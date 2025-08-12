মঙলদৈ : পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল অসমৰ নাট্য আন্দোলনৰ হোতা, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ তথা 'অসম সৌৰভ' বঁটাৰে বিভূষিত হেমন্ত দত্ত । ছাত্র জীৱনৰে পৰা কলা-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰি বিশেষকৈ নাট্যক্ষেত্রত বহু অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তোলা হেমন্ত দত্তৰ অন্ত্য়োষ্টিক্ৰিয়া সোমবাৰে ৰাজ্য়িক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হয় । ইয়াৰ লগে লগে অন্ত পৰিল নাট্য আন্দোলনৰ পুৰোধা ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিক্ৰমাৰ এটা যুগৰ ।
মঙলদৈৰ ভেৱাৰঘাট নিবাসী বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, নাট পৰিচালক, গীতিকাৰ হেমন্ত দত্তৰ সোমবাৰে দিনৰ ১১-৩০ বজাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে । অসমৰ নাট্য জগত উকা কৰি চিৰদিনৰ বাবে বিদায় লোৱা দত্তই মৃত্যুৰ সময়ত পত্নী আৰু একমাত্ৰ পুত্ৰক ইহ সংসাৰত এৰি যায় । ১৯৪৩ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত হলিৰাম দত্তৰ ঔৰস আৰু বিৰজাবালা দত্তৰ গৰ্ভত জন্ম লাভ কৰা হেমন্ত দত্তই ১৯৫৪ চনত নাট্য জগতত প্ৰৱেশ কৰে ।
ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য় :
ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ জগতৰ মহীৰূহগৰাকীক ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সোমবাৰে বিয়লি পাঁচ বজাত শেষশ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয় । প্ৰশাসন তথা চৰকাৰৰ হৈ জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতি, আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ সোণোৱাল, অতিৰিক্ত আয়ুক্ত অনুৰাগ ফুকন, বিধায়ক বসন্ত দাস,বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী, মীন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকী অভিনেতা তথা বিশিষ্ট ব্য়ক্তি উপস্থিত থাকে ।
ছাত্ৰ অৱস্থাতেই আৰম্ভ হৈছিল নাট্য় যাত্ৰা :
হাইস্কুলীয়া ছাত্র অৱস্থাতে হেমন্ত দত্তই স্কুলীয়া বন্ধু ইৰশ্বাদ আলী, ভৱেন ডেকা, অৰুণ গুহ ঠাকুৰীয়া আদিৰ লগতে মঙলদৈ টেঙাবাৰীৰ তৰুণ সংঘৰ সৈতে জড়িত হয় । তেওঁ সেই সময়ৰ শিল্পীপ্রাণ বন্ধুসকলৰ সৈতে নাটক লিখা, অভিনয় কৰা, পৰিচালনা কৰাৰ আদি পাঠ আৰম্ভ কৰিছিল । অভিনয়, নাটক ৰচনা, নাটক পৰিচালনা কৰা আদিৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বাৰ হেঁপাহৰ বাবেই তেওঁ চৰকাৰী চাকৰিৰ বান্ধোনৰ পৰা আঁতৰি আহি নিজকে ভ্রাম্যমাণ নাট্য জগতৰ সৈতে জড়িত কৰিছিল ।
ভ্রাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ বাবে শতাধিক নাটক ৰচনা :
ভ্রাম্যমাণ জগতত সফলতাৰ বাটত মুখ্যতঃ ৰতল লহকৰ, কৃষ্ণ ৰয়, মহানন্দ শর্মা আদি তেওঁৰ শুভানুধ্যায়ী । নাট্যকাৰ হেমন্ত দত্তই ভ্রাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ বাবে শতাধিক নাটক ৰচনা কৰিছে । এই নাটসমূহৰ ভিতৰত 'শ্রীশ্রীমদ্ভাগৱদ্গীতা', 'মহাভাৰত' আৰু 'ৰামায়ণ'ক নাট্যৰূপ দি মঞ্চস্থ কৰাটো দুঃসাহসিক পদক্ষেপ আছিল । তদুপৰি 'গংগাপুত্র ভীষ্ম', 'দেৱী মনসা' আদি আধ্যাত্মিক কাহিনীৰ লগতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এপৃষ্ঠাৰ গল্প 'মুক্তি' সফল নাট্যৰূপ দিছিল । মহাসাগৰত দুর্ঘটনাত ধ্বংস হোৱা 'টাইটানিক' জাহাজৰ ঘটনাক্রম মঞ্চস্থ কৰাটোও অন্য এটা দুৰূহ কাম, যিটো হেমন্ত দত্তই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
'টাইটানিক'ৰ সফল মঞ্চায়নৰ জৰিয়তে অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্য উদ্যোগক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পৰিচয় কৰি দিয়াত তেওঁ উল্লেখনীয়ভাৱে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁ লিখা নাটক সমূহৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে 'ক্ষমা',' তেজ','খোজ','লাজ','আকাশৰ দৰে মন','বন্দী','দৰমহা','নবীন মাষ্টৰ' আদি ।
সুদীর্ঘ সত্তৰৰো অধিক বছৰৰ সাধনা, প্রচেষ্টা আৰু সৃষ্টিশীল কর্মৰাজিৰে হাজাৰ হাজাৰ দর্শক আৰু শ্রোতাৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা হেমন্ত দত্তই নাট্য উদ্যোগক এক বিশেষ স্থানলৈ আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে । কেৱল সেয়াই নহয়, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো জনপ্রিয়তাৰ শীৰ্ষত আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হেমন্ত দত্তই ।
তেওঁ লাভ কৰা বঁটাসমূহ :
২০২৩ বৰ্ষত অসম চৰকাৰে এইগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীলৈ আগবঢ়ায় 'অসম সৌৰভ বঁটা' । আনহাতে তেওঁ অষ্টম শ্রেণীত পঢ়ি থাকোতে ১৯৫৮ চনত স্কুল প্ৰতিযোগিতাত শ্রেষ্ঠ নাট্যকাৰ, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ পৰিচালক বঁটা , ১৯৭৬ চনত ভূপালত অনুষ্ঠিত সৰ্বভাৰতীয় সচিবালয়ে আয়োজন কৰা নাট প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা, ১৯৯৭ চনত 'ভয়' নাটকৰ বাবে অসম নাট্য সম্মিলন গুৱাহাটীৰ দ্বাৰা শ্রেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা, ১৯৯৭ চনত 'যৌৱনে আমনি কৰে' বোলছবিৰ বাবে শ্রেষ্ঠ গীতিকাৰৰ বটা লাভ কৰে ।
এইগৰাকী ব্য়ক্তি ইয়াতেই থমকি ৰোৱা নাছিল । তেওঁ ১৯৯৮ চনত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ শ্রেষ্ঠ পৰিচালক, শ্রেষ্ঠ নাট্যকাৰ (টাইটানিক) আৰু 'পাপ' নাটকৰ বাবে মুনলাইট মিডিয়া বটা লাভ কৰে, ২০০০ চনত শ্রেষ্ঠ গীতিকাৰ বঁটা লাভ কৰে 'হিয়া দিয়া নিয়া' বোলছবিৰ বাবে । ১৯৯৮ চনত শ্রেষ্ঠ নাট্যকাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বঁটা, লৌহ পুৰুষ প্রেমদা কান্ত শর্মা কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতি উৎসৱ,গুৱাহাটীয়ে প্ৰদান কৰে । ২০০৪ শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নাটক 'টাইটানিক'ৰ বাবে মুনলাইট মিডিয়া বঁটা লাভ কৰে । উক্ত বৰ্ষতে শ্রেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটাও লাভ কৰে ।
সেইদৰে ২০০৭ চনত অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক চলচিত্র বঁটা,২০০৯ চনত অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যাচার্য অতুল চন্দ্র হাজৰিকা বঁটা, ২০১০ চনত শ্রেষ্ঠ পৰিচালক 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' নাটকৰ বাবে মেগা কালচাৰেল বঁটা, ২০১১ চনত শ্রেষ্ঠ গীতিকাৰ বঁটা, 'জেতুকা পাতৰ দৰে' বোলছবিৰ বাবে প্রাগ চিনে এৱার্ড, ২০১৩ চনত অসম চৰকাৰৰ বছৰৰ শ্রেষ্ঠ গীতিকাৰ নিৰ্মলপ্রভা বৰদলৈ বঁটা, ৰাজ্যিক চলচিত্র মহোৎসৱ, ২০১৫ চনত 'মুক্তি' নাটকৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ এনাজৰী বঁটা-২০১৫, একে বৰ্ষতে বছৰৰ শ্রেষ্ঠ নাট্যকাৰ নেৱকাছ মিডিয়া বঁটা লাভ কৰে ।
আনহাতে ২০১৬ চনত মঙলদৈৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানে সম্মিলিতভাৱে তেওঁক 'নাট্য সিন্ধু' উপাধি প্ৰদান কৰে । সেইদৰে ৰতন লহকৰ সোঁৱৰণি এনাজৰী বঁটা-২০১৭ , প্ৰত্যয়ে 'অচ্যুত লহকৰ পিতামহ' ভ্রাম্যমাণ থিয়েটাৰ বঁটা-২০১৭ আৰু একে বৰ্ষতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিসদে 'ভৱেন বৰুৱা' সোঁৱৰণি বঁটা প্ৰদান কৰে । মঙলদৈ গ্ৰন্থমেলাই তেওঁক ২০২২ বৰ্ষত বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ।
বিভিন্ন দল-সংগঠন,অনুষ্ঠানৰ শোক প্ৰকাশ:
এইগৰাকী অসমৰ সু-সন্তানৰ মৃত্যুত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ লগতে অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান তথা ব্য়ক্তি বিশেষে শোক প্ৰকাশ কৰিছে । সাংসদ তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া,মঙলদৈৰ বিধায়ক বসন্ত দাস, বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজোতি দাস, দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক মৃণাল ৰাজবংশী,আছুৰ উপ-সভাপতি খনিন্দ্ৰ ৰাজবংশী আৰু দৰং জিলা ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি ৰাজু শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হৃদয় বৰুৱা, হীৰেন দাস,দৰং জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী শেৱালি গোস্বামী কলিতা আৰু উপ-সভানেত্ৰী পৰিস্মৃতা নাথে, অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ সভাপতি মধুসুধন মেধি, সাধাৰণ সম্পাদক মুকুট ৰাজ শৰ্মা, মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি হোমেন কাকতি আদিয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
কেদাৰ খানৰ দৰে আছিল সংলাপ :
অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ জগতৰ বিশিষ্ট অভিনেতা পুলিন নাথে শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "মই মৰ্মাহত হৈ পৰিছো, বুজাব নোৱাৰো, অন্তৰত বহুত আঘাত পাইছো । আজি মোৰ পুলিন নাথ চিনাকিটো শ্ৰদ্ধাৰ হেমন্ত দত্ত দেৱে দিছিল । যেতিয়া কহিনুৰ থিয়েটাৰত মহাভাৰত নাটকৰ প্ৰচাৰ হ'ল বেনাৰ ওলাই গ'ল, তেতিয়া মহাভাৰতত অভিনয় কৰিবলৈ কৃষ্ণ নাই, হাহাকাৰ অৱস্থা । তেতিয়া দাদাৰ বৌয়ে কৈছিল কিয় ইমান চিন্তা কৰি আছা, পুলিন আছে নহয় । এনেদৰেই মোক লৈ গৈ থিয়েটাৰৰ মহাভাৰত নাটকত শ্ৰী কৃষ্ণৰ অভিনয় কৰালে । তাৰ পাছত ৰামায়ণ, লক্ষ্মণ আদি কৰা হ'ল। তেওঁৰ যিবিলাক লিখনি, সংলাপ সেয়া হিন্দী চিনেমাৰ কেদাৰ খানৰ দৰে। ভ্ৰাম্যমাণ জগতত তেওঁ সংলাপৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিল ।"