সঁচাই 'ভগৱান' আছিল জুবিন গাৰ্গ; কিমানক যে দিলে নতুন জীৱন !
জুবিন গাৰ্গৰ মহানুভৱতাৰ বহু উদাহৰণ আছে । এগৰাকী নিৰ্যাতিতা কিশোৰীক কেনেকৈ নতুন জীৱন দিছিল মহান শিল্পীগৰাকীয়ে ?
Published : September 25, 2025 at 4:22 PM IST
গুৱাহাটী : "তেওঁৰ বাবে মই পুনৰ জনম লাভ কৰিছিলোঁ । তেওঁ মোৰ জন্মদাতা পিতৃতকৈ ঊৰ্ধ্বত আছিল ।" এই মন্তব্য এগৰাকী নিপীড়িতাৰ । তেওঁ অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ কথা এনেদৰে আৱেগেৰ উল্লেখ কৰিছে ।
আচলতে অসমে আজি এগৰাকী শিল্পীক হেৰুওৱা নাই, এটা প্ৰতিষ্ঠানক হেৰুওৱা নাই, অসমৰ সম্পদক হেৰুওৱা নাই...হেৰুওৱাইছে 'ভগৱান'ক । এয়া আমাৰ কথা নহয় । সামাজিক মাধ্যমত আজি সকলোৱে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক 'ভগৱান' জ্ঞান কৰিছে । শিল্পীগৰাকীৰ মহাপ্ৰয়াণৰ ৬ দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো আজিও অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে অনুৰাগী তথা ৰাইজে । আনকি জীৱ-জন্তু তথা প্ৰকৃতিও উচুপিছে ! কাৰণ তেওঁ শিল্পী হিচাপে মানুহৰ যিমান আপোন আছিল তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব আছিল তাৰো ঊৰ্ধ্বত ।
যিসকলে তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাইছিল তেওঁলোকে আজি শিল্পীগৰাকীৰ মহানুভৱতাৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিছে । আনকি ওচৰৰ পৰা এবাৰো নেদেখাজনেও তেওঁৰ মহানুভৱতাৰ প্ৰশংসা কৰিছে । তেনে এক মহানুভৱতাৰ পৰিচয় ২০১৪ চনতে দেখুৱাই থৈছিল জুবিন গাৰ্গে । যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ১৫ বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে পুনৰ জনম দিছিল ।
২০১৪ চনৰ এটা দিনত টংলাৰ পৰা জুবিন গাৰ্গে অনুষ্ঠান কৰি ঘূৰি অহাৰ সময়ত নিশা যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ এগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰিছিল । আনকি সেই নিৰ্যাতিতা কিশোৰীগৰাকীক ন্যায় দিয়াৰ বাবে শেষ দিনলৈ যুঁজ দি গ'ল মহান শিল্পীগৰাকীয়ে । আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এটি জনজাতীয় পৰিয়ালৰ কিশোৰীগৰাকী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চানমাৰিৰ এটা পৰিয়ালৰ বনকৰা ছোৱালী হিচাপে আছিলে । কিশোৰীগৰাকীয়ে ঘৰৰ মালিকৰ শাৰীৰিক আৰু যৌন নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিশা ঘৰৰ পৰা পলাই আহিছিল । কিশোৰীগৰাকীক পথৰ পৰা টানি আজুৰি ঘৰলৈ পুনৰ উভতাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰি থকা সময়তে জুবিন গাৰ্গ সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল । বাহনখন সেই স্থানত ৰখাই আৰু কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি লগে লগে চানমাৰি থানালৈ লৈ যায় জুবিন গাৰ্গে । তাৰ পিছত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে জুবিন গাৰ্গে ।
ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "তেওঁ (জুবিন গাৰ্গ) মোক পুনৰ জীৱন দান কৰিছিল । মই তেওঁক পাপা বুলি মাতিছিলো । মই যেতিয়া তেওঁক জুবিন দা বুলি মাতিছিলো তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিল দাদা বুলি নহয় পাপা বুলি মাতিবি মোক । তই মোৰ ছোৱালী । তেওঁ মোৰ জন্মদাতা পিতৃতকৈও ঊৰ্ধ্বত আছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ মৃত্যুৰ কথা মই মানি ল'ব পৰা নাই । মই আজি ঘৰ সংসাৰ পাতিব পাৰিছোঁ তেওঁৰ কাৰণেই । মই দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী । মোৰ কোনো শিক্ষাও নাছিল । তেওঁৰ বাবে দশম শ্ৰেণীলৈ পঢ়িছিলোঁ । মোক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত ২০১৯ চনত তেওঁক লগ পাইছিলোঁ । শিশুগৃহৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত তেওঁ মোক ঘৰলৈ লৈ গৈছিল যদিও মই নাথাকিলো । মই বিহু প্ৰগ্ৰামবোৰত যাম বুলি ক'লে মোক লগত লৈ গৈছিল । মোৰ ঘৰৰ ভাড়া আৰু যি প্ৰয়োজন হৈছিলে মোক সহায় কৰিছিল । ২০২৩ত বিবাহ সূত্ৰে গুৱাহাটীৰ পৰা গুচি আহিলোঁ । কিন্তু মোৰ দুবছৰীয়া সন্তান এটা আছে । সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ সময়তো তেওঁ হাস্পতালৰ খৰচ বহন কৰিছিল । মই বৰ্তমান যিটো চিলাই মেচিনেৰে কাপোৰ চিলাই উপাৰ্জন কৰি আছো সেই মেচিনটো তেওঁ দিছিল । ২০ আগষ্টত শেষ বাৰৰ বাবে তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ ।"
এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত উৎসাহ নামৰ এটা শিশু অধিকাৰ সংস্থাইও সেই সময়ত আইনী সহায় আগবঢ়াইছিল । উৎসাহৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা শিশু অধিকাৰ কৰ্মী মিগুৱেল দাস কুৱাই কয়, "এক দশক পূৰ্বে গভীৰ নিশা ৰাজপথৰ পৰা এগৰাকী নিৰ্যাতিতা কিশোৰীক নিৰ্যাতনকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল জুবিন দাই । এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত শিশুটি বন কৰা হিচাপে আছিল । কিন্তু শিশুটিক শাৰীৰিক তথা যৌন নিৰ্যাতন কৰা হৈছিল । এদিন ৰাতি তাই পলাই আহিছিল যদিও গৰাকীয়ে ৰাজপথৰ পৰা তাইক ওভতাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সেই সময়ত হঠাৎ এখন বাহন আহি ৰখিছিল আৰু সেই বাহনখনতে আছিল জুবিন দা । শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি চানমাৰিত গোচৰ দিয়ে । সেইদিনা জুবিন দা কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ নকৰিলে হয়তো আজি তাই জীয়াই নাথাকিলে হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ আইনগত সহায়ৰ বাবে আমি জড়িত হৈছিলোঁ । তেতিয়াৰ পৰা জুবিন দা আৰু গৰিমাই সদায় গোচৰটোত মোক সহায় কৰিছিল । আৰু অৱশেষত আমি সেই গোচৰটোত জয়ী হৈছিলোঁ । কিন্তু গোচৰটোত অভিযুক্তজনে উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ আবেদন কৰি জামিন লাভ কৰাত আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিলোঁ । তেতিয়া আমাক জুবিন দাৰ স্বাক্ষৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । সাধাৰণতে য'ত স্বাক্ষৰ কৰিব লাগে সেই স্থানত স্বাক্ষৰ নকৰাকৈ তেওঁ একেবাৰে নথিখনৰ ওপৰতে স্বাক্ষৰ কৰিছিল । আমি কথাটো লক্ষ্য কৰি তেওঁক কওঁতে তেওঁ কৈছিল -এ হ'ব দে । অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্য যে উচিত স্থানত নথকা স্বত্বেও ন্যায়ালয়ে সেই স্বাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । গোচৰটো এতিয়াও চলি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই গোচৰটোত আমি জয়ী হ'ম । এই গোচৰটোত আমি জয়ী হ'লে জুবিন দাৰ জয় হ'ব ।"
সেয়ে হয়তো আজি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল গায়ক, সংগীতজ্ঞ, অভিনেতা হিচাপে পৰিচিত নহয় । তেওঁ আছিল মানৱ দৰদী । গীতৰ জৰিয়তে কোটি কোটি অনুৰাগীৰ হৃদয় জিনাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ অসহায় লোককো সহায় কৰিছিল তেওঁ । কোনো লোকক যদি চিকিৎসাৰ বাবে সহায় কৰিছিল, আন কোনো লোকক পঢ়াশুনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল । মুঠতে অসহায় লোকৰ বাবে সদায় প্ৰিয় শিল্পীগৰাকী আছিল ভগৱানৰ দৰে । এই কথা আজি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই হৃদয়ংগম কৰিছে ।
