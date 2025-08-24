তিনিচুকীয়া : খিলাং চাহ, মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ অন্যতম প্ৰিয় পানীয় ৷ একপ্ৰকাৰে খিলাং চাহৰ সৈতে জড়িত আছে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় আৰু ইতিহাস ৷ অতীতৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে মৰাণসকলে ঘৰে ঘৰে খিলাং চাহ প্ৰস্তুত কৰি তাক গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷
অতি উন্নত মানৰ, বিভিন্ন ঔষধি গুণসম্পন্ন এই চাহ বৰ্তমান হেৰাই যোৱাৰ দৰেই পৰিৱেশ আহি পৰিছে । যাৰ বাবে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ঠিৰাং কৰিলে ‘‘খিলাং উৎসৱ’’ আয়োজন কৰাৰ ৷ সেই হেতুকে বিগত কেবাবছৰ ধৰি এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰি আহিছে ‘‘খিলাং উৎসৱ’’ৰ ৷
শনিবাৰে মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত কেইবাটাও স্থানীয় দল-সংগঠনৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ পুৰণি মতাপুং গাঁৱৰ অষ্টভূজ প্ৰকল্পত ''খিলাং উৎসৱ" আয়োজন কৰা হয় । খিলাং উৎসৱস্থলীত খিলাং চাহ প্ৰস্তুত প্ৰণালী উপস্থাপন কৰাৰ লগতে গুৰৰ সৈতে খিলাং চাহৰ সোৱাদ দিয়া হয় ।
এই সন্দৰ্ভত বাৰেকুৰি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ সভাপতি তথা উদ্যোগী গিৰিশ চেতিয়া আৰু মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কায্যবাহী সদস্য অৰুণজ্যোতি মৰাণে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘অসমৰ অন্যতম আদিম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এসময়ত ঘৰে ঘৰে পোৱা অৰ্থাৎ অতীতৰে পৰা প্ৰচলিত এবিধ চাহ হ'ল খিলাং চাহ, যিবিধক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বেছি সময়ৰো প্ৰয়োজন নহয় । মৰাণ সকলৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে নিমিষতে আৰু সহজতে ইয়াক তৈয়াৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ তৃপ্তিও সুকীয়া । ইয়াৰ সোৱাদ বজাৰৰ অন্য চাহতকৈ পৃথক ।’’
‘‘মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে অতীজৰে পৰা নিজৰ বাৰীৰ চাহ গছৰ পৰা থাওকতে কেঁচা তথা কুমলীয়া পাত চিঙি আনি (কিছুমানে শুকুৱাই) পানীত উতলাই ঘৰুৱাভাৱে যি চাহ প্ৰস্তুত কৰে, তাকেই খিলাং চাহ বুলি কোৱা হয় । এই চাহ কোনো কল-কাৰখানা বা ফেক্টৰী আদিত প্ৰস্তুত কৰা নহয়, সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিকভাৱে ইয়াক তৈয়াৰ কৰা হয় কাৰণে এই চাহক স্বাস্থ্যসন্মত হিচাপেও গণ্য কৰা হয় ।’’
‘‘কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ অথবা কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰা নহয় বাবে এই চাহ আমাৰ শৰীৰৰ বাবেও উপকাৰী । এই খিলাং চাহৰ বহু ঔষধি গুণো আছে । আগৰ দিনত এই চাহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ৰোৱা চাহ গছ কেইজোপা আছুতীয়াকৈ ৰোপণ কৰা হৈছিল । খিলাং গছৰ পুলি তাহানি মৰাণসকলে হাবিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি বাৰীত ৰোপণ কৰি লৈছিল (কলম কৰা নাছিল) । তাৰ কুমলীয়া পাতবোৰ চিঙি আনি ৰ'দত শুকুৱাই লেৰেলা কৰি লাউখোলুং অথবা শুকান বাঁহৰ চুঙাত সংৰক্ষণ কৰিছিল । বাঁহৰ গৰঙত পানীৰ সৈতে নিদিষ্ট জোখৰ খিলাংপাত উতলোৱা পাছত যি ৰঙচুৱা ৰঙৰ পানী পোৱা যায়, সেয়াই খিলাংপানী । অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ বিখ্যাত নাম চাহ ।’’
‘‘সাধাৰণতে খিলাং পানী গুৰৰ লগত খোৱা হয় । অৱশ্যে গুৰ বা চেনি খিলাং পানীৰ লগত মিহলাই নাখায় । চেলেকি বা কামুৰিহে খায় । আধুনিক পদ্ধতিৰে বৃটিছে চাহ খেতি কৰা পাছত সহজলভ্য বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাহ উপলব্ধ হোৱা পাছত এইবিধ খিলাং পাতৰ ব্যৱহাৰ ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিল । অৱশ্যে ঠাই বিশেষে কোনো কোনো লোকে এইবিধ খিলাং পাত আজিও ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । এনেদৰে তৈয়াৰী খিলাং পানীয়ে হলীয়া-ভাগৰ আঁতৰাই দেহলৈ সজীৱতা আনে । ঔষধি গুণযুক্ত বুলিও অনেকে বিশ্বাস কৰে ।"
এই চাহবিধক মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বিশেষ চাহ হিচাপে বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মানসেৰে অৰ্থাৎ বিশ্বমুখী প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যেৰ লগতে গ্ৰাম্য পৰ্যটন আৰু চাহ পৰ্যটন বিকাশ কৰি আৰ্থিক দিশত সমাজক স্বচ্ছল জীৱন-যাপনৰ এক নতুন পথৰ সন্ধান দিবলৈ এই খিলাং মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, বাৰেকুৰিত যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও উপস্থাপন কৰিছে বাৰেকুৰিৰ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ লগতে প্ৰকল্প ।
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে কাৰ্যসূচী অনুসৰি, পুৱা খিলাং উৎসৱ ক্ষেত্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বাৰেকুৰি আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ সভাপতি মানৱ চুতীয়াই, প্ৰদৰ্শনী আৰু বিপনীৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বাৰেকুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি নৱজ্যোতি চুতীয়াই ৷ তাৰ পাছতে খিলাং মহোৎসৱ উপলক্ষে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা স্মৃতিগ্ৰন্থখনি উদ্বোধন কৰে ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে "মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত খিলাং চাহৰ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ, বাণিজ্যিক আৰু পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা" শীৰ্ষক বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাহ কৃষি কৰ্ম আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ অধ্যাপক ড৹ গৌতম কুমাৰ শইকীয়াই ৷
শনিবাৰে আয়োজন কৰা এই উৎসৱৰ মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে শ্ৰমমন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালা, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাহ কৃষি কৰ্ম আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ মূৰব্বী অধ্যাপক ড৹ মৃদুল ডেকা, অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিশান, সমজিলা আয়ুক্ত তথা মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান সচিব পংকজ চমুৱা, অসম মৰাণ সভাৰ সভাপতি ৰাজীৱ বড়া, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি পলিন্দ্ৰ বড়া, ইণ্ডিয়া টি ই ব'ৰ্ডৰ অঞ্জন গগৈ, মৰাণ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ধৰ্মেন্দ্ৰ নেওঁগ, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য অৰুণজ্যোতি মৰাণৰ লগতে কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি ।