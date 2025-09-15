ETV Bharat / state

হাবিৰ ৰখীয়া: তামোল-পাণ আগনবঢ়ালে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে !

শ্রীশ্রী কানিয়া গোঁসাই থানৰ মহত্ত্ব শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । ক'ত আছে এই ঐতিহাসিক থান ?

Sivasagar Kaniya Gosai Than
কানিয়া গোঁসাই থানৰ মহত্ত্ব (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 1:51 PM IST

5 Min Read
আমগুৰি: আধ্যাত্মিক বিশ্বাস একো একোখন সমাজৰ সুস্থিৰতাৰ চাবিকাঠি । মুখে মুখে চলি অহা কিছুমান কাহিনীৰ আধাৰতেই অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বুকুত গঢ় লৈ উঠে বিশ্বাসৰ ভেটি । গ্ৰামাঞ্চলত এনে কিছু মহত্ত্ব থকা থান আছে, যিবিলাক থানৰ ঐতিহ্য মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ আহিছে । লিখিত কোনো তথ্যৰ অভাৱ যদিও পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই মুখে মুখে চলি অহা প্ৰবাদ প্ৰচলিত হৈ আহিছে । এনে ঐতিহ্যবহনকাৰী থানবিলাকত আজিও ভক্তসকলে পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছে ।

কানিয়া গোঁসাই থান

হাবিৰ ৰখীয়া: তামোল-পাণ আগনবঢ়ালে একোৱে কৰিব নোৱাৰে ! (ETV Bharat)

শিৱসাগৰ জিলাৰ জাঁজী ঢেকীয়াল গাঁৱত অৱস্থিত শ্রীশ্রী কানিয়া গোঁসাই থানত পৰম্পৰাগতভাৱে স্থানীয় লোকসকলে থানৰ মাহাত্ম্যক কেন্দ্ৰ কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছে । স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি কানিয়া গোঁসাই-এগৰাকী গোঁসাই আছিল । তেখেতৰ মাহাত্ম্য কেৱল অঞ্চলটোতেই নহয় বহু দূৰলৈ আছিল । থানখনৰ মহত্ত্ব এইটোৱে যে থানখনলৈ কোনো ভক্তই যি ভাব কৰি আহে তেখেতসকলৰ মনোকামনা পূর্ণ হয় !

কানিয়া গোঁসাই থান ঐতিহ্য

থানখন এক নিজম পৰিৱেশত অৱস্থিত । জাঁজী ঢেকীয়াল গাঁৱৰ বৰুৱা হাবিত ২ বিঘা মাটি আৱৰি থকা থানখন জাকজমকতাৰ বিপৰীতে বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা ৰীতি-নীতিৰে পৰিচালিত হৈ আহিছে । বৰ্তমান যি স্থানত থানভাগৰ স্থায়ী মণিকূট আছে সেই স্থানত পূৰ্বে বৰষুণৰ পানীও পৰা নাছিল বুলি বিশ্বাস আছে । এই স্থানত পূৰ্বে চাৰিটা খুঁটা আছিল । কালক্রমত এতিয়া চাৰিটা খুঁটাৰ ঠাইত এভাগ মণিকূট সাজি নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । বিশ্বাস আছে এই স্থানতেই কানিয়া গোঁসায়ে শিষ্যসকলক লগত লৈ তপ-জপ কৰাৰ লগতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল । মণিকূট থকা স্থানত কোনো লোকে শৰাই আগবঢ়ালে বৰষুণ দিলেও উক্ত স্থানত বৰষুণ নপৰে আৰু তেওঁ যি ভাব লৈ আহে তেওঁৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি বিশ্বাস আছে ।

Sivasagar Kaniya Gosai Than
কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে পৰিচালনা কৰে থানখন (ETV Bharat)

লোকবিশ্বাস

স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি কানিয়া গোঁসাই নিসংগ আছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত শিষ্যসকলে তপ-জপ কৰা ঠাইডোখৰ থান হিচাপে মানি আহিছিল । কোনো কোনো লোকে কানিয়া গোঁসাই অন্তৰ্ধান হোৱা বুলিও ক'ব খোজে । শিষ্যসকলে তেওঁক আহি লগ নোপোৱাত আৰু বিচাৰ-খোচাৰ কৰিও সম্ভেদ নোপোৱাত অৱশেষত থান প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।

Sivasagar Kaniya Gosai Than
শিৱসাগৰৰ কানিয়া গোঁসাই থান (ETV Bharat)

বৰ্তমানৰ থানৰ পৰিচালক কিৰণ নেওগে কয়, "বৰ্তমান মণিকূট প্ৰতিষ্ঠা কৰা স্থানত ৬ ফুট দীঘল ৪ ফুট বহল পকী এটি টিলা আছিল । আহোমৰ দিনৰ পকী চটীয়া ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই টিলাটোকেই কানিয়া গোঁসাইৰ সমাধি বুলি লোকসকলে বিশ্বাস কৰি আহিছে । এই সমাধিতেই অঞ্চলটোৰ স্থানীয় লোকসকলে শ্ৰীশ্ৰী গজলা সত্রৰ সত্ৰাধিকাৰ আনি মণিকূটভাগ স্থায়ীকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।" তেওঁ জনোৱা মতে এই থানতে বৰ্তমান ঢেকীয়াল গাঁও, বৰুৱা গাঁও, বামুণ গাঁও, লেফেৰা গাঁও, জবাবাৰী গাঁও, জালুক গাঁও, চাওদাং গাঁৱকে ধৰি ৭ খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে থান পৰিচালনা কৰি আহিছে । থানভাগ জাকজমকতাৰ পৰা আঁতৰত যদিও বর্তমান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রলৈ পৰ্যবসিত হৈছে । থানক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই গায়ন-বায়নৰ এটা দলো গঠন হৈছে ।

Sivasagar Kaniya Gosai Than
ভক্তি ভাৱেৰে শৰাই আগবঢ়ালে মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় (ETV Bharat)

থানৰ অন্য এক মহত্ত্বৰ বিষয়ে স্থানীয় লোকসকলে কয়, "৮৩ চনৰ আন্দোলনৰ সময়ত এই হাবিতেই বহু যুৱকে আশ্রয় লৈছিল । তেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে যদি অজ্ঞাতে থানৰ ফালে প্রস্ৰাৱ বা পায়খানা কৰে, তেওঁ সেই নিশা শুব নোৱাৰে । ওচৰত থকা মানুহখিনি শুব নোৱাৰে আৰু আলৈ-আথানি হয় । গছৰ ডাল ভাগি পৰে, বৰলৰ জাক আহি মানুহক কামোৰে । এয়া এক চাক্ষুস প্রমাণ ।"

Sivasagar Kaniya Gosai Than
কানিয়া গোঁসাই থানক লৈ আছে বহু লোকবিশ্বাস (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "এতিয়াও কিছুমান প্ৰমাণ আছে । এই হাবিতে মৌ আছে । যদি আপুনি মৌ ভাঙিবলৈ যায় । ইয়াত যদি আপুনি তামোল-পাণ আগ নবঢ়োৱাকৈ মৌ ভাঙিবলৈ যায় । আপুনি মৌ খাব নোৱাৰে । আপোনাক সৰ্ব শৰীৰতে কামুৰিব । আমি সদায় এই হাবিত যদি কিবা কৰো তামোল-পাণ আগবঢ়াও । তাৰ পিছত যি কামেই নকৰো সফল হওঁ । অৱমাননা কৰিলে বিৰূপ ফল পায় ।"

Sivasagar Kaniya Gosai Than
জাকজমকতা নাই ,আধ্যাত্মিক চৰ্চা চলে কানিয়া গোঁসাই থানত (ETV Bharat)

আন এগৰাকী স্থানীয় লোকে থানখনৰ অৱস্থান সন্দৰ্ভত কয় যে বৰুৱা হাবিত অৱস্থিত থানখনৰ পৰা ৱাকচুং হাবিলৈকে এক বৃহত্তৰ এলেকা সম্পূৰ্ণ হাবি জংঘলৰে ভৰা । কিন্তু এনে এখন মহত্ত্ব থকা আৰু ঐতিহ্যবহনকাৰী থানৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাত কোনোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই । পূৰ্বৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আৰু থানৰ মহত্ত্ব ধৰি ৰখাত বদ্ধপৰিকৰ স্থানীয় লোকসকলে বৰ্তমান কানিয়া গোঁসাই থানক অত্যাধুনিক সাংস্কৃতিক মঞ্চ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত এনে বহু থান আছে যিবিলাকৰ ঐতিহ্য আৰু মহত্ত্ব আছে । কিন্তু সেইবোৰ প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত । এনে থানবিলাক চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰি প্ৰকৃত মৰ্যাদা দিলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব বুলি বহুতে ধাৰণা কৰিছে ।

SIVASAGAR HISTORICAL PLACE SIVASAGAR কানিয়া গোঁসাই থান SIVASAGAR KANIYA GOSAI THAN

