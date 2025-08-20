গুৱাহাটী: পুনৰ এবাৰ মাজ আকাশত যাত্ৰীবাহী বিমানত ঘটিছে অথন্তৰ ৷ কলকাতা অভিমুখে উৰা মৰা এলায়েন্স এয়াৰ(Alliance Air) ৰ এখন বিমান কাৰিকৰী বিসংগতিৰ বাবে মাজ আকাশৰ পৰাই ঘূৰি আহিবলৈ বাধ্য হয় ৷
বিমানখনে দিশ সলনি কৰি গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰে ৷ সংবাদ সংস্থা পি টি আইয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই খবৰ ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, দুটা ইঞ্জিনযুক্ত বিমানখনৰ মাজ আকাশতে এটা ইঞ্জিনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিছিল । বিমানখন অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে উপস্থিত হয় জৰুৰীকালীন বিভাগৰ সকলো কৰ্ম-কৰ্তা ৷ সম্প্ৰতি বিমানখন তন্ন-তন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে ৷
বিমানবন্দৰৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এক বিবৃতিত কয়, ‘‘কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে গুৱাহাটী-কলকাতাৰ মাজত চলাচল কৰা বিমানখনৰ দিশ সলনি কৰাৰ পিছত ২০ আগষ্টৰ দিনৰ ১.৪২ বজাত গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত সম্পূৰ্ণ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰি অৱতৰণ কৰোৱা হয় ৷’’
মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে লগতে কয় যে বিমানখনৰ ক্ৰু আৰু যাত্ৰীসকলক নিৰাপদে অৱতৰণ কৰোৱাৰ পিছত প্ৰয়োজনীয় সকলো সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে । মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘যাত্ৰীসকলক নিৰাপদে অৱতৰণ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত টাৰ্মিনেলৰ কৰ্মচাৰীসকলে সহায় কৰিছিল ।’’
বিমানবন্দৰৰ এক সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি পি টি আইয়ে জনোৱা মতে, গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা কলকাতা অভিমুখে দিনৰ ১.০৯ বজাত উৰা মাৰিছিল এলায়েন্স এয়াৰ(Alliance Air) ৰ বিমানখনে । বিমানবন্দৰৰ মুখপাত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, বিমানখন নিৰাপদে অৱতৰণ কৰাৰ পিছত দিনৰ ২.৪০ বজাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় ।
অৱশ্যে এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাটোৰ বাবে বাকী বিমানৰ চলাচলত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰা বুলি বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে ৷
