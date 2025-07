ETV Bharat / state

আমাক এৰ’ চিটী কিয় লাগে ? চৰকাৰক প্ৰশ্ন দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ - AEROCITY PROJECT

বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, “আগতেও যেতিয়া ভাৰতীয় বিমান প্ৰাধিকৰণৰ অধীনত বিমান বন্দৰ আছিল, তেতিয়াও বিভিন্ন সময়ত এই স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ ঘৰ-খেতিৰ মাটি চৰকাৰী কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিবলগীয়া হৈছিল । ২০২১ চনত ৫৪ ঘৰ স্থানীয় মানুহৰ ঘৰ-মাটি এই বিমান বন্দৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে দিবলগীয়া হৈছিল । সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা কালত ভাৰত চৰকাৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ৬ খন বিমান বন্দৰ আদানী কোম্পানীক দিছিল । সেই সময়ত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলো । বৰঞ্চ কেৰালা চৰকাৰৰ এটা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান কেলট্ৰনে গুৱাহাটীৰ কাৰণে প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ কম খৰচত এই বিমান বন্দৰটো ল’ব খুজিছিল । আটাইতকৈ কম নিবিদাখনক অৱজ্ঞা কৰি প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বিপৰীতে অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত আদানীক এই বিমান বন্দৰ দিয়া হৈছিল । আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলো যদিও সেই প্ৰতিবাদে ফল নধৰিলে ।”

ভূমি অধিগ্ৰহণৰ চৰকাৰী পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় ব্যক্তিৰ ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণৰ দাবী:

ভূমি অধিগ্ৰহণ হ’বলগীয়া পৰিয়ালৰ প্ৰতি নিজৰ সমৰ্থন আগবঢ়াই দেৱব্ৰত শইকীয়াই এখন আওপুৰণি আইনৰ যোগেদি চৰকাৰে ভূমি অধিগ্ৰহণ নকৰি ২০১৩ চনৰ ইউ পি এ চৰকাৰৰ ’ৰিহেবিলিটেচন এণ্ড ছেটলমেণ্ট এক্ট'ৰ অধীনত জনশুনানি ল’বলৈ মঙলবাৰে আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, “এতিয়া কামৰূপ মহানগৰৰ ৰামচৰণী মৌজাৰ গৰল গাঁৱৰ ৭০ বিঘা, মিৰ্জাপুৰ গাঁৱৰ ২৫৭ বিঘা আৰু আজাৰাৰ ৮৩ বিঘা মুঠ ৪২০ বিঘা মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে । হাজাৰোধিক অসমীয়া পৰিয়াল ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব । অসম চৰকাৰে থলুৱা পৰিয়ালবোৰৰ মাটি অধিগ্ৰহণৰ বাবে Assam Land (Requisition and Acquisition) Act, 1964 দৰে এখন আওপুৰণি আইন ব্যৱহাৰ কৰিছে; কিন্তু এই পুৰণি আইনখনৰ সলনি ৰাজ্য চৰকাৰে The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act) নামৰ নতুন আইনখন ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"এই RFCTLARR Act খন কেন্দ্ৰত UPA চৰকাৰ থকা সময়ত অধিগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিবলৈ তথা অধিগৃহীত অঞ্চলৰ পৰিয়ালৰ সন্মতিক্ৰমে তথা পৰিয়ালবোৰক যথোচিত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ অনা হৈছিল । এই আইন অনুসৰি যিসকলৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা হয়, তেওঁলোকক মাটিৰ বজাৰ মূল্য, সামাজিক প্ৰভাৱৰ মূল্যায়ণ, পুনৰ্সংস্থাপনৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰে সেই মাটিত যি প্ৰ’জেক্ট হাতত লয়, তাৰ কিছু অংশীদাৰিত্ব ব্যক্তিসকলে লাভ কৰিব । ইয়াৰোপৰি ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ৭০% লোকৰ আৰু ব্যক্তিগত ব্যৱসায়ৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰিলে সেই স্থানৰ ৮০% লোকৰ সন্মতি থাকিব লাগিব । তদুপৰি এই আইন অনুসৰি জনশুনানিৰ বিষয়ে বিতংকৈ প্ৰচাৰ চলাই ৰাজ্য চৰকাৰে স্থানীয় ব্যক্তিৰ ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণ কৰিব লাগে । সকলো প্ৰকাৰৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াক নস্যাৎ কৰি এই ৪১০ বিঘা মাটি আদানী গোটক ব্যক্তিগত ব্যৱসায় চলাবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব । ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই “আদানী প্ৰীতি” আৰু জনবিৰোধী কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিছো ।”

এৰ’ চিটী হ’লে স্থানীয় লোকৰ সকলো ব্যৱসায় বন্ধ হ'ব:

এৰ’ চিটী স্থাপন হোৱাৰ পিছত স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ জীৱন-জীৱিকাত বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা ব্য়ক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে । স্থানীয় লোকৰ জীৱিকাত কিদৰে প্ৰভাৱ পৰিব তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াই দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, “বিমান বন্দৰৰ কাষতেই আজাৰা, মিৰ্জা, ধাৰাপুৰ আদি অঞ্চলত বহুলোকে ঋণ লৈ, সাচতীয়া কষ্টৰ ধন ভাঙি গেষ্ট হাউছ, হোম ষ্টে', হোটেল আদি খুলি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে । এইবোৰৰ যোগেদি বহু অসমীয়া লোকে জীৱিকা চলাই আহিছে । এই এৰ’ চিটী প্ৰজেক্ট হ’লে সকলোবিলাক তাৰ পৰা উঠাই দিয়া হ’ব । স্থানীয় লোকৰ সকলো ব্যৱসায় বন্ধ হৈ যাব ।"

জনস্বাৰ্থত এৰ’ চিটী প্ৰকল্প বাতিল কৰাৰ দাবী:

লগতে দেৱব্ৰত শইকীয়াই এৰ’ চিটীৰ প্ৰয়োজন কি তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে । জনস্বাৰ্থত প্ৰয়োজন হ’লে এৰ’ চিটী প্ৰকল্পটো বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাই কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয়, “গুৱাহাটীত এৰ’ চিটীখন কিয় প্ৰয়োজন ? তাৰ সঠিক উত্তৰ লাগে আমাক । বিমান বন্দৰৰ ওচৰতে ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ আছে । প্ৰাকৃতিকভাৱেও পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ খেতিপথাৰ, গো-চৰণীয়া পথাৰ হ্ৰাস পাব । সেয়ে মই এই বিষয়টো অসম চৰকাৰক পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । ভাৰত চৰকাৰৰ শেহতীয়া আইন অনুসৰি জনশুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ লগতে জনস্বাৰ্থত প্ৰয়োজন হ’লে এৰ’ চিটী প্ৰকল্পটো বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছো । ”