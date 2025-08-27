গোলাঘাট : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মী দশমী দুৱৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ গোলাঘাটত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত ৩১ টাকৈ জাতীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদো অব্যাহত ৰাখিছে । লগতে ২৭ আগষ্টত গোলাঘাট জিলা বন্ধৰো আহ্বান জনাইছিল সংগঠনসমূহে । তাৰ মাজতে এই ঘটনাৰ তদন্ত চি আই ডিক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ।
সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে দশমী দুৱৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত চি আই ডিক হস্তান্তৰৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে । অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে সংগঠনসমূহে গোলাঘাট জিলা বন্ধৰ কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখে ।
ইফালে ঘটনাৰ তদন্ত চি আই ডিক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে যদিও সন্তুষ্ট নহয় দশমী দুৱৰাৰ পৰিয়াল । তেওঁলোকৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ মুখে ঘোষণা কৰিলেহে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস হ'ব । কিয়নো আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ভৰসা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত দশমী দুৱৰাৰ পিতৃয়ে কয়, "মোৰ ছোৱালী বন বিভাগত চাকৰি কৰিছিল । কিন্তু ৭ আগষ্টৰ নিশা ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হয় আৰু ৮ আগষ্টত আৰক্ষীয়ে আমাক মৃতদেহ গতাই দিয়ে । কিন্তু যি অৱস্থাত মৃতদেহ আছিল আমি কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যে তাই চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে । তাই ইমান সাহসী ছোৱালী । ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি আমি নিশ্চিত হৈছোঁ । আমি যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ দেখুৱাইছো প্ৰশাসনে তালৈ যোৱা নাই । তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ প্ৰেমজনিত কাৰণত চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি কৈ আছে । এই সম্পৰ্কে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ দিছো । তেওঁলোকে চি আই ডি তদন্ত কৰিব বুলি কৈছে । মই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি আমাৰ ছোৱালীক ন্যায় প্ৰদান কৰক । আপোনাৰ মুখেৰে চি আই ডি তদন্ত দিয়া হৈছে বুলি শুনিলে বিশ্বাস কৰিব পাৰি কিন্তু আৰক্ষীৰ পৰা শুনি থাকিলে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ ।"
Bokakhat PS Case No. 94/2025 that relates to the death of Dashami Dowarah is transferred to @AssamCid for a thorough investigation.@GolaghatPolice @DGPAssamPolice— Assam Police (@assampolice) August 26, 2025
দশমী দুৱাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত চি আই ডিক হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে স্থানীয় সংগঠনসমূহেও আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেলত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক নিপন গগৈয়ে কয়, "আঠখেলীয়া অঞ্চলৰ দশমী দুৱৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ আমি বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ যাতে পৰিয়ালে ন্যায় লাভ কৰে আৰু আমাৰ দাবী আছিল এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে । ইতিমধ্যে ডিজিপি জি পি সিঙে এই ঘটনাৰ তদন্ত চি আই ডি হস্তান্তৰ কৰিছে । সেয়ে আমি গোলাঘাট জিলা বন্ধৰ আহ্বান সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছো ।
