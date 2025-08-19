ETV Bharat / state

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ - GOLAGHAT ATHKHELIA NAMGHAR

আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহৰ নাম জড়িত এটা ঐতিহাসিক নামঘৰ । প্ৰতিবছৰে পৱিত্ৰ ভাদমাহত নামঘৰটোলৈ লাখ লাখ ভক্তৰ সোঁত বয় ।

Sri Sri Athkhelia Namghar in Golaghat
ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 19, 2025 at 12:49 PM IST

7 Min Read

গোলাঘাট : আৰম্ভ হ'ল পৱিত্ৰ ভাদমাহ। ভাদমাহ বুলিলেই শংকৰী দৰ্শন আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতীক নামঘৰসমূহ মুখৰিত হৈ পৰে নাম-প্ৰসংগৰে । বিশেষকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ অনুকৰণ কৰা নামঘৰসমূহ ভক্তিৰসত বুৰ যায় । ৰাজ্য়খনৰ তেনে এক ঐতিহ্যমণ্ডিত নামঘৰ হৈছে শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ ।

গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ভদীয়া নাম । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি । গঠন কৰা হৈছে ১৬ খন উপ-সমিতি । এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু কি কাৰণত ইয়াৰ নাম আঠখেলীয়া হ'ল আপোনাৰ বাৰু জানিবলৈ মন নাযায়নে ?

ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ (ETV Bharat Assam)

আহোম ৰাজত্ব কালৰ নিদৰ্শন :

গোলাঘাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰটো । এই নামঘৰৰ আছে এক ঐতিহ্য । আহোম ৰাজত্ব কালত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এই নামঘৰটো । প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে দৈনিক চলি আহিছে নাম প্ৰসংগ । সমান্তৰালভাৱে পৱিত্ৰ ভাদমাহৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে মাহজোৰা ভদীয়া নাম ।

Sri Sri Athkhelia Namghar in Golaghat
ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ বাটচ'ৰা (ETV Bharat Assam)

আঠখেলীয়া নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা :

প্ৰবাদ অনুসৰি ১৭শ শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত আহোম ৰাজপৰিয়ালত ৰাজসিংহাসনক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা ঘটনাৱলীৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ ইতিহাস । আহোম ৰাজকোঁৱৰ গদাপাণিয়ে (গদাধৰ সিংহ) আহোম ৰাজ ল'ৰা ৰজাৰ সৈন্যৰ অত্যাচাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁৰ পত্নী জয়মতীৰ কাতৰ অনুৰোধ ক্রমে ছদ্মবেশেৰে কাষৰীয়া নগা পাহাৰত আত্মগোপন কৰিছিল । কিছুদিনৰ পিছত গদাপাণিয়ে নগাপাহাৰৰ পৰা নামি পশ্চিম ফালে বচা দৈয়াং অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি আত্মগোপন কৰিছিল ।

Sri Sri Athkhelia Namghar in Golaghat
ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ বাটচ'ৰা (ETV Bharat Assam)

সেই সময়ত কাকতভোগা নদীৰ পাৰত গছ-গছনিৰে ভৰা ঠাইত আশ্ৰম সদৃশ স্থানত (বৰ্তমান নামঘৰ থকা স্থানত) এজন সন্ত পুৰুষক লগ পাই তেওঁৰ আশ্ৰয়ত ৰজাৰ সৈনিকৰ চকুত ধূলি দি কিছুদিন নিৰাপদে আছিল । সেই সন্ত পুৰুষজনে গদাপাণিক ভৱিষ্যত বাণী কৰিছিল যে তেওঁ ভৱিষ্যতে দেশৰ ৰজা হ’ব পাৰিব ।

আঠখেলীয়া নামৰ আঁৰৰ কাহিনী :

পৰিস্থিতি অনুসৰি সঁচাকৈ গদাপাণি গদাধৰ সিংহ নাম লৈ ১৮১৮ চনত ৰজা হ'ল । ৰজা হৈয়ে গদাধৰ সিংহই আত্মগোপন কৰা কালত এৰি অহা ঘটনাৱলী স্মৰণ কৰি সেই সন্ত পুৰুষজনক বিচাৰি মানুহ পঠিয়াইছিল; কিন্তু তেওঁৰ কোনো সন্ধান নাপালে । সেয়েহে ৰজাই সন্ত পুৰুষজনৰ নিবাসস্থলৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ বাবে ভিন্ন সম্প্রদায়ৰ ৮ টা পাইকৰ গোটক পঠাই দি এই স্থানৰ আশে-পাশে সংস্থাপন দিয়ে (বহুলোকে ৮ টা পাইকৰ গোটৰ সলনি ৮ টা পৰিয়াল পঠোৱা বুলিও কোৱা শুনা যায়)। এই আঠ গোট পৰৱৰ্তী সময়ত আঠটা পৰিয়াল আৰু পৰিয়ালৰ পৰা আঠটা খেল হ'ল ।

Sri Sri Athkhelia Namghar in Golaghat
শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত ভদীয়া নাম (ETV Bharat Assam)

এই আঠটা খেলৰ লোকেই সন্ত পুৰুষজনৰ ক্ষেত্ৰভাগি পৰৱৰ্তী সময়ত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া হৰিমন্দিৰ আৰু বৰ্তমান শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ বুলি জনাজাত হয় । ইয়াৰ উপৰি উক্ত ঠাইত সন্ত পুৰুষজন থকা ঠাইত শিৱ মন্দিৰ আছিল বুলি কোনো কোনো লোকে কয় । কিয়নো সন্ত পুৰুষজন থকা ঠাইত পূৰ্বে জীৱ-জন্তু চৰাই আদি উচৰ্গা কৰাৰ উদাহৰণ আছে । পৰৱৰ্তী কালত শিৱ মন্দিৰ যথাক্ৰমে হৰিমন্দিৰ হিচাপে প্ৰখ্যাত হৈ পৰিল । কালক্ৰমত আঠখেলৰ ৰাইজে আলোচনা কৰি ১৯৭০ চনত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ হিচাপে নামকৰণ কৰে ।

নামঘৰত দৈনন্দিন কৰ্ম :

এই নামঘৰটোত প্ৰতিদিনে চাৰি প্ৰসংগ হয়- প্ৰাতঃপ্ৰসংগ, মধ্যাহ্ন প্ৰসংগ, বিয়লি প্ৰসংগ আৰু সন্ধ্যা প্ৰসংগ । এই চাৰি প্ৰসংগ দৈনন্দিন কৰ্ম হিচাপে আজিও প্ৰচলিত হৈ আছে । অম্বুবাচীৰ চাৰিদিন বাদ দি প্ৰতিদিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে আহি ধূপ, চাকি, শৰাই আদি আগবঢ়ায় ।

Sri Sri Athkhelia Namghar in Golaghat
শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত ভদীয়া নাম (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবছৰে পৱিত্ৰ ভাদমাহত নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে উপ-সমিতি গঠন কৰা হয় আৰু উক্ত সমিতিয়ে নিজৰ নিজৰ বিভাগসমূহ পৰিচালনা কৰে ।

উৎসৱ পাৰ্বন :

শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত বছৰৰ সকলো সময়তে উৎসৱ-পাৰ্বণ, তিথি পালন কৰা হয় । জন্মাষ্টমী তিথি, নন্দোৎসৱ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৰু মাধৱদেৱৰ তিথি, ৰাস, বাৰ্ষিক ভাওনা আদি উদযাপন কৰা হয় । এই নামঘৰ সম্পৰ্কে শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অসীম বৰাই কয়, "গদাধৰ সিংহক অংগক্ষত কৰিবলৈ চাওদাং সকলে যেতিয়া খেদি ফুৰিছিল তেতিয়া গদাধৰ সিংহই পলাই আহি এই অটব্য অৰণ্য হৈ থকা ঠাইখিনিত আহি ওলাইছিল । এই ঠাইত সেই সময়ত শুনিব পৰা মতে এখন আশ্ৰম আছিল । তাত এজন সন্ন্যাসী আছিল । সেই সন্ন্যাসীজনে তেওঁক ক'লে, ‘আপুনি আজি ইয়াত থাকক । ইয়াত আপোনাৰ কোনো বিপদ নহয়’ । সেই ফালে যেতিয়া চাওদাংসকলে খেদি আহিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে এক ঐশ্বৰিক শক্তি দেখা পালে । তাৰ পাছতে তেওঁলোকে ভাবিলে যে গদাধৰ সিংহ এইফালে যোৱা নাই আৰু ঘূৰি গ'ল । তাৰ পাছতে গদাধৰ সিংহই নিশা ইয়াত কটাই নগাপাহাৰলৈ গুচি গ'ল ।"

Sri Sri Athkhelia Namghar in Golaghat
শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত ভদীয়া নাম (ETV Bharat Assam)

আঠটা খেলৰ পৰাই হ'ল ৪০ টা খেল :

নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অসীম বৰাই কয়, "তাৰ পাছত তেওঁ ৰজা হ'ল । ইয়াৰ পাছতে তেওঁৰ এই ঠাইখনৰ কথা মনত পৰিল । তাৰ পাছতে আঠটা জাতিৰ আঠজন ব্যক্তিক বহাই এই ঠাইখনৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে । পাছত এই আঠটা খেলৰ পৰাই বৰ্তমান ৪০ টা খেল হ'ল ; কিন্তু নাম আঠখেলীয়াই থাকিব ।‌ সকলো খেল একগোট হৈ বছৰত দুখনকৈ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰে । প্ৰতি পাঁচ বছৰ মূৰে মূৰে নতুন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি সময় বাগৰাৰ লগে লগে শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম বেছি হ'বলৈ ধৰিছে । দেশ-বিদেশৰ পৰা ভক্ত আহে আৰু বৰ্তমান ই এক জাগ্ৰত নামঘৰ হিচাপে প্ৰখ্যাত হৈছে ।"

Sri Sri Athkhelia Namghar in Golaghat
শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত ভদীয়া নামৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "প্ৰতিবছৰে ভাদমাহত নাম মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছো আৰু বহু অতিথিৰ আগমন হয় । ভাদ মাহত প্ৰতিদিনে চাৰি প্ৰসংগ নাম হয় । এই পৱিত্ৰ ভাদমাহত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম হয় । আমাৰ ৮০ বিঘা মাটি আছে য'ত জিৰণি চ'ৰা, ভোজনালয়, অতিথিশালা‌ আদি আছে । আনহাতে কিছুবছৰ আগৰে পৰা আমাৰ খেলৰ মানুহৰ কিছু সংঘাত আছিল । এই সকলো মানুহক একগোট কৰি জিলা আয়ুক্ত পুলক মহন্তই পাঁচ ঘন্টা আলোচনাৰ অন্তত সকলো একত্ৰিত হৈছো আৰু ১৬ খন উপ-সমিতি গঠন কৰি ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু আছো ।"

