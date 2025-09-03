কাজিৰঙা: ৩ ছেপ্টেম্বৰ, ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথি ৷ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় আদিবাসী লোকসকলে এই দিনটোতে পালন কৰে কৰম পূজা বা কৰম পৰৱ ৷ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ এক অন্যতম মূল উৎসৱ কৰম পৰৱ পালনৰ ক্ষেত্ৰত আছে কেতবোৰ পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়ম, বৈশিষ্ট্য আৰু তাৎপৰ্য ৷ এই কৰম পৰৱৰ সৈতেই জড়িত হৈ আছে আপুনি, মই শুনি-দেখি ভোল যোৱা সুমধুৰ ঝুমইৰ নৃত্য-গীতৰ ছন্দোময় লহৰ ৷
অনাতাঁৰ শিল্পী তথা প্ৰখ্যাত ঝুমইৰ শিল্পী-সাধক কাজিৰঙাৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাৰ নুনু সিং কৰ্মকাৰে ই টিভি ভাৰতৰ আগত সদৰী কৰিলে এই কৰম পৰৱ পালন সম্পৰ্কীয় কেতবোৰ কথা ৷
* ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিত পালন কৰা হয় ৰাজ কৰম
"কৰম মূলতঃ তিনিটা যদিও আমি ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিৰ কৰম পৰৱকে ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰি আহিছো ৷ এই কৰমক ৰাজ কৰম বুলি কোৱা হয় ৷" এইদৰে কয় বৰ্ষীয়ান ঝুমইৰ শিল্পী নুনু সিং কৰ্মকাৰে ৷ আন দুটা হ’ল জীতিয়া কৰম আৰু বুঢ়ী কৰম ৷ জীতিয়া কৰম বিশেষ উপলক্ষতহে পৰিয়ালৰ মাজতে আয়োজন কৰা হয় ৷
* কৃষিভিত্তিক উৎসৱ কৰম পৰৱ
কৰম কৃষিভিত্তিক উৎসৱ ৷ কৰ্মকাৰে কয়, ‘‘খেতি-বাতি কৰাৰ পাছত ফচলৰ উৎপাদন যাতে ভাল হয়, বৃদ্ধি পায়, সেই মানসেৰে কৰম পৰৱ পালন কৰা হয় ৷ অৱশ্যে ঠাইভেদে নীতি-নিয়মৰ কিছু তাৰতম্য থাকিব পাৰে ৷’’
* জাৱা আৰু কৰমতী
ঝুমইৰ শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কৰম পৰৱৰ এক অন্যতম মূল অংশ জাৱা প্ৰতিষ্ঠা ৷ কৰম পৰৱ পালন কৰাৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন কৰা হয় ৫ গৰাকী অথবা ৭ গৰাকী যুৱতী ৷ যিয়ে নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে জাৱা প্ৰতিষ্ঠা কৰি কৰম পূজাত অংশ ল’ব ৷ কৰম পূজাত অংশ ল’বলগীয়া এই যুৱতীসকলক কোৱা হয় কৰমতী ৷ এই কৰমতীৰ সংখ্যা কম-বেছি হ’ব পাৰে, কিন্তু সংখ্যাত অযুগ্ম হ’ব লাগে ৷’’
এই কৰমতীসকলেই মূল কৰম পূজাৰ ৫ দিন বা ৭ দিন মান পূৰ্বৰ পৰা ব্ৰতত থাকি নৈৰ ঘাটৰ পৰা নীতি-নিয়ম অনুসাৰে লগত লৈ যোৱা একোটা নতুন পাচিত প্ৰত্যেকে আঁজলিৰে বালি ভৰাই বুট মাহ, মগু মাহ, বাজৰা, গোমধান, সৰিয়হ আদি বীজ সিঁচে ৷ সেই পাচিসমূহ প্ৰত্যেক কৰমতীয়ে নিজা চিন দি এটি পৰিষ্কাৰ কোঠাত থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷ পাচিত বালি দি বীজ সিঁচাৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট পূজাৰ দিনালৈকে বীজসমূহে গঁজালি মেলা সেই অৱস্থাটোকে জাৱা বুলি কোৱা হয় ৷ আনহাতে নিৰ্দিষ্ট পূজাৰ দিনলৈকে পাচিকেইটা উক্ত কোঠাৰ পৰা উলিয়াই প্ৰতিদিনেই সূৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে বিভিন্ন গীতেৰে পূজা-অৰ্চনা কৰি জাৱা জাগৰণ কৰা হয় ৷
* কৰম ডাল আৰু কাহিনী বুঢ়া, কৰম পূজা
নিৰ্দিষ্ট পূজাৰ দিনা সন্ধ্যা পূজাথলীত কৰম ডাল প্ৰতিষ্ঠা কৰি কাহিনী বুঢ়াই কৰমতীসকলক লৈ জাৱা সহ নৈবেদ্য আগবঢ়াই পূজা-অৰ্চনা কৰে ৷ তাৰ পূৰ্বে কৰম গছ বিছাৰি গছজোপাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দিশৰ ডাল কাটি আনিবৰ বাবে ৰীতি-নীতি অনুসাৰে নিশ্চিত কৰা হয় আৰু সন্ধ্যা উখল-মাখল পৰিৱেশৰ মাজেৰে নিশ্চিত কৰি থোৱা কৰম ডাল কাটি আনি পূজাথলীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ৷ নিৰ্দিষ্ট পূজাৰ দিনা দিনটো কৰমতীসকল উপবাসত থাকি সন্ধিয়া পূজাথলীত কৰম দেৱতাৰ উপাসনা কৰে ৷ পূজাথলীতে কাহিনী বুঢ়াই কৰম দেৱতাৰ কাহিনী কয় আৰু সকলোৱে সেয়া একান্তচিত্তে শুনে ৷
* ওৰে নিশা কৰমথলীত চলে ঝুমইৰ নৃত্য-গীত
কৰম পূজাৰ নীতি-নিয়ম, কাহিনী আদি শেষ হোৱাৰ পাছত কাহিনী বুঢ়াই বন্দনা গীতেৰে ঝুমইৰ আৰম্ভ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে ঝুমইৰ গোৱাসকল যাক ‘ৰইচকা’ বা ‘ৰচিকা’ বুলিও কোৱা হয়, তেওঁলোকে একাদিক্ৰমে নিশাৰ প্ৰহৰভেদে ঝুমইৰৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঠাঁচৰ নৃত্য-গীত আৰম্ভ কৰে ৷ লগে লগে ঝুমইৰ ঢোল, তাল, বাঁহী আদি বাদ্য সংগত কৰা হয় ৷ উল্লেখ্য যে, দিনটো উপবাসে থাকি পূজা-অৰ্চনা কৰা কৰমতীসকলে পূজাৰ অন্তত উপবাস ভাঙি ঝুমইৰ নৃত্য-গীতত অংশ লয় ৷
কৰ্মকাৰে কয়, ‘‘নিশাৰ ভাগত পুৱালৈকে ঝুমইৰ, ডাঁড়শালীয়া, ঝিংগাফুলীয়া, আধাৰাতীয়া, ভিনসুৰীয়া, ৰং-খেমটা আদি ৰচিকাসকলে পৰিৱেশন কৰে ৷ পুৱাৰ আগে আগে ভিন্নসুৰীয়া পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে তাৰ পূৰ্বে নিশা দুই-তিনি বজা পৰ্যন্ত আধাৰাতীয়া পৰিৱেশন কৰা হয় ৷’’
* নৈত বিসৰ্জন দিয়া হয় কৰম ডাল
সন্ধিয়াৰ পৰা কৰম ডালটি স্থাপন কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ অন্তত ওৰে নিশা কৰম ডালৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰি নৃত্য-গীত কৰাৰ পাছত কৰম পূজাথলীৰ পৰা কৰম ডালটি নি পুৱাৰ ভাগত নৈত বিসৰ্জন দিয়া হয় ৷ এই বিসৰ্জনৰ সময়তো বিভিন্ন গীত-মাত পৰিৱেশন কৰা হয় ৷
উল্লেখ্য যে, অসমৰ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে অতীজৰে পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি অহা এই কৰম পৰৱৰ দিনটো ইতিমধ্যে চৰকাৰী বন্ধ হিচাপেও ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ৷
ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰাও কৰম পৰৱৰ শুভকামনা জনালোঁ ৷
