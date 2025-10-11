ETV Bharat / state

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালিকা ড° সোণালী ঘোষক WCPA ৰ "কেণ্টন মিলাৰ" বঁটা প্ৰদান

WCPA ৰ "কেণ্টন মিলাৰ" বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালিকা ড০ সোণালী ঘোষ ।

IUCN Kenton Miller Award
WCPA ৰ Kenton Miller বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান (ANI)
তেজপুৰ: ভাৰতৰ সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টাই শুকুৰবাৰে বিশ্বব্যাপী এক স্বীকৃতি লাভ কৰে । আবুধাবিত অনুষ্ঠিত আই ইউ চি এন বিশ্ব সংৰক্ষণ কংগ্ৰেছত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ড০ সোণালী ঘোষে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সংৰক্ষিত এলেকাৰ বহনক্ষমতাত উদ্ভাৱনৰ বাবে সন্মানীয় ডব্লিউ চি পি এ-কেণ্টন মিলাৰ বঁটা লাভ কৰে । এই বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালিকা ড০ সোণালী ঘোষ ।

এই বিশেষ বঁটা লাভ কৰি ড০ সোণালী ঘোষে কয়, ''এই পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাবে মই অতি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ।''

  • IUCN কি :

১৯৪৮ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা আন্তৰ্জাতিক প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ সংঘ (International Union for Conservation of Nature চমুকৈ IUCN) হৈছে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আৰু বহনক্ষম প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱহাৰৰ বাবে নিবেদিত এক বিশ্বব্যাপী পৰিৱেশ নেটৱৰ্ক । IUCN-এ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নীতিগত পৰামৰ্শ, সঁজুলি আৰু সংৰক্ষণ আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে সমৰ্থন প্ৰদান কৰি আহিছে ।

ই বিশ্বব্যাপী প্ৰকল্পসমূহ পৰিচালনা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংৰক্ষণ নীতিক প্ৰভাৱিত আৰু আই ইউ চি এনৰ বিপন্ন প্ৰজাতিৰ তালিকাৰ দৰে মূল সম্পদ উৎপাদন কৰে । ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে চুইজাৰলেণ্ডৰ গ্লেণ্ডত । প্ৰতি চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে IUCN-এ বিশ্ব সংৰক্ষণ কংগ্ৰেছৰ আয়োজন কৰি বিশ্ব সংৰক্ষণৰ অগ্ৰাধিকাৰ আৰু এজেণ্ডা নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

Kenton Miller বঁটা (ANI)

IUCN বিশ্ব সংৰক্ষিত অঞ্চল আয়োগ (WCPA) আই ইউ চি এনৰ ছটা কাৰিকৰী আয়োগৰ ভিতৰত অন্যতম সংস্থা, য’ত বিশ্বজুৰি হাজাৰ হাজাৰ স্বেচ্ছাসেৱী আৰু বিশেষজ্ঞ আছে । ই সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ শাসন, পৰিচালনা আৰু নীতিৰ বিশেষজ্ঞ, বিশ্বজুৰি সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ সৃষ্টি আৰু ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থাপনাত বিশেষভাৱে সহায় কৰে । তাৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু সাগৰীয় সংৰক্ষিত অঞ্চলো ই সামৰি লয় ।

WCPA জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সেৱা সুৰক্ষাক সমৰ্থন কৰিবলৈ সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ পৰিকল্পনা, নিৰীক্ষণ আৰু শাসনৰ বাবে উত্তম পদ্ধতিৰ বিষয়ে চৰকাৰ আৰু সংস্থাসমূহক পৰামৰ্শ দিয়ে । ই বৈজ্ঞানিক, কাৰিকৰী আৰু নীতিগত পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চলত সামৰ্থ গঠন আৰু বিনিয়োগক লাভান্বিত কৰি কাম কৰে ।

WCPA সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ বাবে IUCN পৰিচালনা শ্ৰেণীৰ দৰে বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড ৰূপায়ণৰ বাবে দায়বদ্ধ আৰু সংৰক্ষণ স্থানসমূহৰ মূল্যায়ন আৰু বিশ্ব সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

WCPA ৰ Kenton Miller বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান (ANI)

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ বহনক্ষমতাৰ উদ্ভাৱনৰ বাবে কেণ্টন আৰ মিলাৰ বঁটা হৈছে IUCN WCPA-এ দ্বিবাৰ্ষিকভাৱে প্ৰদান কৰা বঁটা । সংৰক্ষিত অঞ্চল ব্যৱস্থাপনাৰ এজন বিশিষ্ট নেতা তথা আই ইউ চি এনৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান ড° কেণ্টন আৰ মিলাৰৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই ছবিখনে বিশ্বজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চলসমূহৰ বহনক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰা উদ্ভাৱনীমূলক অৱদানসমূহক সন্মান জনায় ।

বিগত ২০০৬ চনত স্থাপিত হোৱা এই সংস্থাই এনে ব্যক্তি বা দলক স্বীকৃতি দিয়ে যাৰ উদ্ভাৱনসমূহে—পৰিকল্পনা, পৰিচালনা, বিত্ত, শাসন, নিৰীক্ষণ, সামৰ্থ বিকাশ আৰু যোগাযোগৰ মাজেৰে—পূৰ্বৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা অবিহনে স্পষ্ট, প্ৰদৰ্শনযোগ্য প্ৰভাৱ আৰু সমনীয়াৰ স্বীকৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

বঁটাপ্ৰাপকসকলে মোকাবিলা কৰা পৰিস্থিতি আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ভিতৰত আছে চোৰাং চিকাৰ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, আক্ৰমণাত্মক প্ৰজাতি আৰু সীমিত বিত্তীয় সাহায্যৰ হেঁচা ।

  • বিগত সময়ত এই বঁটা প্ৰাপকসকলৰ ভিতৰত আছে:
  • ২০১৪ : বুৰুং ইণ্ডোনেছিয়া, স্থানীয় জ্ঞান আৰু বৈজ্ঞানিক গৱেষণাক একত্ৰিত কৰি সম্প্ৰদায়ভিত্তিক চৰাই সংৰক্ষণৰ বাবে ।
  • ২০২০ : এই বৰ্ষত সংঘাতৰ পিছৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সম্প্ৰদায় সবলীকৰণৰ বাবে পেড্ৰ' এষ্টেভাও মুয়াগুৰা (গোৰংগোছা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মোজাম্বিক)।
  • ২০২০ : বহনক্ষম পৰ্যটনৰ সৈতে সংৰক্ষণৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই শাসন উদ্ভাৱনৰ বাবে নিজাৰ ইউছেফ হানি (শ্বৌফ বায়’স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ, লেবানন) এই পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল ।
  • ২০২৩ : সহযোগিতামূলক শাসন আৰু বৈজ্ঞানিক নিৰীক্ষণৰ সৈতে সাগৰীয় সংৰক্ষিত অঞ্চলসমূহ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে মাৰিয়া ডেল কাৰ্মেন গাৰ্চিয়া ৰিভাছ (মেক্সিকো)।

এইবাৰ আবুধাবিত বৰ্তমান চলি থকা বিশ্ব উদ্যান কংগ্ৰেছৰ এক অনুষ্ঠানত দুজন ব্যক্তিক কেণ্টন মিলাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । IUCN ৰ সঞ্চালক ড০ গ্ৰেথেল এগুইলাৰ, IUCN WCPAৰ অধ্যক্ষ ড০ মধু ৰাও আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সন্মিলনৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক ড০ এষ্ট্ৰিড শ্বোমাকাৰৰ উপস্থিতিত মিলাৰ পৰিয়ালে এই বঁটা প্ৰদান কৰে ।

এই কংগ্ৰেছত ৩০০০ৰো অধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালিকা ঘোষয়ে IUCN ৰ সঞ্চালক ড০ গ্ৰেথেল এগুইলাৰসন্মিলনৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক ড০ এষ্ট্ৰিড শ্বোমাকাৰক অসমৰ গৌৰৱ গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় ।

