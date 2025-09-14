ETV Bharat / state

কলিয়াবৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ, আছে এক ঐতিহাসিক গাঁথা

কলিয়াবৰৰ সৈতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পৰ্ক কি আপুনি জানেনে ? জন্মাষ্টমী বুলিলেই কিয় উখল-মাখল হৈ পৰে কলিয়াবৰ ? পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

Krishna Janmashtami and relationship of Lord Krishna with Koliabar
কলিয়াবৰৰ সৈতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পৰ্ক কি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
কলিয়াবৰ: গগনে গৰজে ঘন কোলে লৈয়া নাৰায়ণে

বসুদেৱ চলে ধীৰে ধীৰে।

দেখিয়া সহস্ৰানন

ভিজে প্ৰভূত জনাৰ্দন

ফনায় ধৰিলা চক্ৰ শিৰে।।

পাইলা যমুনাৰ কূল ঢৌ দেখি উৰ্মিৰোল

বসুদেৱ ভয় ভৈলা মনে।

দেখি দিলা বাট মাজে

পাৰ হৈছিল যদুৰাজে

দীন গোপালে এহো ভনে।।

আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী । ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰ মুখৰিত হৈ পৰিছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিৰে । শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তনৰে সেৱা লৈছে ভকতসকলে । শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী কলিয়াবৰৰ এক অন্যতম ধৰ্মীয় উৎসৱ । কিয়নো কলিয়াবৰৰ সৈতে আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক । শ্ৰীকৃষ্ণই কুণ্ডিলৰ পৰা ৰুক্মিনীক হৰণ কৰি আহি কলীয়া বৰগছৰ তলত জিৰণী লৈছিল বুলি মুখে মুখে চলি আহিছে । সেয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী বুলিলেই অনন্য হৈ পৰে কলিয়াবৰ ।

কলিয়াবৰৰ সৈতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পৰ্ক কি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে কলিয়াবৰৰ মিৰি-ভেটি গাঁৱত থকা এজোপা বৃহৎ বৰগছজোপাই তাৰেই সাক্ষী বহন কৰিছিল বুলি জনা যায় । কলিয়াবৰত অতীতৰে পৰা গুৰুজনাৰ নীতি-আদৰ্শৰে প্ৰতিষ্ঠিত সত্ৰ-নামঘৰসমূহত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ভক্তিভাবেৰে পালন কৰি আহিছে । কমকৈ হ'লেও কলিয়াবৰৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মুখতো প্ৰচলিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ গীত-নাম শুনিবলৈ পোৱা যায় ।

তাৰে উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে সত্ৰীয়া গীত-নৃত্যৰ চৰ্চাৰ অব্যাহত ৰখা প্ৰণালী শৰ্মা আৰু এগৰাকী পৰিচিত গীতিকাৰ ৰবীন বৰাই । প্ৰণালী শৰ্মাই এই পৱিত্ৰ দিনটিত মহাপুৰুষ শ্ৰী গোপাল আতাৰ এটি অংকীয়া গীত পৰিৱেশন কৰে । আনহাতে ৰবীন বৰায়ো এটি দিহা নাম পৰিৱেশন কৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে । শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীত কলিয়াবৰৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত নাম-প্ৰসংগৰ লগতে গীত-মাতৰ প্ৰচলন অতীজৰ পৰা চলি আহিছে ।

এই সন্দৰ্ভত সত্ৰীয়া গীত-নৃত্যৰ চৰ্চাৰ লগতে যুৱপ্ৰজন্ম শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা কলিয়াবৰ সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ টংকেশ্বৰ শৰ্মাই কয়, "কলিয়াবৰৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত গুৰু দুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ লগতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীও পালন কৰা হয় । ভাদ মাহৰ উৎসৱ আদিৰ লগতে আন ধৰ্মীয় উৎসৱ সমূহত প্ৰচলিত গীত-মাতসমূহৰ চৰ্চা কমি আহিছে । তাৰ মাজতে গীত-মাতসমূহৰ চৰ্চা উঠি অহা চামৰ কিছু সংখ্যকে শিকাৰ আগ্ৰহ দেখুৱাইছে । আমাৰো যিমানখিনি আয়ত্তত আছে শিকাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ । কিন্তু এই গীত-মাতসমূহৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিবলৈ আলোচনা-বিলোচনাৰ অতি প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰোঁ ।"

ঐতিহ‍্যমণ্ডিত কলিয়াবৰৰ ছ-অৰা সত্ৰৰ লগতে গাঁওসমূহৰ নামঘৰ আৰু ঐতিহাসিক নৃসিংহ দেৱালয়, বাসুদেৱ দেৱালয়, দুলাল-মাধৱ দেৱালয়, সৌভাগ‍্য মাধৱ দেৱাল, গোপাল থান আদি দৌল-দেৱালয়ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী আড়ম্বৰতাৰে পালন কৰা হয় । সময়ৰ লগে-লগে ইয়াৰ কিছু হীন-দেঢ়ী স্বাভাৱিকতে হৈছে ।

