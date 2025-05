ETV Bharat / state

গ'লগৈ কৰিণা, খালী হৈ পৰিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাকৰি - K9 SNIFFER DOG KARINA IS NO MORE

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কে ৯ স্নিফাৰ ডগ কৰিণা আৰু নাই ( ETV Bharat )

তেজপুৰ : কাজিৰঙালৈ আৰু কেতিয়াও নাহে কৰিণা । এক অডজান দেশলৈ গুচি গ'ল কৰিণা । পিছে ৰ'ৱ, আপুনি ভবাৰ দৰে কৰিণা কোনো মানুহ নহয় । প্ৰকৃততে কৰিণা হৈছে এজনী মাইকী কুকুৰহে । হয়, ঠিকেই শুনিছে, কৰিণা আছিল কে ৯ গ্ৰুপৰ বন্যপ্ৰাণী স্নিফাৰ ডগ । সাহসী বন্যপ্ৰাণী স্নিফাৰ ডগ কে ৯ কৰিণা আৰু নাই । যোৱা নিশা, বৃহস্পতিবাৰে বাৰ্ধক্যজনীত কাৰণত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কৰিণাই । আজি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলোৱে কৰিণাক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কে ৯ স্নিফাৰ ডগ কৰিণা আৰু নাই (ETV Bharat) অসম বন সুৰক্ষা দ্বিতীয় বাহিনী চেকুনিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত, কে ৯ ত কৰিণাৰ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দি সম্পূৰ্ণ সন্মানৰে বিদায় দিয়া হয় । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্র সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমগ্ৰ কৰ্মচাৰীয়ে কে ৯ কৰিণাৰ সেৱাৰ প্ৰতি সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব । মৃত্যু হয় কৰিণাৰ (ETV Bharat)

কাজিৰঙালৈ কৰিণাৰ অৱদান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্র সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত স্নিফাৰ ডগ আছিল কে ৯ কৰিণা ।

কৰিণা মাইকী জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড ডগ আছিল । কৰিণাই হেণ্ডলাৰ জিতু গগৈ আৰু মানস বৰাৰ সৈতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত ১০ বছৰ ধৰি সেৱা আগবঢ়াইছিল । মৃত্যু হয় কৰিণাৰ (ETV Bharat) কে ৯ কৰিণাই ভোপালস্থিত বিশেষ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ২৩ নং বেটেলিয়নৰ ডগ ট্ৰেইনিং স্কুলত স্নিফাৰ ডগ প্ৰগ্ৰেম অৱ ট্ৰেফিক-ইণ্ডিয়া (WWF)ৰ অংশ হিচাপে অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ ২য় বি এন ৰ হেণ্ডলাৰ জিতু গগৈৰ সৈতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল । বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী অপৰাধৰ তদন্তত চোৰাং চিকাৰীক অনুসৰণ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ অংশ বিচাৰি উলিয়াবলৈ কে ৯ কৰিণা সদায় সু সজ্জিত আছিল । বিশেষকৈ কাজিৰঙা অঞ্চলত চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী অভিযান আৰু অপৰাধ বিৰোধী কাম-কাজৰ বাবে কে ৯ কৰিণা পৰিচিত আছিল । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কে ৯ স্নিফাৰ ডগ কৰিণাৰ শেষ বিদায় (ETV Bharat) কে ৯ কৰিণাই বিপুল সংখ্যক টহল দি বহু বন্যপ্ৰাণী সংক্ৰান্তীয় গোচৰ সমাধান কৰাত সহায় কৰিছিল । কে ৯ কৰিণাৰ ডাঙৰ কৃতিত্ব : বিগত ২০২৩ চনত কাৰ্বি আংলঙত এটা ০.৩০৩ ৰাইফল জব্দ কৰাত বন টহলদাৰী দলটোক সহায় কৰিছিল কৰিণাই । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৮ চনত বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত গঁড় চিকাৰীৰ আশ্ৰয় শিবিৰ চিনাক্তকৰণত বন টহলদাৰী দলটোক সহায় কৰিছিল । কৰিণাই ২০১৬ চনত মানৱ হত্যাৰ গোচৰত জড়িত এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সহায় কৰিছিল । এইবাৰ ২৬ জানুৱাৰীত দেশৰ গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আন কে ৯ স্নিফাৰ ডগবোৰৰ সৈতে বাগৰি ৰেঞ্জত কে ৯ কৰিণাই ডগ পেৰেডত অংশও লৈছিল । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কে ৯ স্নিফাৰ ডগ কৰিণা আৰু নাই (ETV Bharat) ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কৰা এটা ডাঙৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা কে ৯ কৰিণাৰ অৱস্থা ভাল আছিল । কিন্তু বৃদ্ধাৱস্থাৰ ৰোগৰ বাবে কে ৯ কৰিণা যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু ৮ মে'ত মৃত্যু হয় ।