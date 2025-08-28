ETV Bharat / state

অটোৰ চকা নুঘূৰিলে নজ্বলে পাকঘৰৰ চৌকা: কেইগৰাকীমান সাহসী মহিলাৰ জীৱনগাথা - PINK AUTO

পুৰুষৰ সমানে ফেৰ মাৰি এইসকল মহিলাই পৰিয়াল পোহপাল দিছে ৷ ই-ৰিক্সাই গ্ৰাস কৰিবলৈ লোৱা পিংক অটো আৰু একাংশ সাহসী নাৰী সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Bongaigaon Pink Autos
পিংক অটো চলাই এইসকল মহিলাৰ জীৱল-জীৱিকাৰ সন্ধান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 5:10 PM IST

7 Min Read

বঙাইগাঁও: ভাৰতৰ কিছুমান চহৰত মহিলা যাত্ৰীসকলৰ বাবে গোলাপী ৰঙৰ ৰিক্সা (পিংক অটো) সাধাৰণ অটো ৰিক্সাৰ বিকল্প হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে । সাধাৰণতে ৰিক্সাত অহা-যোৱা কৰাৰ সময়ত মহিলাসকলৰ ওপৰত হোৱা হাৰাশাস্তি আৰু দুৰ্ব্যৱহাৰ ৰোধ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ।

২০১৩ চনত ৰাঁচীত ভাৰত চৰকাৰে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন আৰু ধৰ্ষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এই পিংক অটোৰ ব্যৱস্থা । অৱশেষত ভাৰতৰ আন বহু চহৰ যেনে দিল্লী, মুম্বাই, ছুৰাট, বেংগালুৰু আৰু শেহতীয়াকৈ তামিলনাডুত পিংক অটোৰ প্ৰচলন হয় । আইনী পৰীক্ষণ আৰু নথিপত্ৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত দুমহীয়া প্ৰশিক্ষিত মহিলাই এই অটো চলাই জীৱন-জীৱিকাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি আছে ।

পিংক অটো চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা কেইগৰাকীমান সাহসী মহিলাৰ জীৱনগাথা (ETV Bharat Assam)

অসমৰ একমাত্ৰ বঙাইগাঁও জিলাত প্ৰথম পিংক অটো সেৱাৰ শুভাৰম্ভ

বঙাইগাঁৱৰ গোলাপী অটো সেৱাই মহিলা যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষা উন্নত কৰাই নহয়, মহিলা চালকসকলৰ বাবে অৰ্থনৈতিক সুযোগো প্ৰদান কৰিছে । লগতে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক স্বাধীনতাত অৰিহণা যোগাইছে । অসমৰ বাণিজ্যিক আৰু ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰ বঙাইগাঁৱত মহিলাৰ সুৰক্ষা আৰু সবলীকৰণ সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ২০১৮ চনত পিংক অটো সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ।

২০১৮ চনৰ পৰা মহিলা চালকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু মহিলা যাত্ৰী আৰু শিশুৰ বাবে উৎসৰ্গিত তেৰখন (১৩) গোলাপী ৰঙৰ অটোৰিক্সাই চহৰখনত সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ আৰু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানৰ (এন ইউ এল এম) অধীনত এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।

ইয়াৰে দহখন পিংক অটো বঙাইগাঁও শোধনাগাৰে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে আন তিনিখন ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ঋণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয় । সেই সময়ৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী, সেই সময়ৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু আৰু বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ আৰু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বিষয়াসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফ্লেগ অফ কৰিছিল পিংক অটো সেৱাৰ ।

Bongaigaon Pink Autos
বঙাইগাঁৱৰ পিংক অটো (ETV Bharat Assam)

সাহস আৰু মহিলা উদ্যমিতাৰ অন্য এক নাম এই পিংক অটো

২০১৮ চনৰ ১৭ জানুৱাৰীত আৰম্ভ হোৱা পিংক অটো সেৱা ক্ৰমান্বয়ে বঙাইগাঁৱৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ এক মূল অংশ হৈ পৰে, যাৰ ফলত মহিলা আৰু শিশুসকলৰ বাবে ই অধিক সুৰক্ষিত হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ মহিলা চালকসকলৰ বাবে অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা, স্বাৱলম্বিতাৰ পথ অধিক প্ৰশস্ত হয় । কিন্তু ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহলৈকে বিভিন্ন কাৰকৰ বাবে বঙাইগাঁও চহৰত পিংক অটো সেৱা ১৩ খনৰ পৰা ৫ খনলৈ হ্ৰাস পায় ।

মা দুৰ্গাৰ পাঁচটা বিশেষ ৰূপ প্ৰতিফলিত কৰা বঙাইগাঁৱৰ পাঁচগৰাকী পিংক অটোচালকৰ জীৱন সংগ্ৰাম

ওড়িশাৰ সৰস্বতী চাহুৱে মনত অদম্য সাহস লৈ বঙাইগাঁৱত পিংক অটো চলাই কৰি আছে পৰিয়ালৰ ভৰণ-পোষণ । অকালতে বৈধৱ্যক আঁকোৱালি লোৱা সৰস্বতীয়ে সন্তানৰ লালন-পালন আৰু ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ সপোন দেখি অটো চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

Bongaigaon Pink Autos
পিংক অটো চলাই এইসকল মহিলাৰ জীৱন-জীৱিকাৰ সন্ধান (ETV Bharat Assam)

ই টিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, "মই আঠ বছৰ ধৰি অটো চলাই আছোঁ । মোৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত অটো চলাই মই একমাত্ৰ ছোৱালীক কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত পঢ়া-শুনা কৰাইছোঁ । যিমান কঠিনতা আহিছে, সংকট আহিছে সকলো এই অটো চলায়ে পাৰ কৰিছোঁ ।"

এই কামত ভয় নালাগে নেকি বুলি সোধাত তেওঁ কয়, "ৰাতি কেতিয়াবা ভয় লাগে যদিও গৰ্ভৱতী মহিলা, বৃদ্ধ লোকে আমাক ফোন কৰিলে আমি ৰাতিও তেওঁলোকক গন্তব্যস্থানত থৈ আহোঁ । সমস্যা বহুত আহে, কেতিয়াবা গাড়ী বেয়া হয়, কেতিয়াবা ধুমুহা-বৰষুণ আহে । কিন্তু তাৰ পিছতো আমি পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজ দি আহিছোঁ ।"

পিংক অটো চলোৱা সবিতা সৰকাৰৰ স্বামী ২০১৮ চনৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ

এশ এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বঙাইগাঁও চহৰৰ বৰপাৰাৰ সবিতা সৰকাৰ । পেছাত এগৰাকী অটোচালক সবিতা সৰকাৰৰ স্বামী কৃষ্ণমোহন সৰকাৰে ২০১৮ চনৰ মে' মাহত কামৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ আজিও উভতি নাহিল । নিৰুদ্দেশ কৃষ্ণমোহন সৰকাৰৰ সন্ধান আজিও পৰিয়ালৰ লোকে লাভ নকৰিলে । তেনেদৰেই বহু ঘাত-প্ৰতিঘাত নেওচি সবিতা সৰকাৰে পিংক অটো চলাই দুজনী কন্যা সন্তানৰ এগৰাকীক বিয়া দিয়াৰ লগতে আন এগৰাকী সন্তানক পঢ়ুৱাই আছে । কেতিয়াবা সমস্যা আহে যদিও অটো চলোৱাৰ লগতে কেতিয়াবা ৰান্ধনীৰ কাম কৰিও দুপইচা উপাৰ্জন কৰে সবিতা সৰকাৰে ।

সাহসী অটোচালক অনিতা সূত্ৰধৰ এদিন সন্মুখীন হৈছিল ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ

বঙাইগাঁৱৰ তেৰগৰাকী পিংক অটোচালকৰ অন্যতম অনিতা সূত্ৰধৰ । স্বামীহাৰা অনিতা সূত্ৰধৰে নিজৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে কয় যে এবাৰ এগৰাকী যুৱতীক ৰে'ল আস্থানৰ পৰা আনিবলৈ গৈ এক অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছিল । একাংশ অসৎ প্ৰকৃতিৰ লোকে তেখেতক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য মিহলোৱা চাহ-তামোল আদি খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও অনিতা সূত্ৰধৰে প্ৰত্যুৎপন্নমতিতাৰে সেই চেষ্টা ব্যৰ্থ কৰি যুৱতীগৰাকীক মাজনিশা সুকলমে ঘৰত থৈ আহিছিল ।

আত্মৰক্ষাৰ বাবে হাতত কটাৰীজাতীয় অস্ত্ৰ লৈ যোৱা অনিতা সূত্ৰধৰে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ কথা উনুকিয়াই কয় যে ই-ৰিক্সাৰ আগমনে যথেষ্ট জটিলতাৰ সৃষ্টিৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ এই সংগ্ৰামত । কেতিয়াবা অটোখনত তেল ভৰাবলৈও নোজোৰে । যদি তেল ভৰাই লয়, তেন্তে ঘৰলৈ ৰেচন ক্ৰয় কৰিবলৈ হাতত টকা নাথাকে । তেনেদৰে সংগ্ৰাম কৰি কৰি ছোৱালীজনীক সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানৰ সৈতে বিয়া দি একমাত্ৰ ল'ৰাজনক বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ত স্নাতক শাখাত পঢ়ুৱাই আছে ।

গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে বিনামূলীয়া সেৱা আগবঢ়োৱা পিংক অটোক গ্ৰাস কৰিছে ই-ৰিক্সাই

পূৰ্ণিমা দাস নামৰ এইগৰাকী পিংক অটোচালকে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত স্বামীৰ চিকিৎসা আৰু পৰিয়ালৰ ভৰণ-পোষণৰ বাবে অটো চলাই জীৱন-জীৱিকাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে । কিন্তু ই-ৰিক্সাৰ অবাধ প্ৰচলনে সম্প্ৰতি এইসকল অটোচালকৰ জীৱনলৈ ঘোৰ অমানিশা নমাই আনিছে ।

পূৰ্ণিমা দাসে কয়, "অটো চলাই ঘৰৰ ভাৰা দিয়াৰ উপৰি স্বামীৰ চিকিৎসাৰ সমস্ত খৰচ উলিয়াইছিলোঁ । এতিয়া ২০ টকা ভাৰা খুজিলে যাত্ৰীসকলে ই-ৰিক্সাত যাম বুলি কয় । কেতিয়াবা গোটেই নিশা ৰোগীৰ লগত থাকিব লাগে । অৱশ্যে বহুতে বকচিচ হিচাপে দুটকা বেছিকৈও দিয়ে ।"

Bongaigaon Pink Autos
বঙাইগাঁৱৰ ৰাজপথত একাংশ মহিলাই চলাই আছে পিংক অটো (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ১৩ গৰাকী পিংক অটোচালকৰ দুগৰাকীয়ে (নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক) দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত এতিয়া অইন কামত নিয়োজিত হৈ উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাইছে । ইয়াৰে ৫ গৰাকীয়ে বৰ্তমান বিভিন্ন কাৰণত পিংক অটো চলোৱাৰ পৰা বিৰত আছে । যাৰ ফলত বঙাইগাঁও চহৰত মাথোঁ পাঁচগৰাকী মহিলাইহে এই পিংক অটো চলাই কোনোমতে জীৱিকাৰ বাট মোকলাই আছে ।

এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰো কৰণীয় যথেষ্ট আছে । পুৰুষৰ সমানে সমানে ফেৰ মাৰিব পৰা এইসকল সাহসী মহিলাক পৰিবেশ-পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰি দিলে হয়তো আন বহুতো যুৱতী-মহিলাই এই পথ বাছি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক :চিকিৎসকে তিনি মাহ সময় বান্ধি দিয়া এগৰাকী এইডছ আক্ৰান্তৰ ৩ দশকৰ জীৱনগাথা - JAHNABI GOSWAMI
লগতে পঢ়ক :গুৰুজনাই সাত বছৰ ছয়মাহ কটোৱা গাংমৌথানৰ বিষয়ে জানো আহক... - GANGMOU THAN

বঙাইগাঁও: ভাৰতৰ কিছুমান চহৰত মহিলা যাত্ৰীসকলৰ বাবে গোলাপী ৰঙৰ ৰিক্সা (পিংক অটো) সাধাৰণ অটো ৰিক্সাৰ বিকল্প হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে । সাধাৰণতে ৰিক্সাত অহা-যোৱা কৰাৰ সময়ত মহিলাসকলৰ ওপৰত হোৱা হাৰাশাস্তি আৰু দুৰ্ব্যৱহাৰ ৰোধ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ।

২০১৩ চনত ৰাঁচীত ভাৰত চৰকাৰে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন আৰু ধৰ্ষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এই পিংক অটোৰ ব্যৱস্থা । অৱশেষত ভাৰতৰ আন বহু চহৰ যেনে দিল্লী, মুম্বাই, ছুৰাট, বেংগালুৰু আৰু শেহতীয়াকৈ তামিলনাডুত পিংক অটোৰ প্ৰচলন হয় । আইনী পৰীক্ষণ আৰু নথিপত্ৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত দুমহীয়া প্ৰশিক্ষিত মহিলাই এই অটো চলাই জীৱন-জীৱিকাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি আছে ।

পিংক অটো চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা কেইগৰাকীমান সাহসী মহিলাৰ জীৱনগাথা (ETV Bharat Assam)

অসমৰ একমাত্ৰ বঙাইগাঁও জিলাত প্ৰথম পিংক অটো সেৱাৰ শুভাৰম্ভ

বঙাইগাঁৱৰ গোলাপী অটো সেৱাই মহিলা যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষা উন্নত কৰাই নহয়, মহিলা চালকসকলৰ বাবে অৰ্থনৈতিক সুযোগো প্ৰদান কৰিছে । লগতে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক স্বাধীনতাত অৰিহণা যোগাইছে । অসমৰ বাণিজ্যিক আৰু ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰ বঙাইগাঁৱত মহিলাৰ সুৰক্ষা আৰু সবলীকৰণ সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ২০১৮ চনত পিংক অটো সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ।

২০১৮ চনৰ পৰা মহিলা চালকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু মহিলা যাত্ৰী আৰু শিশুৰ বাবে উৎসৰ্গিত তেৰখন (১৩) গোলাপী ৰঙৰ অটোৰিক্সাই চহৰখনত সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ আৰু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানৰ (এন ইউ এল এম) অধীনত এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।

ইয়াৰে দহখন পিংক অটো বঙাইগাঁও শোধনাগাৰে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে আন তিনিখন ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ঋণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয় । সেই সময়ৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী, সেই সময়ৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু আৰু বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ আৰু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বিষয়াসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফ্লেগ অফ কৰিছিল পিংক অটো সেৱাৰ ।

Bongaigaon Pink Autos
বঙাইগাঁৱৰ পিংক অটো (ETV Bharat Assam)

সাহস আৰু মহিলা উদ্যমিতাৰ অন্য এক নাম এই পিংক অটো

২০১৮ চনৰ ১৭ জানুৱাৰীত আৰম্ভ হোৱা পিংক অটো সেৱা ক্ৰমান্বয়ে বঙাইগাঁৱৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ এক মূল অংশ হৈ পৰে, যাৰ ফলত মহিলা আৰু শিশুসকলৰ বাবে ই অধিক সুৰক্ষিত হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ মহিলা চালকসকলৰ বাবে অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা, স্বাৱলম্বিতাৰ পথ অধিক প্ৰশস্ত হয় । কিন্তু ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহলৈকে বিভিন্ন কাৰকৰ বাবে বঙাইগাঁও চহৰত পিংক অটো সেৱা ১৩ খনৰ পৰা ৫ খনলৈ হ্ৰাস পায় ।

মা দুৰ্গাৰ পাঁচটা বিশেষ ৰূপ প্ৰতিফলিত কৰা বঙাইগাঁৱৰ পাঁচগৰাকী পিংক অটোচালকৰ জীৱন সংগ্ৰাম

ওড়িশাৰ সৰস্বতী চাহুৱে মনত অদম্য সাহস লৈ বঙাইগাঁৱত পিংক অটো চলাই কৰি আছে পৰিয়ালৰ ভৰণ-পোষণ । অকালতে বৈধৱ্যক আঁকোৱালি লোৱা সৰস্বতীয়ে সন্তানৰ লালন-পালন আৰু ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ সপোন দেখি অটো চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

Bongaigaon Pink Autos
পিংক অটো চলাই এইসকল মহিলাৰ জীৱন-জীৱিকাৰ সন্ধান (ETV Bharat Assam)

ই টিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, "মই আঠ বছৰ ধৰি অটো চলাই আছোঁ । মোৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত অটো চলাই মই একমাত্ৰ ছোৱালীক কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত পঢ়া-শুনা কৰাইছোঁ । যিমান কঠিনতা আহিছে, সংকট আহিছে সকলো এই অটো চলায়ে পাৰ কৰিছোঁ ।"

এই কামত ভয় নালাগে নেকি বুলি সোধাত তেওঁ কয়, "ৰাতি কেতিয়াবা ভয় লাগে যদিও গৰ্ভৱতী মহিলা, বৃদ্ধ লোকে আমাক ফোন কৰিলে আমি ৰাতিও তেওঁলোকক গন্তব্যস্থানত থৈ আহোঁ । সমস্যা বহুত আহে, কেতিয়াবা গাড়ী বেয়া হয়, কেতিয়াবা ধুমুহা-বৰষুণ আহে । কিন্তু তাৰ পিছতো আমি পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজ দি আহিছোঁ ।"

পিংক অটো চলোৱা সবিতা সৰকাৰৰ স্বামী ২০১৮ চনৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ

এশ এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বঙাইগাঁও চহৰৰ বৰপাৰাৰ সবিতা সৰকাৰ । পেছাত এগৰাকী অটোচালক সবিতা সৰকাৰৰ স্বামী কৃষ্ণমোহন সৰকাৰে ২০১৮ চনৰ মে' মাহত কামৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ আজিও উভতি নাহিল । নিৰুদ্দেশ কৃষ্ণমোহন সৰকাৰৰ সন্ধান আজিও পৰিয়ালৰ লোকে লাভ নকৰিলে । তেনেদৰেই বহু ঘাত-প্ৰতিঘাত নেওচি সবিতা সৰকাৰে পিংক অটো চলাই দুজনী কন্যা সন্তানৰ এগৰাকীক বিয়া দিয়াৰ লগতে আন এগৰাকী সন্তানক পঢ়ুৱাই আছে । কেতিয়াবা সমস্যা আহে যদিও অটো চলোৱাৰ লগতে কেতিয়াবা ৰান্ধনীৰ কাম কৰিও দুপইচা উপাৰ্জন কৰে সবিতা সৰকাৰে ।

সাহসী অটোচালক অনিতা সূত্ৰধৰ এদিন সন্মুখীন হৈছিল ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ

বঙাইগাঁৱৰ তেৰগৰাকী পিংক অটোচালকৰ অন্যতম অনিতা সূত্ৰধৰ । স্বামীহাৰা অনিতা সূত্ৰধৰে নিজৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে কয় যে এবাৰ এগৰাকী যুৱতীক ৰে'ল আস্থানৰ পৰা আনিবলৈ গৈ এক অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছিল । একাংশ অসৎ প্ৰকৃতিৰ লোকে তেখেতক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য মিহলোৱা চাহ-তামোল আদি খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও অনিতা সূত্ৰধৰে প্ৰত্যুৎপন্নমতিতাৰে সেই চেষ্টা ব্যৰ্থ কৰি যুৱতীগৰাকীক মাজনিশা সুকলমে ঘৰত থৈ আহিছিল ।

আত্মৰক্ষাৰ বাবে হাতত কটাৰীজাতীয় অস্ত্ৰ লৈ যোৱা অনিতা সূত্ৰধৰে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ কথা উনুকিয়াই কয় যে ই-ৰিক্সাৰ আগমনে যথেষ্ট জটিলতাৰ সৃষ্টিৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ এই সংগ্ৰামত । কেতিয়াবা অটোখনত তেল ভৰাবলৈও নোজোৰে । যদি তেল ভৰাই লয়, তেন্তে ঘৰলৈ ৰেচন ক্ৰয় কৰিবলৈ হাতত টকা নাথাকে । তেনেদৰে সংগ্ৰাম কৰি কৰি ছোৱালীজনীক সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানৰ সৈতে বিয়া দি একমাত্ৰ ল'ৰাজনক বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ত স্নাতক শাখাত পঢ়ুৱাই আছে ।

গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে বিনামূলীয়া সেৱা আগবঢ়োৱা পিংক অটোক গ্ৰাস কৰিছে ই-ৰিক্সাই

পূৰ্ণিমা দাস নামৰ এইগৰাকী পিংক অটোচালকে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত স্বামীৰ চিকিৎসা আৰু পৰিয়ালৰ ভৰণ-পোষণৰ বাবে অটো চলাই জীৱন-জীৱিকাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে । কিন্তু ই-ৰিক্সাৰ অবাধ প্ৰচলনে সম্প্ৰতি এইসকল অটোচালকৰ জীৱনলৈ ঘোৰ অমানিশা নমাই আনিছে ।

পূৰ্ণিমা দাসে কয়, "অটো চলাই ঘৰৰ ভাৰা দিয়াৰ উপৰি স্বামীৰ চিকিৎসাৰ সমস্ত খৰচ উলিয়াইছিলোঁ । এতিয়া ২০ টকা ভাৰা খুজিলে যাত্ৰীসকলে ই-ৰিক্সাত যাম বুলি কয় । কেতিয়াবা গোটেই নিশা ৰোগীৰ লগত থাকিব লাগে । অৱশ্যে বহুতে বকচিচ হিচাপে দুটকা বেছিকৈও দিয়ে ।"

Bongaigaon Pink Autos
বঙাইগাঁৱৰ ৰাজপথত একাংশ মহিলাই চলাই আছে পিংক অটো (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ১৩ গৰাকী পিংক অটোচালকৰ দুগৰাকীয়ে (নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক) দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত এতিয়া অইন কামত নিয়োজিত হৈ উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাইছে । ইয়াৰে ৫ গৰাকীয়ে বৰ্তমান বিভিন্ন কাৰণত পিংক অটো চলোৱাৰ পৰা বিৰত আছে । যাৰ ফলত বঙাইগাঁও চহৰত মাথোঁ পাঁচগৰাকী মহিলাইহে এই পিংক অটো চলাই কোনোমতে জীৱিকাৰ বাট মোকলাই আছে ।

এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰো কৰণীয় যথেষ্ট আছে । পুৰুষৰ সমানে সমানে ফেৰ মাৰিব পৰা এইসকল সাহসী মহিলাক পৰিবেশ-পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰি দিলে হয়তো আন বহুতো যুৱতী-মহিলাই এই পথ বাছি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক :চিকিৎসকে তিনি মাহ সময় বান্ধি দিয়া এগৰাকী এইডছ আক্ৰান্তৰ ৩ দশকৰ জীৱনগাথা - JAHNABI GOSWAMI
লগতে পঢ়ক :গুৰুজনাই সাত বছৰ ছয়মাহ কটোৱা গাংমৌথানৰ বিষয়ে জানো আহক... - GANGMOU THAN

For All Latest Updates

TAGGED:

BONGAIGAON PINK AUTOSBONGAIGAON PINK AUTO DRIVERবঙাইগাঁও পিংক অটোইটিভি ভাৰত অসমPINK AUTO

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.