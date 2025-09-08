ETV Bharat / state

ডুবাপাৰাৰ শোৱাপাটীবোৰ - যাৰ স্পৰ্শত জাগে শীতল শয্যাৰ সুখময় সপোন

প্ৰায় চাৰি শতাধিক পৰিয়ালে যুগ যুগ ধৰি পাটী তৈয়াৰ কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে । পিছে ক’ত আছে এই গাঁওখন, পঢ়ক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

অসমৰ সমাজ জীৱনত পাটীয়ে অতীতৰে পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2025 at 6:16 PM IST

5 Min Read

গোৱালপাৰা: গোৱালপাৰা চহৰৰ পৰা প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ নিলগত আছে ডুবাপাৰা নামৰ এখন গাঁও ৷ পাটী শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত এই গাঁওখন । গাঁৱখনৰ প্ৰায় চাৰি শতাধিক পৰিয়াল এই পাটী শিল্পৰ লগতে জড়িত ।

অসমৰ সমাজ জীৱনত পাটীয়ে অতীতৰে পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে । বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, ডিব্ৰুগড়, চাপৰমুখ আৰু বোকাজানৰ একোটা বৃহৎ এলেকাত পাটী উদ্যোগ আছে যদিও এইক্ষেত্রত অতীজৰে পৰা এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ডুবাপাৰা অঞ্চলে ।

ডুবাপাৰাৰ পাটী উদ্যোগৰ বহিঃৰাজ্যতো সমাদৰ লাভ (ETV Bharat Assam)

জিলাখনৰ কৃষ্ণাই আৰু জিনাৰী নদীৰ পাৰে পাৰে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে পাটীদৈ গছ ৷ এই পাটীদৈ গছৰ পৰাই ডুবাপাৰা অঞ্চলৰ প্ৰায় ৫ শতাধিক পৰিয়ালে ব্যৱসায় ভিত্তিত শীতল পাটী প্ৰস্তুত কৰি ৰাজ্যখনৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়, পশ্চিমবংগ আদি ৰাজ্যত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

প্ৰথমে শীতল পাটী বনাই বিক্ৰী কৰাৰ পিছত সামগ্ৰীবিধৰ চাহিদা বাঢ়িবলৈ ধৰে ৷ যাৰ বাবে পাটীৰ উপৰিও এতিয়া পাটীদৈ গছৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বেগ, মেট, স্কুলবেগ, লেপটপ বেগ, চেণ্ডেল, টুপী আদি প্ৰস্তুত কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰা হয় ৷ পাটী আৰু আন আন সামগ্ৰীসমূহ নিখুঁতভাবে প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে দূৰ-দূৰণিৰ পৰা গ্ৰাহকে এইবোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে ।

মন পছন্দৰ সামগ্ৰী বিচাৰি বিপণীত এগৰাকী গ্ৰাহক (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘১৯৩৭ চনত ১৫-২০ জনীয়া পাটী শিল্পীৰ দল এটি আহি গোৱালপাৰাৰ ডুবাপাৰা-পাহাৰ সিংহপাৰা এলেকাত থিতাপি লয় । সময় বাগৰাৰ লগে লগে লোকসকলৰ সতি-সন্ততি বাঢ়ি গৈ ডুবাপাৰা-পাহাৰ সিংহপাৰা পাৰাত বিস্তাৰিত হৈ পৰে আৰু এইসকল লোকে পাটী শিল্পকেই জীৱন-জীৱিকাৰ আহিলা হিচাপে আঁকোৱালি লয় ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘১৯৫০ চনত সেই সময়ৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈয়ে গোৱালপাৰা জিলা ভ্রমণকালত পাটী উদ্যোগটো প্ৰত্যক্ষ কৰি ইয়াক সমবায় ভিত্তিত গঢ় দিবলৈ স্থানীয় কেইগৰাকীমান লোকক পৰামৰ্শ দিয়ে । ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত গঢ় লৈ উঠে ডুবাপাৰা পাটীশিল্প প্রতিষ্ঠান সমবায় সমিতি লিমিটেড নামেৰে এক সমবায় সমিতি । তাৰপিছৰে পৰা সমিতিখনে দোপতদোপে উন্নতি সাধন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ কুটীৰ শিল্প উদ্যোগৰ বুৰঞ্জীত গোৱালপাৰাৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।’’

উল্লেখ্য যে, সম্প্ৰতি জিলাখনত পাটী শিল্পটোকেই জীৱিকা হিচাপে আঁকোৱালি লোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় পাঁচ শতাধিক । এই বৃত্তিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিশোৰ-কিশোৰী, যুৱক-যুৱতী, পুৰুষ-মহিলা সকলো বয়সৰে লোক ৷

পাটী কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয়

পাটী তৈয়াৰ কৰিবলৈ একমাত্র কেঁচামাল হ'ল পাটীদৈ গছ । পাটীদৈ গছ হৈছে এবিধ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ ৷ তৃণজাতীয় এই গছবিধ পানীৰ সংস্পৰ্শত থকা সাৰুৱা মাটিত উৎপন্ন হয় । পাটীদৈ ৰোপণৰ সময় বছৰৰ এপ্ৰিল আৰু মে’ মাহ । ৰোপণৰ ৩-৪ বছৰৰ পিছত গছবোৰ পৈণত হৈ উঠিলে ছেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰ মাহত পূৰঠ গছবোৰ কাটি চপোৱা হয় ।

বেগৰ পৰা বিচনীলৈকে সকলো উপলব্ধ এই বিপণীত (ETV Bharat Assam)

গছবোৰ কাটি অনাৰ পিছত প্ৰয়োজন মতে ৰ’দ লাগিবলৈ দিয়া হয় আৰু উপযুক্ত পৰিমাণে ৰ’দ পোৱাৰ পিছত তাৰ ছালৰ পৰা মিহিকৈ দৈ তুলি পুনৰ সেই দৈ বোৰ ৰ’দ লাগিবলৈ বাহিৰত মেলি দিয়া হয় । তাৰ পিছত সামগ্ৰী তৈয়াৰৰ বাবে সেইবোৰ দৈ উপযুক্ত কৰি লৈ পাটী তৈয়াৰ কৰা হয় ।

পাটী শিল্পৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতি সন্মান লাভ

ডুবাপাৰাৰ পাটী শিল্পীসকলে নিজৰ প্ৰতিভাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সময়ত পুৰস্কৃত হৈ আহিছে । তাৰ ভিতৰত শিল্পী আৰতিবালা নন্দীয়ে ৰাজ্যিক উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ৰ দ্বাৰা আয়োজিত প্রতিযোগিতাত যোগ্য বিবেচিত হৈ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ হাতৰ পৰা পুৰষ্কাৰ গ্ৰহণ কৰে ।

পাটী তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত এগৰাকী মহিলা (ETV Bharat Assam)

আকৌ পাটী শিল্পী প্রহ্লাদ ৰক্ষিতে হাৰিয়ানাৰ সূৰুযকুণ্ডত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় মেলাত পুৰস্কৃত হৈ সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰয়াত এ পি জে আব্দুল কালামৰ পৰা বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত অনুষ্ঠানত পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰি গোৱালপাৰা জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে । সম্প্রতি পাটীশিল্পৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰে জিলাখনৰ পৰিধি অতিক্রম কৰি দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই আদি ভাৰতৰ আগশাৰীৰ মহানগৰীসমূহলৈকে প্ৰসাৰিত হৈছে ।

মুঠতে, কোনো আধুনিক যন্ত্ৰ-পাতিৰ সহায় অবিহনে পৰম্পৰাগত সা-সৰঞ্জামেৰে তৈয়াৰ কৰা শীতল পাটীৰে পৰোক্ষভাৱে হ’লেও জগত জিনিবলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা পাটী উদ্যোগটোক সুদৃঢ়কৈ গঢ়ি তোলাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে । নিবনুৱা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত অসমত শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকল এই আপুৰুগীয়া শিল্পৰ লগত জড়িত হ'লে বাৰুকৈয়ে লাভাৱান্বিত হ'ব ।

এই সন্দৰ্ভত পাটী শিল্পৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী যুৱকে কয়, ‘‘বৰ্তমান পাটীৰ বজাৰত যথেষ্ট সমাদৰ আছে ৷ কিন্তু পাটী তৈয়াৰ কৰিবলৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পাটী শিল্পীসকল । পাটী এখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ হ’লে প্ৰায় দুই-তিনি দিন সময় লাগে । সেই অনুপাতে এখন পাটীৰ বজাৰমূল্যই যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে পাটী শিল্পীক ।’’

বিক্ৰীৰ বাবে সজাই থোৱা হৈছে পাটীদৈৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যথেষ্ট সহায়-সহযোগিতা লাভ কৰি আহিছো । কিন্তু এইখন চৰকাৰে যদি প্ৰতিগৰাকী পাটী শিল্পীক আৰ্থিকভাৱে সহায় আগবঢ়ায়, তেন্তে এই পাটী শিল্প জীয়াই ৰাখিব পাৰিম ৷ নহ’লে আৰ্থিকৰ বাবেই এই পাটী শিল্প অতীত হৈ পৰিব । কিয়নো পাটী শিল্পৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকীয়ে আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয় । ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত গোৱালপাৰাৰ পাটীৰ যথেষ্ট সুনাম আছে । বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ সহযোগিতাত প্ৰদৰ্শনী মুকুল মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছো ।এই প্ৰদৰ্শনীমূলক মেলাত গোৱালপাৰাৰ পাটী শিল্পৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আহিছে ।’’

