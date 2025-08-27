ETV Bharat / state

চি আই ডিয়ে কৰিব দশমী দুৱৰাৰ মৃত্যু গোচৰৰ তদন্ত - KAZIRANGA FOREST GUARD DEATH

অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে দশমী দুৱৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গোচৰৰ তদন্ত চি আই ডিক হস্তান্তৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

চি আই ডিয়ে কৰিব দশমী দুৱৰাৰ মৃত্যু গোচৰৰ তদন্ত (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2025 at 5:28 PM IST

গোলাঘাট : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মী দশমী দুৱৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ গোলাঘাটত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত ৩১ টাকৈ জাতীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদো অব্যাহত ৰাখিছে । লগতে ২৭ আগষ্টত গোলাঘাট জিলা বন্ধৰো আহ্বান জনাইছিল সংগঠনসমূহে । তাৰ মাজতে এই ঘটনাৰ তদন্ত চি আই ডিক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ।

সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে দশমী দুৱৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত চি আই ডিক হস্তান্তৰৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে । অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে সংগঠনসমূহে গোলাঘাট জিলা বন্ধৰ কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখে ।

চি আই ডিয়ে কৰিব দশমী দুৱৰাৰ মৃত্যু গোচৰৰ তদন্ত (ETV Bharat)

ইফালে ঘটনাৰ তদন্ত চি আই ডিক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে যদিও সন্তুষ্ট নহয় দশমী দুৱৰাৰ পৰিয়াল । তেওঁলোকৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ মুখে ঘোষণা কৰিলেহে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস হ'ব । কিয়নো আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ভৰসা নাই ।

উচিত তদন্তৰ দাবীত সংগঠনৰ স্মাৰক পত্ৰ (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত দশমী দুৱৰাৰ পিতৃয়ে কয়, "মোৰ ছোৱালী বন বিভাগত চাকৰি কৰিছিল । কিন্তু ৭ আগষ্টৰ নিশা ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হয় আৰু ৮ আগষ্টত আৰক্ষীয়ে আমাক মৃতদেহ গতাই দিয়ে । কিন্তু যি অৱস্থাত মৃতদেহ আছিল আমি কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যে তাই চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে । তাই ইমান সাহসী ছোৱালী । ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি আমি নিশ্চিত হৈছোঁ । আমি যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ দেখুৱাইছো প্ৰশাসনে তালৈ যোৱা নাই । তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ প্ৰেমজনিত কাৰণত চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি কৈ আছে । এই সম্পৰ্কে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ দিছো । তেওঁলোকে চি আই ডি তদন্ত কৰিব বুলি কৈছে । মই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি আমাৰ ছোৱালীক ন্যায় প্ৰদান কৰক । আপোনাৰ মুখেৰে চি আই ডি তদন্ত দিয়া হৈছে বুলি শুনিলে বিশ্বাস কৰিব পাৰি কিন্তু আৰক্ষীৰ পৰা শুনি থাকিলে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ ।"

দশমী দুৱাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত চি আই ডিক হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে স্থানীয় সংগঠনসমূহেও আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেলত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক নিপন গগৈয়ে কয়, "আঠখেলীয়া অঞ্চলৰ দশমী দুৱৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ আমি বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ যাতে পৰিয়ালে ন্যায় লাভ কৰে আৰু আমাৰ দাবী আছিল এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে । ইতিমধ্যে ডিজিপি জি পি সিঙে এই ঘটনাৰ তদন্ত চি আই ডি হস্তান্তৰ কৰিছে । সেয়ে আমি গোলাঘাট জিলা বন্ধৰ আহ্বান সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছো ।

