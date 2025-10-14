ETV Bharat / state

অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত যোৰহাট: নিচাসক্ত যুৱকৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত নিহত কিশোৰ

জুৰণিৰ ঠাই যোৰহাটত এতিয়া খোজে খোজে মৃত্যুৰ ভয় ! অপৰাধ নগৰীলৈ পৰ্যবসিত যোৰহাট । সৰ্বত্ৰে গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰৰ সন্মুখীন যোৰহাট আৰক্ষী ।

Jorhat murder case
যোৰহাটত নিচাসক্ত যুৱকৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত নিহত কিশোৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: যোৰহাটৰ ৰাজপথত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা । আকৌ যোৰহাটত দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা । যোৰহাটত নিচাসক্ত উদণ্ড যুৱকৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা কিশোৰ বিকাশ দাসে অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ।

শনিবাৰে নিশা চকীহাটত ভাওনা চাবলৈ যোৱাৰ সময়ত একাংশ উদণ্ড যুৱকে দলবদ্ধভাৱে প্ৰহাৰ কৰি মুমূৰ্ষু অৱস্থাত ৰাজপথত পেলাই থৈ যায় বিকাশ দাস নামৰ কিশোৰজনক । কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মঙলবাৰে পিতৃহাৰা কিশোৰজনে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ।

যোৰহাটত নিচাসক্ত যুৱকৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত নিহত কিশোৰ (ETV Bharat Assam)

কিশোৰ বিকাশ দাসক (১৬) আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা দলটোৰ অন্যতম আছিল প্ৰাঞ্জল দত্ত, ধৰ্মেন্দ্ৰ দত্ত আৰু চুচুলু নামৰ লোককেইজন । আনহাতে, এই ব্যক্তিকেইজন ড্ৰাগছৰ বেহাৰ লগতে চুৰি ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া । যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে আৰক্ষী থানা আৰু জেইল আলহীঘৰৰ দৰে আছিল ।

ইফালে আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই এই তিনি দুৰ্বৃত্তই বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এইবাৰ তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰে কিশোৰ হত্যাৰ দৰে বৰ্বৰ ঘটনাৰ সৈতে ।

Jorhat murder case
চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ভুক্তভোগী কিশোৰজন (ETV Bharat Assam)

শনিবাৰে কি হৈছিল

আনহাতে, শনিবাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী কিশোৰজনৰ মাতৃয়ে মাতৃয়ে বিৱৰি কয়, "শনিবাৰে নিশা প্ৰায় ২.৩০ বজাত সংঘটিত হৈছিল যোৰহাট চকীহাটত ভয়ংকৰ ঘটনা । ভাওনা চাই ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ এদল উদণ্ড নিচাসক্ত যুৱকে মোৰ ল'ৰা বিকাশ দাসক আগুৰি ধৰি ঘোঁচা আৰু ৰডেৰে মগজু, বুকু আৰু গোপন অংগত আক্ৰমণ কৰিছিল । ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশতো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে । পাছত মুমূৰ্ষু অৱস্থাত স্থানীয় এজন যুৱকে ৰাজপথত পৰি থকা ল'ৰাটোক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ আনে । পৰৱৰ্তী সময়ত সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তেতিয়াই চিকিৎসকে মোৰ ল'ৰাটোৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি কৈছিল । মোৰ বুকুৰ পৰা মোৰ ল'ৰাটোক কাঢ়ি নিয়া এইকেইটাক কঠোৰ শাস্তি দিয়ক । কাৰণ তাৰ অবিহনে মোৰ কোনো নাই এই সংসাৰত । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ, এইকেইটা অপৰাধীক কঠোৰ শাস্তি দি মোক ন্যায় দিয়ক ।"

Jorhat murder case
মাতৃ আৰু আত্মীয় (ETV Bharat Assam)

লগতে যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈও প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰে কিশোৰগৰাকী মাতৃয়ে । তেওঁ কয় যে অন্য এজন যুৱকক দলটোৱে প্ৰহাৰ কৰা কথা আছিল হেনো । কিন্তু ৰঙা চোলা পৰিধান কৰি যোৱা বিকাশ দাসক আনজন যুৱক বুলি প্ৰহাৰ কৰে । কিন্তু প্ৰথমতে প্ৰহাৰ কৰোতে তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিল নেকি বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।

উল্লেখ্য যে যোৰহাট আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে যোৰহাটত এটাৰ পিছত আন এটাকৈ দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । ফলত সম্ভৱনাপূৰ্ণ বহু যুৱক অকালতে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাবলগা হৈছে । এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতহে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা দেখুৱাই যদিও এনেবোৰ ঘটনা নিৰাময় কৰাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী ।

লগতে পঢ়ক :জনজাতিকৰণৰ দাবীত ১ লাখ আহোমে কঁপাব ৰাজ্য়
লগতে পঢ়ক :২৬ দিনৰ পিছত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত য়ট পাৰ্টীৰ আয়োজক আৰু ছিংগাপুৰ অসম এছ’চিয়েছনৰ সভাপতি

TAGGED:

JORHAT DRUGS ADDICTION CASE
JORHAT GANG ATTACK
JORHAT CRIME
ইটিভি ভাৰত অসম
JORHAT MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.