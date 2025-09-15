ETV Bharat / state

শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা জীৱনৰ এটা থিম হোৱা উচিত: দুচকুত কেৱল আন্ধাৰ... তথাপিও জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত ল'লে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী

দুয়োটা চকুৰে নেদেখিলেও সফলতা অৰ্জনৰ বাটত কেতিয়াও পিছুৱাই নাহিলে এগৰাকী লোক ৷ যাৰ বাবে অনায়াসে আৰোহণ কৰিছে সফলতাৰ শিখৰত ।

PHD DEGREE IN ASTROLOGY
কোনে কয় শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাই জীৱন কাঢ়ি নিয়ে বুলি ! (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 11:58 AM IST

3 Min Read
বাইহাটা: সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন মনৰ অদম্য হেঁপাহ আৰু সাহস ৷ এইখিনি থাকিলে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰি ৷ তেনে বহু উদাহৰণ আমাৰ সমাজত আছে ৷ পুনৰ এবাৰ একেখিনি কথাকে যেন প্ৰমাণ কৰিলে বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৰ বৰগাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লক্ষ্যধৰ শৰ্মা নামৰ এগৰাকী লোকে । দুয়োটা চকুৰে নেদেখিলেও সফলতা অৰ্জনৰ বাটত কেতিয়াও পিছুৱাই নাহিল এইগৰাকী লোকে ৷ যাৰ বাবে অনায়াসে আৰোহণ কৰিছে সফলতাৰ শিখৰত ।

সকলোকে আচৰিত কৰি বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী বৰগাঁৱৰ দৃষ্টিহীন যুৱক লক্ষ্যধৰ শৰ্মাই হস্তৰেখা বিদ্যাত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পি এইচ ডি ডিগ্ৰী । সুদীৰ্ঘ আঠ বছৰকাল অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত লক্ষ্যধৰে লাভ কৰে পি এইচ ডি স সন্মান । লক্ষ্যধৰ শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠত অধ্যয়ন কৰিছিল।

দুচকুত কেৱল আন্ধাৰ... তথাপিও... (ETV Bharat Assam)

দৃষ্টিহীন হোৱাৰ পিছতো হস্তৰেখা বিদ্যাত অসমৰ পৰা পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি বুলি ক’ব খোজে লক্ষ্যধৰ শৰ্মাই । ব্যক্তিগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি পৰিয়ালক পোহপাল দি আহিছে ৷

কিদৰে দৃষ্টিহীন হোৱাৰ পিছতো পি এইচ ডি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ?

এগৰাকী দৃষ্টিহীন লোকে নিজৰ অধ্যয়নৰ বলত জ্যোতিষশাস্ত্ৰত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ বিষয়টো স্বাভাৱিকতে সুখৰ । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত লক্ষ্যধৰ শৰ্মাই কয়, ‘‘জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাটো বহুত সহজ কথাও নহয় বা ইমান টান কথাও নহয় । হস্তৰেখাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰাৰ বাবে এই বিশেষ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে । মা-দেউতাৰ ইচ্ছা অনুসৰি এই ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘হেঙাৰ বোলা বস্তুটো এটা জীৱনৰ এটা থিম, মানে ল’গ’ ৷ হেঙাৰ বোলা বস্তুটোৰ কথা ভাবিয়েই জীৱনটো শেষ কৰি দিলে নহ’ব বা জীৱনটোত পিছুৱাই আহিলে নহ’ব ৷ হেঙাৰ থাকিলে খোলাও যাব এদিন ৷ মানুহে সদায় আনক মন কৰি কাম কৰিব লাগে ৷ সাধাৰণ মানুহৰ লগত আমিও চেষ্টা কৰিব পাৰো ৷ কিন্তু চেষ্টা কৰাৰ পিছতহে কিবা এটা ফল পাব ৷ চেষ্টাৰ বলত যিটো ফল পাব, সেইটো সদায় মিঠাই হয় ৷ সাধাৰণ মানুহে এইটো নিবিচাৰে, এই বস্তুটো অলপ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পায় ৷ তেনে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা আনিব লাগিব যে আমি কি কৰিব পাৰো ৷’’

পত্নীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

স্বামীৰ সফলতাত পত্নীয়ে কয়, ‘‘আজি সঁচাকৈ গৌৰৱৰ দিন বুলি মই ভাবো ৷ তেখেত দৃষ্টিহীন হয়, ময়ো হয় ৷ কিমানদূৰ আমি কেনেকৈ চলিছো সেইটো ৰাইজেও গম পাইছে ৷ কিন্তু আমাৰ দুজনৰ মাজত সঁচাকৈ আন্তৰিকতা বহুত আছে ৷ ইচ্ছা, হেঁপাহ বহুত আছে ৷ মোকো চাপ’ৰ্ট কৰিলে, ময়ো কৰিলো ৷ সঁচাকৈ তেখেতে এই ডিগ্ৰীও পোৱাত মই বহুত সুখী হৈছো, সকলোৱে হৈছে ৷ বহুতে মেচেজ কৰি অভিনন্দন জনাইছে ৷ চকুৰে নেদেখিলেও অন্তৰাত্মাই কৈছে যে দৃষ্টি নোহোৱাটো বাধা হ’ব নোৱাৰে ৷ এখেতৰ পত্নী হ’বলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ৷’’

আনহাতে, বিশ্বজ্যোতি বিদ্যাপীঠে সদৰী কৰা অনুসৰি অসম নহয়, বৰং সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে কোনো বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জ্যোতিষশাস্ত্ৰত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী ল’বলৈ সক্ষম হৈছে ৷

