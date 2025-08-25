ETV Bharat / state

কেনিয়াৰ চাহপাত অসমৰ চাহত মিহলাই বদনামী কৰিছে অসমৰ চাহক: গোমৰ ফাক দেখুৱাই দিলে মৃণাল শইকীয়াই - ASSAM TEA CRISIS

২০২৪ বৰ্ষত কেনিয়াৰ পৰা চাহৰ আমদানি হৈছিল ৪৬ লাখ ১৫ হাজাৰ ১০২ কেজি । এই বৰ্ষত আমদানি ৬১ লাখ ৯৩ হাজাৰ ৪৯১ কেজি ।

Crisis of Assam Tea Industry
বিপদাপন্ন অসমৰ চাহ উদ্যোগ (ETV Bharat Assam)
গোলাঘাট: অসমত কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য নিম্নগামী হোৱাত এতিয়া লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কলৈ নামি আনিছে দুৰ্যোগ । এই সম্পৰ্কে খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ।

কেনিয়াৰ পৰা অহা চাহপাত অসমৰ চাহত মিহলাই লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক মাধমাৰ সোধোৱা প্ৰসংগত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "ভাৰত বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহৎ চাহ উৎপাদনকাৰী দেশ । ভাৰতীয় চাহৰ বিশ্বৰ বজাৰত চাহিদা আছে ।

বিপদাপন্ন অসমৰ চাহ উদ্যোগ সন্দৰ্ভত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্য় (ETV Bharat Assam)

এই কৃতিত্বত অসম চাহৰ অৱদান অনন্য । কিন্তু দিনক দিনে কেনিয়াৰ পৰা হোৱা আমদানিকৃত চাহৰ বৃদ্ধিয়ে অসম তথা ভাৰতীয় চাহলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । দেখা পোৱা গৈছে যে কেনিয়াৰ পৰা টাটা, হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ আদি প্ৰায় ৩০০ৰো অধিক কোম্পানীয়ে নিম্ন মানৰ আৰু নিম্ন মূল্যৰ চাহ ভাৰতলৈ আমদানি কৰি উচ্চ মানৰ ভাৰতীয়/অসম চাহৰ লগত মিহলাই‌ (Blending) পুণৰ বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ লগতে ঘৰুৱা বজাৰতো বিক্ৰী কৰি আছে । ইয়াৰ ফলত প্ৰকৃত ভাৰতীয়/অসম চাহৰ চাহিদা নিম্নগামী হৈ মূল্য হ্ৰাস পাইছে । অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ লগতে ডাঙৰ চাহ বাগিচাসমূহতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ বাৰুকৈয়ে পৰিছে আৰু কেঁচা চাহপাতৰ মূল্যৰ লগতে প্ৰস্তুত চাহৰ মূল্য দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে । উল্লেখযোগ্য যে অসমত থকা ডাঙৰ চাহ বাগিচাৰ লগত জড়িত থকা লক্ষাধিক লোকৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ লগতো লক্ষাধিক লোক প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে । শুল্ক বিহীন (Tariff free) এই আমদানি ব্যৱস্থাটোৰ যদি পৰিবৰ্তন কৰা নহয় তেন্তে অসম চাহৰ মৃত্যুঘণ্টা বজাটো প্ৰায় নিশ্চিত ।"

এই বৰ্ষত কেনিয়াৰ পৰা আমদানি ৬১ লাখ ৯৩ হাজাৰ কেজি :

আনহাতে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিধা‌কগৰাকীয়ে কয়, "বৰ্তমান ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক বা অসমৰ চাহ উদ্যোগ বিপদাপন্ন হৈছে । ইয়াৰ মূল কাৰণ কেনিয়াৰ পৰা চাহৰ আমদানি বহু গুণে বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৪ বৰ্ষত কেনিয়াৰ পৰা চাহৰ আমদানি হৈছিল ৪৬ লাখ ১৫ হাজাৰ ১০২ কেজি আৰু এই বৰ্ষত বৰ্তমানলৈ আমদানি হৈছে ৬১ লাখ ৯৩ হাজাৰ ৪৯১ কেজি । ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ দ্বিতীয়খন চাহ উৎপাদনকাৰী দেশ । আমাৰ চাহ হৈছে উন্নত মানৰ আৰু কেনিয়াৰ পৰা অহা চাহৰ লগত আমাৰ চাহৰ লগত মিহলাই পুনৰ বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰে । বাহিৰৰ চাহ অহাৰ বাবে আমাৰ চাহৰ দাম কমি গৈছে ।"

Crisis of Assam Tea Industry
অসমৰ চাহ (ETV Bharat Assam)
Crisis of Assam Tea Industry
কেনিয়াৰ পৰা অহা শুল্কবিহীন চাহে বিপদ মাতিছে অসমৰ চাহ উদ্য়োগলৈ (ETV Bharat Assam)

ডাঙৰ বাগিচাৰো ক্ষতিসাধন হৈছে :

বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ অঞ্চলত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বহু চাহ বাগিচা আছে । ইয়াৰ পৰা অকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে নহয়, ডাঙৰ ডাঙৰ বাগিচাৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । এনে গতিত চলি থাকিলে আমি বাগিচা লক আউট কৰিব লাগিব বুলি শালমাৰা চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকে মোক জনাইছিল । কেনিয়াৰ পৰা আমদানি কৰা চাহৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰৰ কোন শুল্ক নাই বাবে সুবিধা লৈ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগপতিয়ে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে । সেইবাবে কেনিয়াৰ পৰা চাহৰ আমদানি কৰাত যদি নাকি নলগাই তেনেহ'লে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ চাহ উদ্যোগে বিপদাপন্ন হ'ব । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিহৰ বাবে অসমত চাহৰ মূল্য কমিছে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে । অসমৰ লাখ লাখ মানুহে কৰা কষ্টৰ ফলত প্ৰায় ৩০০ কোম্পানীয়ে খাই আছে ।"

