আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা: ঘৰে ঘৰে ঐশ্বর্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱীৰ আৰাধনা

সন্ধিয়ালৈ লক্ষ্মী দেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰ হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ ৷ সকলোৱে সামৰ্থ অনুযায়ী আৰাধনা কৰিব দেৱী লক্ষ্মীক ৷

আজি লক্ষ্মী পূজা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: আজি লক্ষ্মী পূজা ৷ ধন, ঐশ্বর্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱী মা লক্ষ্মী দেৱীৰ বন্দনাৰে আজি সন্ধিয়া মুখৰ হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ দেৱালয়, লক্ষ্মী মন্দিৰ, ৰাজহুৱা স্থান আৰু ঘৰ বা গৃহস্থিত ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱী শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা-আৰাধনা কৰা হ'ব ।

পুৰোহিতৰ মন্ত্রধ্বনি, মংগলধ্বনি, শংখনাদ, আয়তীৰ উৰুলি, ভক্তিনামেৰে উথলি উঠিব চৌদিশৰ পৰিৱেশ । ধন, যশ, খ্যাতি, সু-স্বাস্থ্য আদি সমস্ত জাগতিক সুখ লাভৰ বাবে লক্ষ্মী দেৱীৰ ওচৰত প্ৰণিপাত জনাই দেৱীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিব ভক্তগণে ।

আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা (ETV Bharat Assam)

কোনো কোনোৱে পুৱাই বিভিন্ন মন্দিৰ, নামঘৰত গৈ মা লক্ষ্মীক পূজা-আৰাধনা কৰাও দেখা গৈছ ৷ সন্ধিয়ালৈ সকলোৱে শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীক পূজা কৰাৰ লগতে পাঠ কৰিব লক্ষ্মী চৰিত ৷

লক্ষ্মী পূজাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে ৰাজ্যজুৰি এক উছৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে । লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন বজাৰ ভৰি পৰিছে পূজাৰ বিবিধ সামগ্ৰীৰে । লক্ষ্মী মূর্তি, মাটিৰ চাকি, ধানৰ শিৰ, ৰবাব টেঙা, কলপুলি, ফুল, কল, কুঁহিয়াৰ, নাৰিকল, দুবৰি বন আদিকে ধৰি পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ বজাৰ ।

মা লক্ষ্মীৰ ফটো (ETV Bharat Assam)

লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে অতি প্রয়োজনীয় ধানৰ শিৰ এইবাৰ গুৱাহাটীৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ২০-৫০ টকা দৰত ৷ তেনেদৰে প্ৰতিটো নাৰিকলৰ দাম ৫০-৬০ টকা, সৰু চাকি ৫-১০ টকা, ঘট ৩০-৫০ টকা, লক্ষ্মী দেৱীৰ সৰু মূৰ্তি আৰু ফটো ৫০-১০০ টকা দৰত বিক্ৰী হোৱা দেখা গৈছে ।

লক্ষ্মী পূজাৰ সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বৰ তুলনাত সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হ’লেও মা লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ কৃপণালী কৰা নাই ভক্তগণে ৷ সামৰ্থ অনুযায়ী সকলোৱে কম-বেছি পৰিমাণে ক্ৰয় কৰিছে পূজাৰ বিবিধ সামগ্ৰী ৷

লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে অতি প্রয়োজনীয় ধানৰ শিৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, দেৱী লক্ষ্মীক হিন্দুসকলে ধন, সম্পদ, উন্নতি (আধ্যাত্মিক আৰু পাৰ্থিৱ), পোহৰ, জ্ঞান, সৌভাগ্য, উৰ্বৰতা, দানশীলতা, সাহস আৰু সৌন্দৰ্যৰ দেৱী বুলি বিবেচনা কৰে ।

