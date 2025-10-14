অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত যোৰহাট: নিচাসক্ত যুৱকৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত নিহত কিশোৰ
জুৰণিৰ ঠাই যোৰহাটত এতিয়া খোজে খোজে মৃত্যুৰ ভয় ! অপৰাধ নগৰীলৈ পৰ্যবসিত যোৰহাট । সৰ্বত্ৰে গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰৰ সন্মুখীন যোৰহাট আৰক্ষী ।
যোৰহাট: যোৰহাটৰ ৰাজপথত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা । আকৌ যোৰহাটত দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা । যোৰহাটত নিচাসক্ত উদণ্ড যুৱকৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা কিশোৰ বিকাশ দাসে অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ।
শনিবাৰে নিশা চকীহাটত ভাওনা চাবলৈ যোৱাৰ সময়ত একাংশ উদণ্ড যুৱকে দলবদ্ধভাৱে প্ৰহাৰ কৰি মুমূৰ্ষু অৱস্থাত ৰাজপথত পেলাই থৈ যায় বিকাশ দাস নামৰ কিশোৰজনক । কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মঙলবাৰে পিতৃহাৰা কিশোৰজনে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ।
কিশোৰ বিকাশ দাসক (১৬) আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা দলটোৰ অন্যতম আছিল প্ৰাঞ্জল দত্ত, ধৰ্মেন্দ্ৰ দত্ত আৰু চুচুলু নামৰ লোককেইজন । আনহাতে, এই ব্যক্তিকেইজন ড্ৰাগছৰ বেহাৰ লগতে চুৰি ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া । যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে আৰক্ষী থানা আৰু জেইল আলহীঘৰৰ দৰে আছিল ।
ইফালে আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই এই তিনি দুৰ্বৃত্তই বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এইবাৰ তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰে কিশোৰ হত্যাৰ দৰে বৰ্বৰ ঘটনাৰ সৈতে ।
শনিবাৰে কি হৈছিল
আনহাতে, শনিবাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী কিশোৰজনৰ মাতৃয়ে মাতৃয়ে বিৱৰি কয়, "শনিবাৰে নিশা প্ৰায় ২.৩০ বজাত সংঘটিত হৈছিল যোৰহাট চকীহাটত ভয়ংকৰ ঘটনা । ভাওনা চাই ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ এদল উদণ্ড নিচাসক্ত যুৱকে মোৰ ল'ৰা বিকাশ দাসক আগুৰি ধৰি ঘোঁচা আৰু ৰডেৰে মগজু, বুকু আৰু গোপন অংগত আক্ৰমণ কৰিছিল । ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশতো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে । পাছত মুমূৰ্ষু অৱস্থাত স্থানীয় এজন যুৱকে ৰাজপথত পৰি থকা ল'ৰাটোক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ আনে । পৰৱৰ্তী সময়ত সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেতিয়াই চিকিৎসকে মোৰ ল'ৰাটোৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি কৈছিল । মোৰ বুকুৰ পৰা মোৰ ল'ৰাটোক কাঢ়ি নিয়া এইকেইটাক কঠোৰ শাস্তি দিয়ক । কাৰণ তাৰ অবিহনে মোৰ কোনো নাই এই সংসাৰত । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ, এইকেইটা অপৰাধীক কঠোৰ শাস্তি দি মোক ন্যায় দিয়ক ।"
লগতে যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈও প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰে কিশোৰগৰাকী মাতৃয়ে । তেওঁ কয় যে অন্য এজন যুৱকক দলটোৱে প্ৰহাৰ কৰা কথা আছিল হেনো । কিন্তু ৰঙা চোলা পৰিধান কৰি যোৱা বিকাশ দাসক আনজন যুৱক বুলি প্ৰহাৰ কৰে । কিন্তু প্ৰথমতে প্ৰহাৰ কৰোতে তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিল নেকি বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।
উল্লেখ্য যে যোৰহাট আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে যোৰহাটত এটাৰ পিছত আন এটাকৈ দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । ফলত সম্ভৱনাপূৰ্ণ বহু যুৱক অকালতে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাবলগা হৈছে । এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতহে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা দেখুৱাই যদিও এনেবোৰ ঘটনা নিৰাময় কৰাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী ।