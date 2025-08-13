গোলাঘাট: বৃদ্ধি পালে ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন শিতানৰ চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল । কম খৰচত উন্নত কর্কট চিকিৎসাৰ শেষ আশাও যেন মৰহিলে পলকতে । শেহতীয়াকৈ অসম ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানে ৰোগীৰ বিভিন্ন শিতানত চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তক জঘন্য আখ্যা দি এই সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল কৰাৰ দাবী জনাই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই ।
কৃষক নেতাগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "অসম ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে এটা অমানৱীয় সিদ্ধান্ত লৈছে যে দহ হাজাৰ টকা জমা নিদিলে কৰ্কট ৰোগীসকলে তাত ভৰ্তি হ'ব নোৱাৰিব । এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয় স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল কৰ্কট ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰা । কাৰণ আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তুলনাত অসমত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা বেছি । সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদি ৯৭ গৰাকী তাৰ বিপৰীতে অসমত কিন্তু ১১৪ গৰাকী ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সেই দিশৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি আছাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জন্ম হৈছিল আৰু আছাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ইনষ্টিটিউটে অসমত কেন্সাৰ ৰোগীৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু অসমৰ দৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে জুৰুলা ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোত ১২৫০ টকা অৰুণোদয়ৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহে বাট চাই থাকিব লাগে আৰু যি কোনো প্ৰকাৰে দুবেলা দুমুঠি খাই গাঁৱৰ ৰাইজে জীয়াই থকাৰ চিন্তা কৰা গাঁৱৰ ৰোগীসকলে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে এই গাঁৱৰ ৰোগীসকলে এতিয়া দহ হাজাৰ টকা জমা নিদিয়াকৈ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিষ্ঠানত সোমাব নোৱাৰিব ।"
শইকীয়াই লগতে কয়, "এই সিদ্ধান্ত অতিকৈ জঘন্য সিদ্ধান্ত ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে জেনেৰেল বেডৰ মাচুল ২০০ পৰা ১৫০০ টকা চিংগল কেবিনৰ মাচুল ৩০০০ হাজাৰ টকা পৰা ৪৫০০ হাজাৰ টকা, শ্বেয়াৰিং কেবিন ২০০০ পৰা ৩০০০ হাজাৰ টকা, আই চি ইউ ১৫০০ পৰা ৪০০০ হাজাৰ টকা, চি টি স্কেন ৪৫০০ পৰা ৬৫০০ টকা গতিকে এই সিদ্ধান্ত আমি তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে প্ৰশ্ন কৰে, "ইয়াৰ উপৰিও অসম চৰকাৰক এটা প্ৰশ্ন আপোনাকে ঋণ ল'লেই আজিৰ দিনটোত জন্ম হোৱা এটি শিশুৰ মুৰত ৩৬ হাজাৰ টকা ধাৰ । ডেৰ লাখ কোটি টকা এতিয়া অসমৰ মানুহৰ ধাৰৰ বোজা । হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ বাবে ৰাজপথত পুলিচ নমাই কিমান অত্যাচাৰ কৰি পইছা তুলিছে । ট্ৰেক্টৰ এখনে পথাৰত হাল বাই থকা অৱস্থাত জৰিমনা বিহা হৈছে । গাঁৱে গাঁৱে মদৰ দোকান খুলি কৰ লৈছে তাৰ পাছতো আপোনালোকৰ জোৰা মৰা নাই আৰু এতিয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি থকা কেন্সাৰ ৰোগীসকলো সাৰি নগ'ল । তাৰ পাছতো আপোনালোকে কয় এইখন স্বাৱলম্বী ৰাজ্য । এইখন ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন বনাব ?"
বিদ্যুৎ শইকীয়াই শেষত কয়, "ইমান কেপাচিটি থকা এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তাৰ পাছত কেন্সাৰ ৰোগীৰ মাচুল চাৰিগুণ পাঁচগুণ বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হৈছে । গতিকে কোনো কাৰণত মাচুল বৃদ্ধি কৰা এই সিদ্ধান্ত আমি কোনো কাৰণত মানি নলওঁ আৰু ৰাইজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতক আৰু অসম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ উদ্যোগ ল'বলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ ।"