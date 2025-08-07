Essay Contest 2025

এক ভৱিষ্যদৰ্শী চিন্তা ঝাংক্লা ষ্টুডিঅ': পুতলাৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূবৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণত ব্ৰতী এগৰাকী যুৱক - ZANKLA STUDIO

বাক্সাৰ এজন যুৱকৰ অনন্য প্ৰচেষ্টা । জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পৰিহিত পুতলা তৈয়াৰ কৰি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস ।

Zankla Studio
এক ভৱিষ্যদৰ্শী চিন্তা ঝাংক্লা ষ্টুডিঅ' (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 3:06 PM IST

বাক্সা: দৃষ্টি যদি সুদূৰলৈ হয়, লক্ষ্য যদি স্থিৰ হয় আৰু তাত উপনীত হোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা আৰু একাগ্ৰতা থাকে তেন্তে সফলতা নিশ্চিত । এয়া হৈছে যিকোনো ক্ষেত্ৰত কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ সফলতাৰ মূলমন্ত্ৰ । এজন ব্যক্তিয়ে যি কৰ্ময়ে নকৰক কিয় তাৰ যদি এক সুচিন্তিত পৰিকল্পনা থাকে আৰু তাক ৰূপায়ণৰ বাবে তথ্যভিত্তিক জ্ঞান আৰু প্ৰচেষ্টা থাকে তেন্তে আকাশমুখী কল্পনাই এদিন বাস্তৱ ৰূপ লাভ কৰিবই ।

এগৰাকী বড়ো যুৱকৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰা

এক ভৱিষ্যদৰ্শী চিন্তা ঝাংক্লা ষ্টুডিঅ' (ETV Bharat Assam)

বড়োভূমি, বড়ো জনজাতিৰ চহকী পৰম্পৰা আৰু কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ এক উৰ্বৰ ভূমি । বড়ো সংস্কৃতি চহকী হৈছে ইয়াৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন উপাদানেৰে । ইয়াত কৃষিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জীৱন-ধাৰণ প্ৰণালীলৈকে সকলো একাকাৰ হৈ আছে । বড়োসকলৰ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ সম্ভাৰ, খাদ্য-পণ্যই ইতিমধ্যে স্থানীয় পৰিধি ভেদ কৰি বিশ্বমুখী হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্মৰ বহু যুৱক-যুৱতীয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি বড়ো কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ বিকাশ আৰু প্ৰচাৰত অহৰহ নিমগ্ন হৈ আছে । তেনে এগৰাকী উদ্যমী যুৱক হৈছে কিৰাত ব্ৰহ্ম । তেওঁৰ এক একক প্ৰচেষ্টাত বৰ্তমান বড়ো পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰই এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছে ।

Zankla Studio
কিৰাত ব্ৰহ্মৰ ষ্টুডিঅ'ত নিৰ্মাণ কৰা পুতলা (ETV Bharat Assam)

কেৱল সেয়াই নহয়, তেওঁ নিমগ্ন হৈ আছে উত্তৰ-পূবৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঐতিহ্যক তেওঁ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ । পুতলাৰ জৰিয়তে এই ঐতিহ্যসমূহক দাঙি ধৰাৰ লগতে সেইবোৰৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ দিশতো তেওঁ কাম কৰি আছে ।

কিৰাত ব্ৰহ্মৰ ঝাংক্লা ষ্টুডিঅ'- এক আশাৰ আলোক

পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ পৰিধানেৰে পুতলা তৈয়াৰ কৰি বড়ো লোক-সংস্কৃতি আৰু পৌৰাণিক সাধুসমূহক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টাত ব্ৰতী হৈছে বাক্সা জিলাৰ হজুৱাৰ যুৱক কিৰাত ব্ৰহ্ম । জনগোষ্ঠীয় পুতলাক বিশ্বমুখী কৰাৰ কামত বৰ্তমান ব্ৰতী হৈ আছে কিৰাত ব্ৰহ্মৰ ঝাংক্লা ষ্টুডিঅ'।

বড়ো জনগোষ্ঠীয় দখনা, আৰনাইৰে পুতলা তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শনো । ২০ জনতকৈ অধিক পুৰুষ-মহিলাক সংস্থাপন দি দেশ-বিদেশলৈও কিৰাত ব্ৰহ্মই ৰপ্তানি কৰিছে তেওঁৰ ষ্টুডিঅ'ত তৈয়াৰ কৰা পুতলা । অৱশ্যে বিশেষকৈ মহিলাসকলেই এই কামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বুলিও জনায় কিৰাত ব্ৰহ্মই ।

Zankla Studio
কিৰাত ব্ৰহ্মৰ ষ্টুডিঅ'ত নিৰ্মাণ কৰা পুতলা (ETV Bharat Assam)

ছবি নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যৰে ষ্টুডিঅ' স্থাপন

বেংগালুৰুত ডিজাইনিঙৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা বাক্সাৰ হজুৱাৰ কিৰাত ব্ৰহ্মই নিজাকৈ কথাছবি নিৰ্মাণৰ মানসেৰে ২০২১ চনত স্থাপন কৰিছিল ঝাংক্লা ষ্টুডিঅ' । এই ষ্টুডিঅ'টো স্থাপন কৰিয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পুতলা তৈয়াৰ কৰাত ব্ৰতী হয় তেওঁ । তেওঁ বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ৰজা, বীৰাংগনা আদিৰ পুতলা তৈয়াৰ কৰি যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰে ৷

বড়ো সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰা বীৰ সেনাপতি চিকনা জৌহৌলাও, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ঠেংফাখ্ৰী ওৰফে গাম্বাৰী চিখলা আদিৰ লগতে মূলাগাভৰু, কনকলতাৰ পুতলা তৈয়াৰ কৰি সমাদৰ লাভ কৰিছে ৷ বিভিন্ন দেশৰ বীৰ-বীৰাংগনা, মহৎ লোকৰ উপৰি লুপ্তপ্ৰায় জীৱ-জন্তুৰ পুতলা তৈয়াৰ কৰি দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে ব্ৰিটেইনলৈও তেওঁ পুতলা ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Zankla Studio
কিৰাত ব্ৰহ্মৰ ষ্টুডিঅ'ত নিৰ্মাণ কৰা পুতলা (ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সমাদৰ লাভ

এই কৰ্মৰ জৰিয়তে কিৰাত ব্ৰহ্মই আন্তর্জাতিক বজাৰতো এগৰাকী ভাল পুতলা নিৰ্মাতা হিচাপে সমাদৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে, প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালে এই পুতলা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিলে তেওঁলোকৰ কষ্ট সাৰ্থক হ'ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷ কিৰাত ব্ৰহ্মই জানিবলৈ দিয়ে যে হস্ততাঁত বস্ত্ৰমেলাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছে ৷

নিজৰ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কি কয় কিৰাত ব্ৰহ্মই

নিজৰ এই ব্যতিক্ৰমী যাত্ৰা সন্দৰ্ভত ডিজাইনাৰ কিৰাত ব্ৰহ্মই কয়, "মই ঝাংক্লা ষ্টুডিঅ'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক । মই গ্ৰেজুৱেচন এন আই ডি আহমেদাবাদৰ পৰা কৰোঁ । সৰুতে মই পৰিয়ালটোক এৰি বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যাওঁ । মই এটি কৃষক পৰিয়ালৰ ল'ৰা । মোৰ পিতৃ শিক্ষকো আছিল । বৰ্তমান অৱসৰৰ পিছত কৃষি-কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে । আমি আৰম্ভণি বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ পৰা কৰিছিলোঁ । য'ত আমি বহু কথা শিকিবলৈ আৰু অন্বেষণ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ । "

Zankla Studio
কিৰাত ব্ৰহ্মৰ ষ্টুডিঅ'ত নিৰ্মাণ কৰা পুতলা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "যিহেতু মই বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ সেয়ে মই বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ ঐতিহ্যবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ । ইয়াৰ পিছত আমি অৰুণাচলী আৰু শেহতীয়াভাৱে অসমীয়া ঐতিহ্যৰ ওপৰত কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ । সমগ্ৰ বিশ্বত ১০ হাজাৰতকৈ অধিক সম্প্ৰদায় আছে আৰু প্ৰত্যেকৰে পৃথক পৃথক ঐতিহ্য আছে । এই ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ বাবে, যাতে শিশুসকলে সেইবোৰ লাভ কৰিব পাৰে, খেলিব পাৰে আৰু মানুহে সেই বিষয়ে জানিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যৰে আমি এনেধৰণৰ বেলেগ বেলেগ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ ।"

Zankla Studio
সহকৰ্মীৰ সৈতে কিৰাত ব্ৰহ্ম (ETV Bharat Assam)

ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত কয়, "ঐতিহাসিক, লোককথা, লোক-সংস্কৃতি আৰু যিবিলাক জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ সেইবোৰ আমি পুতলাৰ মাধ্যমেৰে দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ । আনহাতে, আমাৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহো আমাৰ বাবে ঐতিহ্য, সেয়ে বণ্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবেও নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ । এইবোৰ সকলো আমাৰ ৱেবছাইটত বিস্তৃতভাৱে লাভ কৰিব ।"

