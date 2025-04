ETV Bharat / state

পঞ্চভূতত বিলিন ভাষাতত্ত্ববিদ ড৹ নগেন ঠাকুৰ - LAST TRIBUTE TO NAGEN THAKUR

Published : April 12, 2025 at 9:20 AM IST

গোলাঘাট : গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাধ্যাপক তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড৹ নগেন ঠাকুৰক কালি গুণমুগ্ধসকলে অন্তিমবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । দেৰগাঁও নগৰৰ ৰজাবাহৰস্থিত বাসভৱনত বৃহস্পতিবাৰে বাৰ্দ্ধক্যজনিত কাৰণত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটা সাহিত্যিকগৰাকীৰ নশ্বৰদেহত শুকুৰবাৰে দেৰগাঁও সাহিত্য সভা ভৱনৰ চৌহদত সাহিত্য সভাকে ধৰি কুৰিটাৰো অধিক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, দল-সংগঠনে ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ দেৰগাঁও আঞ্চলিক সমিতি আৰু দেৰগাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত এই ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । দেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে শেষ শ্ৰদ্ধা জনায় সাহিত্যিকগৰাকীক । ১৯৩৯ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ড৹ নগেন ঠাকুৰে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ আগবঢ়ায় থৈ গ'ল এক অনবদ্য অৱদান ।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড৹ নগেন ঠাকুৰৰ শেষকৃত্য় (ETV Bharat Assam)

তেওঁ অসমীয়া ভাষা বিষয়ত ১৩ খন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছছে । পালি প্ৰাকৃত, অপভ্ৰংশ আৰু অসমীয়া ভাষা বিষয়ক গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ কেইখনে অসমীয়া ভাষা মৰ্যদা সহকাৰে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাত সহায় কৰিছে ।

তেওঁ নামতি মাইগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰি দেৰগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । ১৯৫৭ চনত উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় । ১৯৫৯ চনত যোৰহাট জে বি কলেজৰ পৰা আই এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় ।

১৯৬২ চনত কটন কলেজৰ পৰা অসমীয়া বিষয়ত অৰ্নাছসহ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । তাৰ পাছতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিষয়ত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰি স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে । ১৯৮২ চনত তেওঁ ‘‘Elements of Non-Indo Aryan Languages in the formation of Assamese Language’’ শীৰ্ষক বিষয়ত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।

কৰ্মজীৱন :

১৯৬৫ চনত হাফলং মহাবিদ্যালয়ত প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰা নগেন ঠাকুৰে পৰৱৰ্তী সময়ত দেৰগাঁও কমল দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ত অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰে । তাৰ পাছত ১৯৮৫ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰে ।