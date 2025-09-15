শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা জীৱনৰ এটা থিম হোৱা উচিত: দুচকুত কেৱল আন্ধাৰ... তথাপিও জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত ল'লে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী
দুয়োটা চকুৰে নেদেখিলেও সফলতা অৰ্জনৰ বাটত কেতিয়াও পিছুৱাই নাহিলে এগৰাকী লোক ৷ যাৰ বাবে অনায়াসে আৰোহণ কৰিছে সফলতাৰ শিখৰত ।
Published : September 15, 2025 at 11:58 AM IST
বাইহাটা: সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন মনৰ অদম্য হেঁপাহ আৰু সাহস ৷ এইখিনি থাকিলে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰি ৷ তেনে বহু উদাহৰণ আমাৰ সমাজত আছে ৷ পুনৰ এবাৰ একেখিনি কথাকে যেন প্ৰমাণ কৰিলে বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৰ বৰগাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লক্ষ্যধৰ শৰ্মা নামৰ এগৰাকী লোকে । দুয়োটা চকুৰে নেদেখিলেও সফলতা অৰ্জনৰ বাটত কেতিয়াও পিছুৱাই নাহিল এইগৰাকী লোকে ৷ যাৰ বাবে অনায়াসে আৰোহণ কৰিছে সফলতাৰ শিখৰত ।
সকলোকে আচৰিত কৰি বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী বৰগাঁৱৰ দৃষ্টিহীন যুৱক লক্ষ্যধৰ শৰ্মাই হস্তৰেখা বিদ্যাত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পি এইচ ডি ডিগ্ৰী । সুদীৰ্ঘ আঠ বছৰকাল অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত লক্ষ্যধৰে লাভ কৰে পি এইচ ডি স সন্মান । লক্ষ্যধৰ শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠত অধ্যয়ন কৰিছিল।
দৃষ্টিহীন হোৱাৰ পিছতো হস্তৰেখা বিদ্যাত অসমৰ পৰা পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি বুলি ক’ব খোজে লক্ষ্যধৰ শৰ্মাই । ব্যক্তিগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি পৰিয়ালক পোহপাল দি আহিছে ৷
কিদৰে দৃষ্টিহীন হোৱাৰ পিছতো পি এইচ ডি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ?
এগৰাকী দৃষ্টিহীন লোকে নিজৰ অধ্যয়নৰ বলত জ্যোতিষশাস্ত্ৰত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ বিষয়টো স্বাভাৱিকতে সুখৰ । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত লক্ষ্যধৰ শৰ্মাই কয়, ‘‘জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাটো বহুত সহজ কথাও নহয় বা ইমান টান কথাও নহয় । হস্তৰেখাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰাৰ বাবে এই বিশেষ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে । মা-দেউতাৰ ইচ্ছা অনুসৰি এই ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘হেঙাৰ বোলা বস্তুটো এটা জীৱনৰ এটা থিম, মানে ল’গ’ ৷ হেঙাৰ বোলা বস্তুটোৰ কথা ভাবিয়েই জীৱনটো শেষ কৰি দিলে নহ’ব বা জীৱনটোত পিছুৱাই আহিলে নহ’ব ৷ হেঙাৰ থাকিলে খোলাও যাব এদিন ৷ মানুহে সদায় আনক মন কৰি কাম কৰিব লাগে ৷ সাধাৰণ মানুহৰ লগত আমিও চেষ্টা কৰিব পাৰো ৷ কিন্তু চেষ্টা কৰাৰ পিছতহে কিবা এটা ফল পাব ৷ চেষ্টাৰ বলত যিটো ফল পাব, সেইটো সদায় মিঠাই হয় ৷ সাধাৰণ মানুহে এইটো নিবিচাৰে, এই বস্তুটো অলপ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পায় ৷ তেনে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা আনিব লাগিব যে আমি কি কৰিব পাৰো ৷’’
পত্নীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
স্বামীৰ সফলতাত পত্নীয়ে কয়, ‘‘আজি সঁচাকৈ গৌৰৱৰ দিন বুলি মই ভাবো ৷ তেখেত দৃষ্টিহীন হয়, ময়ো হয় ৷ কিমানদূৰ আমি কেনেকৈ চলিছো সেইটো ৰাইজেও গম পাইছে ৷ কিন্তু আমাৰ দুজনৰ মাজত সঁচাকৈ আন্তৰিকতা বহুত আছে ৷ ইচ্ছা, হেঁপাহ বহুত আছে ৷ মোকো চাপ’ৰ্ট কৰিলে, ময়ো কৰিলো ৷ সঁচাকৈ তেখেতে এই ডিগ্ৰীও পোৱাত মই বহুত সুখী হৈছো, সকলোৱে হৈছে ৷ বহুতে মেচেজ কৰি অভিনন্দন জনাইছে ৷ চকুৰে নেদেখিলেও অন্তৰাত্মাই কৈছে যে দৃষ্টি নোহোৱাটো বাধা হ’ব নোৱাৰে ৷ এখেতৰ পত্নী হ’বলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ৷’’
আনহাতে, বিশ্বজ্যোতি বিদ্যাপীঠে সদৰী কৰা অনুসৰি অসম নহয়, বৰং সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে কোনো বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জ্যোতিষশাস্ত্ৰত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী ল’বলৈ সক্ষম হৈছে ৷
