সৰুপথাৰ: গোলাঘাট জিলাৰ এখন ঠাই উৰিয়ামঘাট । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত উৰিয়ামঘাট এক বৃহৎ অঞ্চল । এই উৰিয়ামঘাটতেই ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অৱস্থিত । এসময়ত এই অঞ্চলটো অটব্য অৰণ্যৰে ভৰপূৰ আছিল । কালক্ৰমত অঞ্চলটোলৈ মানুহৰ আগমন ঘটিল । উৰিয়ামঘাটত ক্ৰমান্বয়ে বনাঞ্চল জনাঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ হ'ল । ঠায়ে ঠায়ে গঢ় লৈ উঠিল ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ নগৰ ।
সাম্প্ৰতিক সময়ত চৰ্চিত এখন ঠাই হ'ল উৰিয়ামঘাট । য'ত উজনি অসমৰ সৰ্ববৃহৎ সন্দেহজনক লোকৰ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে । প্ৰশাসনৰ তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ উজনি অসমৰেই সংখ্যালঘুৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল উৰিয়ামঘাট ।
উৰিয়ামঘাট ভাওনা সমাৰোহৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ 'ভক্তি আলোক'ত প্ৰকাশিত প্ৰবন্ধত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি ইংৰাজসকলে অসম অধিকাৰ কৰাৰ পাছত ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি শাসনতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ইংৰাজে নগাপাহাৰ অধিকাৰ কৰি ১৮৬৬ খৃঃ নগা পাহাৰ জিলা গঠন কৰে ৷ কালক্ৰমত নগাপাহাৰত চাহ খেতিৰ বিস্তাৰ কৰি যাতায়তৰ সুবিধাৰ বাবে সৰুপথাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা ৰেংমা নদী পাৰ হৈ ল’থা পাহাৰলৈ যাবলৈ ঘন হাবিৰ মাজেৰে এটা পথ উলিয়ালে ৷
ৰেংমা নদীৰ যিটো ঘাটেৰে পাৰ হয় সেই ঘাটটোৰ সৰুপথাৰৰ পাৰে এজোপা উৰিয়াম গছ আৰু সিপাৰে এটা গুৰিৰ পৰাই তিনিটা উৰিয়াম গছৰ ডালে আগুৰি পথিকৰ জিৰণি ঠাই আছিল ৷ এই উৰিয়াম গছৰ নামেৰে ঘাটটোৰ নাম উৰিয়ামঘাট হ’ল ৷ কালক্ৰমত সমগ্ৰ অঞ্চলটো উৰিয়ামঘাট নামেৰে নামাংকৃত হ'ল বুলি জনশ্ৰুতি আছে । বৰ্তমান অতীতৰ বনাঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তে জনাঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ হৈছে উৰিয়ামঘাট ।
বড়ো কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আজিৰ দিনটো এটা ইতিহাস হিচাপে ৰৈ যাব । যোৱা কিছু দিন ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰাৰ পদক্ষেপ লৈছিল । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত এতিয়া সোণাৰী বিলত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইয়াত ৰোপণ কৰা গছপুলিসমূহ উৰিয়াম গছৰ পুলি ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যিহেতু উৰিয়ামঘাট অঞ্চলটোৰ নামকৰণ উৰিয়াম গছক লৈয়েই হৈছিল । বৰ্তমানৰ উৰিয়ামঘাট নগৰৰ কাষতে থকা চি আৰ পি এফ কেম্পৰ কাষতেই থকা ৰেংমা নৈৰ পাৰত উৰিয়াম গছ আছিল, সেই গছৰ সহায়তেই ৰেংমা নদী পাৰ হ'ব পাৰিছিল । সেয়েহে অঞ্চলটোৰ নামকৰণ হৈছিল উৰিয়ামঘাট । এই ইতিহাসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই অঞ্চলত উৰিয়াম পুলি ৰোপণ কৰাটো এটা উল্লেখযোগ্য দিন হিচাপে ক'ব পাৰি । গতিকে এই পদক্ষেপে ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ভাৰসাম্য, বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰা আজিৰ দিনটোৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।"
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া তথা উৰিয়ামঘাটৰ স্থানীয় যুৱকে কয়, "আমি শুনিবলৈ আৰু পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে এই অঞ্চলত যিসময়ত মানুহৰ জনবিন্যাস কম আছিল তেতিয়া ইয়াত ৰেংমা নদীৰ ঘাট পাৰত থকা উৰিয়াম গছৰ সহায় লৈছিল । সেই সময়ত দলং নাছিল । উৰিয়াম গছৰ সহায়তেই মানুহে যাতায়ত কৰিছিল । সেই উৰিয়াম গছৰ ওপৰেদিয়েই মানুহ পাৰ হৈছিল আৰু কালক্ৰমত অঞ্চলটোৰ নাম উৰিয়ামঘাট হয় । বন বিভাগে এই অঞ্চলত উচ্ছেদৰ পিছতেই উৰিয়াম গছৰ পুলি ৰোপণ কৰিছে । যিহেতু উৰিয়াম গছ ইতিহাসৰ লগত জড়িত । এই পদক্ষেপক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ ।"
উৰিয়ামঘাটৰ অৱস্থিতি আৰু ভৌগোলিক পৰিচয়:
সৰুপথাৰ সমজিলাত প্ৰকাশ পোৱা বিভিন্ন প্ৰবন্ধ, গৱেষণা পত্ৰসমূহত প্ৰকাশ পাইছে উৰিয়ামঘাটৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি ৷ উৰিয়ামঘাট ভাওনা সমাৰোহৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ 'ভক্তি আলোক'ত প্ৰকাশিত প্ৰৱন্ধত প্ৰকাশ পাইছে উৰিয়ামঘাটৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি । প্ৰৱন্ধসমূহত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি, "এসময়ত গোলাঘাট জিলাখন শিৱসাগৰ জিলাৰ এটা মহকুমা আছিল ৷ পিছলৈ ১৯৮৭ চনত ধনশিৰি, বোকাখাত আৰু গোলাঘাটক মহকুমা হিচাপে লৈ গোলাঘাট জিলা গঠন হয় ৷ ধনশিৰি মহকুমাটো সৰুপথাৰক সদৰ হিচাপে লৈ সৰুপথাৰ আৰু বৰপথাৰ মৌজাৰ ৰাজহ ভূমি আৰু অসম নগালেণ্ড সীমান্ত অঞ্চলৰ প্ৰায় ৬৫,৩৪৫ বৰ্গ কি.মি. অঞ্চল সাঙুৰি লৈ গঠন কৰা হয় ৷" অৱশ্যে ধনশিৰি মহকুমা বৰ্তমান সৰুপথাৰ সমজিলালৈ পৰিৱৰ্তন হয় ।
উৰিয়ামঘাটৰ সীমাৰেখা:
উক্ত গৱেষণা পত্ৰ, প্ৰবন্ধসমূহৰ তথ্য আধাৰত জানিব পাৰি, "উৰিয়ামঘাটৰ পূব দিশত অসম-নগালেণ্ড সীমাৰেখা, পশ্চিমে উৰিয়ামঘাট-নাওজান সংযোগী গড়কাপ্তানী পথ, উত্তৰে ১০নং বনাঞ্চলসহ দৈয়াং নদী আৰু দক্ষিণে নগালেণ্ড সীমাৰ একাংশ আৰু কাৰ্বি-আংলং জিলাৰ সীমাৰেখা ৷"
উৰিয়ামঘাট সীমান্ত অঞ্চলৰ বৃহৎ এলেকা ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু দক্ষিণ নামবৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্ভূক্ত ৷ উৰিয়ামঘাটৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ প্ৰশাসনিক তথা সুৰক্ষা আৰু শান্তিৰ বাবে ১৮৩.৬৫ বৰ্গ কি.মি. এলেকাৰে হোমলেণ্ডত মুখ্য কাৰ্যালয় পাতি ‘এ’ খণ্ড, ২৭০.৫৭ বৰ্গ কি.মি. এলেকাৰে ৰেংমা পানীত মুখ্য কাৰ্যালয় পাতি ‘বি’ খণ্ড আৰু ১৯৯.২৩ বৰ্গ কি.মি. এলেকাৰে উৰিয়ামঘাটত মুখ্য কাৰ্যালয় পাতি চি খণ্ডত ভাগ কৰি চি.আৰ.পি.এফ. নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । অৰ্থাৎ এ, বি আৰু চি তিনিটাকৈ খণ্ড আছে ।
বনাঞ্চলত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা:
ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু দক্ষিণ নামবৰ বনাঞ্চলত পঞ্চায়ত শাসনৰ ব্যৱস্থা উল্লেখযোগ্য । গ্ৰামোন্নয়নৰ বাবে হালধিবাৰী লাচিত গাঁও, কৰৈঘাট, চিলনীজান, পূব সৰুপথাৰ, মধ্যমপুৰ, পানজান, মাজগাঁও, চুঙাজান এম ভি গাঁও ইত্যাদি পঞ্চায়ত গঠনেৰে পঞ্চায়তী শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
উৰিয়ামঘাটৰ সোণাৰীবিলত এখন অৰণ্য হ'ব:
২৯ জুলাইত আৰম্ভ হৈছিল সোণাৰীবিলৰ উচ্ছেদ আৰু ৯ আগষ্ট আৰম্ভ হ'ল বনানিকৰণ । প্ৰথম পৰ্যায়ত ১০০০ বিঘা মাটিত গছপুলি ৰোপণ আৰম্ভ কৰিছে বন বিভাগে । সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বনানীকৰণ কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে । বনভূমি প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে সোণাৰীবিলক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি তোলা হ'ব এক আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনক্ষেত্ৰৰূপে । বনানীকৰণে সুৰক্ষিত কৰিব বনাঞ্চলৰ প্ৰকৃতি । প্ৰথম দিনাই ৬০ হেক্টৰ ভূমিত কেৱল উৰিয়াম পুলি ৰোপণ কৰা হৈছে ।