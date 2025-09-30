ETV Bharat / state

ঠাই একেখনেই, মাথোঁ সলনি হৈছে মঞ্চৰ বেনাৰ, আগতে আছিল জন্মদিনৰ এইবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ

দুবছৰ পূৰ্বে জন্মদিন পালন কৰা ঠাইতেই হ'ব মহানায়কৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্য ৷ কিমান বেদনাদায়ক হ'ব পাৰে অনুৰাগীৰ বাবে এই দৃশ্য !

যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত প্ৰস্তুতি ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 3:51 PM IST

যোৰহাট: দুবছৰ পূৰ্বে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ সমীপৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ সংগীতানুষ্ঠান । এই ঠাইতেই শিল্পীগৰাকীয়ে কেক কাটি জন্মদিন পালন কৰি গাইছিল মনপৰশা গীত ।

হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছিল মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিবলৈ । আজি সেই স্থানৰ সমীপতে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত প্ৰস্তুতি চলিছে প্ৰাণৰো প্ৰাণ শিল্পীগৰাকীৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ ।

যোৰহাটৰ ৰাইজ আৰু ৰাজ্য় চৰকাৰৰ সহযোগত অসমৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম । যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীৰ উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ পদক্ষেপ । শিল্পীগৰাকীৰ ১৩ দিনীয়া অনুষ্ঠানৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰূপে সাজু কৰি তোলা হৈছে ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰ-ভিতৰ ।

গুৱাহাটীৰ পৰা মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভস্ম যোৰহাটলৈ আনি থকা হৈছে । সন্ধিয়াৰ ভাগত যোৰহাট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ বাবে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ পৰিয়ালৰ লোকো ৰাওনা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়,"পুৱা ৮ বজাৰ পৰা সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা সভাৰে আৰম্ভ হ'ব মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান । ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, মইনাপৰীয়া বৰনামঘৰ আদিৰ ভকত-বৈষ্ণৱসকলে নাম প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"

আনহাতে যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষ ঠিকনা যোৰহাটত হ'ব লাগে বুলি দাবী কৰিছিলো; কিন্তু মূৰকত সেয়া হৈ নুঠিল । অৱেশ্য়ে যোৰহাটত আদ্যশ্ৰাদ্ধ পাতিবলৈ চৰকাৰে সুযোগ দিছে । সকলোৰে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক জনাব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । এই সুবিধা দিয়া বাবে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছো ।" উল্লেখ্য় যে যোৰহাটৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ স্থানৰ লগতে বাটে-পথে সকলোতে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ ছবি জিলিকি উঠিছে ।

লগতে পঢ়ক:মহানায়কৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্যৰ বাবে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত চলিছে প্ৰস্তুতি, আজি পাবহি চিতাভস্ম

যোৰহাটত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ প্ৰস্তুতি, চিতাভস্মত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব ৰাইজে

