কিডনী বিক্ৰী কৰি ধন ঘটিবলৈ বিয়া পাতিলে পাঁচজনীক !

কিডনী বিক্ৰী কৰি ধন ঘটিবলৈ বিয়া পাতিলে পাঁচজনীক !
কিডনী দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখ লাখ টকা । অৱশেষত পৰিল আৰক্ষীৰ জালত ।
Published : October 6, 2025 at 8:05 PM IST
মৰাণ: এজন লোকে বিয়া কৰাই কেৱল কিডনী বিক্ৰী কৰিবলৈকে । আচৰিত হৈছে ? নহ'ব ৷ এগৰাকী নহয়,দুগৰাকী নহয়,পাঁচ গৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে একমাত্ৰ পত্নীৰ কিডনী বিক্ৰী কৰি ধন ঘটিবলৈ । আপুনিও চাগৈ আচৰিত হ'ব এইজন লোকৰ কাণ্ডৰ বিষয়ে জানিলে ।
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ডিব্ৰুগড়তো সক্ৰিয় হৈ আছে মানৱ দেহৰ অংগ বিক্ৰীৰ দালাল চক্ৰ । ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত আৰক্ষীয়ে কিডনী বিক্ৰী কৰা দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । এই চক্ৰৰ সৈতে আনকি হাস্পতাল আৰু চিকিৎসকো জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
ইয়াৰ পাছতে কিডনী বিক্ৰীৰ ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন ৰাইজে । আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বকুলৰ ৭ নম্বৰ লাইনৰ ৰুবুল ৰবিদাস নামৰ এটা দালালক । অভিযোগ অনুসৰি এই লোকজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰোগীৰ পৰা কিডনী সলনি কৰি দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখ লাখ টকা । ইয়াত আশ্চৰ্যজনক বিষয়টো হ'ল কিডনীৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ দালাল ৰুবুল ৰবি দাসে বিয়া পাতিছে ৫ গৰাকী পত্নী ।
অভিযোগ অনুসৰি পত্নীৰ কিডনী বিক্ৰী কৰিছিল এইজন অভিযুক্তই । জানিব পৰা অনুসৰি লাহোৱালৰ এজন ৰোগীৰ কিডনী বদলি কৰোৱাৰ নামত যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীতেই দালাল ৰুবুল ৰবিদাসে লৈছিল ১ লাখ টকা । টকা লোৱাৰ পিছতেই দীৰ্ঘদিন ধৰি অন্তৰ্ধান হৈ আছিল দালালটো ; কিন্তু দেওবাৰে নিশা স্থানীয় লোকে নিজ ঘৰৰ পৰা কৌশলৰে আটক কৰি লাহোৱাল আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়ে ।
আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে দালাল ৰুবুল ৰবিদাসে ইতিমধ্যে নিজৰো এটা কিডনী বিক্ৰী কৰিছিল । লাহোৱাল আৰক্ষী থানাত পত্নী আৰু অন্য এজন লোকে দুখনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰুবুলৰ বিৰুদ্ধে । উল্লেখ যে ইয়াৰ পূৰ্বেও ডিব্ৰুগড়ৰ বহু কেইখন চাহ বাগিচাত কিডনী বিক্ৰী কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল । এই বিষয়ত আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেয়াহে লক্ষ্যনীয় হ'ব ।
তৃতীয় পত্নীৰ এজাহাৰ দাখিল:
কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ নামত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দালালি কৰি অহা ৰুবুল ৰবিদাসৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে তেওঁৰ তৃতীয় পত্নীয়ে । তেওঁ এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে "মোৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্ক কৰি ধনৰ বিনিময়ত মোৰ বৃক্ক আন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰিছে"। তেওঁ আজি সংবাদ মাধ্যমত কয়,"মই ন্যায় বিচাৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিছো । মোৰ কিডনী দিছো, সি নিজেও কিডনী বিক্ৰী কৰিছে । ৰোগী ওলালে সি কিডনী যোগান ধৰাৰ কাম কৰে ।"
চক্ৰটোৰ লগত চিকিৎসকো জড়িতৰ অভিযোগ :
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় এজন যুৱকে কয়, "আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাজন ডিব্ৰুগড় বকুলৰ ৭ নম্বৰ লাইনৰ ৰুবুল ৰবি দাস । তেওঁৰ এই কিডনী ব্যৱসায়ৰ কথা কালি জানিব পাৰিছো । জানিব পৰা মতে ৰোগীক কিডনী দিয়াৰ নামত আগধন লয় । কিডনী ব্যৱসায় কৰিবলৈ এজনীৰ পাছত আন এজনী বিয়া পাতিছে । সকলোৰে এটা এটা কিডনী বিক্ৰী কৰিছে । আনকি তেওঁ বকুল চাহ বাগিচাৰ বহু লোকৰ কিডনী বিক্ৰী কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে । এই ব্যক্তিজনে কেৱল মানুহহে যোগান ধৰে । এই চক্ৰটোৰ লগত বহু মানুহ জড়িত হৈ আছে । ইতিমধ্যে তেওঁ চিকিৎসক আৰু বহু কেইখন চিকিৎসালয়ৰ কথা কৈছে। সকলোৰে ওপৰত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে ।"