এটা উৰুখা পজা । দেশৰ স্বাৰ্থত কাৰাবাসলৈ যোৱা সেনানী আজিও চৰকাৰৰ স্বীকৃতিৰ অপেক্ষাত ।

Freedom Fighter life struggle
দ্বিতীয় কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ জীৱন সংগ্ৰাম (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 3:01 PM IST

3 Min Read

আমগুৰি: আজি দেশে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে । কিন্তু দেশৰ স্বাধীনতাৰ আগে পিছে বিভিন্ন আন্দোলনত অৱদান আগবঢ়োৱা প্ৰকৃত নায়কসকল বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আজি কেনে অৱস্থাত আছে ? চৰকাৰী স্বীকৃতি পাইছে নে তেওঁলোকে ? তেনে এগৰাকী সেনানীৰ বৰ্তমানৰ জীৱন যুদ্ধকলৈ আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন । তেওঁ আন কোনো নহয় আমগুৰিৰ পূৰ্ণানন্দ গগৈ ।

ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয় কমৰেড খ্যাত আমগুৰিৰ পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে আজিও নাপালে স্বীকৃতি । ১০০ বছৰত ভৰি দিয়া পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে এতিয়া চৰকাৰী স্বীকৃতিৰ অপেক্ষাত দিন পাৰ কৰিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি উৰুখা পজাত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ দেহৰক্ষক, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বীৰ যোদ্ধা তথা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ অন্যতম এজন সেনানী কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈ ।

দ্বিতীয় কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ জীৱন সংগ্ৰাম (ETV Bharat)

শিৱসাগৰ জিলাৰ বৰাহীবাৰী শেনচোৱা গাঁৱৰ নিবাসী পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে ১৯২৫ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল । মেট্ৰিক পৰীক্ষাত গণিত বিষয়ত ৬ নম্বৰৰ কাৰণে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰা পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে দেশৰ বাবেই ১ বছৰ ৮ মাহ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল । যোৰহাট জে'লত ১ মাহ, নগাঁও জে'লত ডেৰ মাহ, কাছাৰ আৰু গোৱালপাৰা জে'লত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল তেওঁ । ১৯৫০ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ডিব্ৰুগড়ৰ নালিয়াপুলত ব্ৰিটিছ সেনাৰে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈ পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ সোঁহাতত গুলী লাগিছিল ।

Freedom Fighter life struggle
দ্বিতীয় কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ জীৱন সংগ্ৰাম (ETV Bharat)

নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ অন্যতম এজন সেনানী, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বীৰ যোদ্ধা পূৰ্ণানন্দ গগৈ ১৯৪৫ চনৰ পৰা ১ বছৰ ৩ মাহ ধৰি বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ দেহৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল । ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীনতা লাভৰ বাবে তেতিয়াৰ বাৰ্মাত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল । বিষ্ণু ৰাভাৰ অনুগামী এইজন পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা খোজকাঢ়ি ৰাভাক পলুৱাই আমগুৰিলৈ লৈ গৈছিল । জননেতা খগেন বৰবৰুৱাৰো দেহৰক্ষী আছিল পূৰ্ণানন্দ গগৈ । দেশৰ স্বাধীনতাৰ মুখ দেখিলে যদিও তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰৰ পৰা পৰাধীনতাৰ ডাৱৰ আঁতৰি নগ'ল ।

Freedom Fighter life struggle
দ্বিতীয় কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈ নাপালে চৰকাৰৰ স্বীকৃতি (ETV Bharat)

স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই কাৰাবাসলৈ যোৱা, হাতত গুলী লগাৰ পিছতো আজিও পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে নাপালে চৰকাৰী সুবিধা । মুক্তিযুঁজাৰু পেঞ্চন বাদেই এইজন সেনানীক ৰজাঘৰে আজিও চিনিব নোৱাৰিলে । কিন্তু উৰুখা পজাতে জীৱন অতিবাহিত কৰা কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈ আজিও তজবজীয়া হৈয়ে আছে । বয়সে আঁচোৰ পেলালেও নিজেই চাইকেল চলাই সমাজৰ হিতৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰা এইজন কমৰেডলৈ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'বনে ? বিষ্ণু ৰাভাৰ দেহৰক্ষী হৈ ধন্য হোৱা, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বহু ঘটনা-পৰিঘটনাৰ সাক্ষী পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান, "ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মোক স্বীকৃতি দিয়ক…অলপ সহায় কৰক ।"

লগতে পঢ়ক :কোমল চাউল-ভীমকল খাই ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰে নাই ভূমিপট্টা - INDEPENDENCE DAY 2025

আমগুৰি: আজি দেশে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে । কিন্তু দেশৰ স্বাধীনতাৰ আগে পিছে বিভিন্ন আন্দোলনত অৱদান আগবঢ়োৱা প্ৰকৃত নায়কসকল বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আজি কেনে অৱস্থাত আছে ? চৰকাৰী স্বীকৃতি পাইছে নে তেওঁলোকে ? তেনে এগৰাকী সেনানীৰ বৰ্তমানৰ জীৱন যুদ্ধকলৈ আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন । তেওঁ আন কোনো নহয় আমগুৰিৰ পূৰ্ণানন্দ গগৈ ।

ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয় কমৰেড খ্যাত আমগুৰিৰ পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে আজিও নাপালে স্বীকৃতি । ১০০ বছৰত ভৰি দিয়া পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে এতিয়া চৰকাৰী স্বীকৃতিৰ অপেক্ষাত দিন পাৰ কৰিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি উৰুখা পজাত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ দেহৰক্ষক, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বীৰ যোদ্ধা তথা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ অন্যতম এজন সেনানী কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈ ।

দ্বিতীয় কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ জীৱন সংগ্ৰাম (ETV Bharat)

শিৱসাগৰ জিলাৰ বৰাহীবাৰী শেনচোৱা গাঁৱৰ নিবাসী পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে ১৯২৫ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল । মেট্ৰিক পৰীক্ষাত গণিত বিষয়ত ৬ নম্বৰৰ কাৰণে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰা পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে দেশৰ বাবেই ১ বছৰ ৮ মাহ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল । যোৰহাট জে'লত ১ মাহ, নগাঁও জে'লত ডেৰ মাহ, কাছাৰ আৰু গোৱালপাৰা জে'লত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল তেওঁ । ১৯৫০ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ডিব্ৰুগড়ৰ নালিয়াপুলত ব্ৰিটিছ সেনাৰে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈ পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ সোঁহাতত গুলী লাগিছিল ।

Freedom Fighter life struggle
দ্বিতীয় কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ জীৱন সংগ্ৰাম (ETV Bharat)

নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ অন্যতম এজন সেনানী, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বীৰ যোদ্ধা পূৰ্ণানন্দ গগৈ ১৯৪৫ চনৰ পৰা ১ বছৰ ৩ মাহ ধৰি বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ দেহৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল । ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীনতা লাভৰ বাবে তেতিয়াৰ বাৰ্মাত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল । বিষ্ণু ৰাভাৰ অনুগামী এইজন পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা খোজকাঢ়ি ৰাভাক পলুৱাই আমগুৰিলৈ লৈ গৈছিল । জননেতা খগেন বৰবৰুৱাৰো দেহৰক্ষী আছিল পূৰ্ণানন্দ গগৈ । দেশৰ স্বাধীনতাৰ মুখ দেখিলে যদিও তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰৰ পৰা পৰাধীনতাৰ ডাৱৰ আঁতৰি নগ'ল ।

Freedom Fighter life struggle
দ্বিতীয় কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈ নাপালে চৰকাৰৰ স্বীকৃতি (ETV Bharat)

স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই কাৰাবাসলৈ যোৱা, হাতত গুলী লগাৰ পিছতো আজিও পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে নাপালে চৰকাৰী সুবিধা । মুক্তিযুঁজাৰু পেঞ্চন বাদেই এইজন সেনানীক ৰজাঘৰে আজিও চিনিব নোৱাৰিলে । কিন্তু উৰুখা পজাতে জীৱন অতিবাহিত কৰা কমৰেড পূৰ্ণানন্দ গগৈ আজিও তজবজীয়া হৈয়ে আছে । বয়সে আঁচোৰ পেলালেও নিজেই চাইকেল চলাই সমাজৰ হিতৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰা এইজন কমৰেডলৈ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'বনে ? বিষ্ণু ৰাভাৰ দেহৰক্ষী হৈ ধন্য হোৱা, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বহু ঘটনা-পৰিঘটনাৰ সাক্ষী পূৰ্ণানন্দ গগৈৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান, "ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মোক স্বীকৃতি দিয়ক…অলপ সহায় কৰক ।"

লগতে পঢ়ক :কোমল চাউল-ভীমকল খাই ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰে নাই ভূমিপট্টা - INDEPENDENCE DAY 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

FREEDOM FIGHTERPURNANANDA GOGOIইটিভি ভাৰত অসমSIVASAGARINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

নাৰ্চাৰী, মীনৰ পৰা হাঁহ পালনলৈ; সকলোতে পাৰ্গত এইজন উচ্চশিক্ষিত যুৱক

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুনো আহক এইসমূহ দেশপ্ৰেমমূলক গীত

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.