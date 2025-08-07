Essay Contest 2025

বাঁহৰ পাত, শেৱালি, অপৰাজিতা ফুলৰ সংমিশ্ৰণেৰে নতুন চাহ - BLUE TEA

অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতো চর্চালৈ আহিছে যোৰহাটত উৎপাদিত এবিধ বিশেষ চাহ । শেৱালি ফুল আৰু জৈৱিক চাহৰ সংমিশ্ৰণেৰেও চাহ প্ৰস্তুত ।

Blue tea
বাঁহৰ পাত, শেৱালি, অপৰাজিতা ফুলৰ সংমিশ্ৰণেৰে নতুন চাহ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 5:58 PM IST

যোৰহাট : চাহ অসমৰ পৰিচয় । চাহক বাদ দি অসমৰ পৰিচয় যেন আধৰুৱা ! কাৰণ বিশ্ব বজাৰত অসমৰ চাহৰ সমাদৰ আৰু গুৰুত্ব কোনোৱে নুই কৰিব নোৱাৰে । সেয়েহে অসমৰ চাহক ভিন্ন ৰূপত উপস্থাপন কৰি বিশ্বমুখী কৰা যাত্ৰাত অগ্ৰসৰ হৈছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল ।

বাঁহ গছৰ পাতৰ পৰা চাহ প্ৰস্তুতৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস

বজাৰত খলকনি তুলিছে এগৰাকী চাহ খেতিয়কৰ ব্লু টীয়ে (ETV Bharat Assam)

অসমৰ চাহৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে বাঁহ গছৰ পাতৰ পৰা জৈৱিক চাহ উৎপাদন কৰি সকলোৰে প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে । তেওঁ হৈছে যোৰহাট মৰিয়নীৰ নগাদেৰাৰ কৃষ্ণ প্ৰসাদ শৰ্মা । এইগৰাকী ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে জৈৱিক চাহ প্ৰস্তুত কৰি দেশৰ লগতে বিদেশৰ বজাৰতো সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশেষকৈ বাঁহ গছৰ পাতৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা চাহে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

কৃষ্ণ প্ৰসাদ শৰ্মাই প্ৰায় ৫ বছৰ পূৰ্বে নিজৰ ঘৰৰ বাৰীতে থকা চাহ বাগিচাত জৈৱিক চাহ উৎপাদন কৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাহপাত প্ৰস্তুত কৰি এখন বজাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশেষকৈ গ্ৰীণ টী, অৰ্থ'ডস্ক টী, ব্লু টী নিজগৃহতে প্ৰস্তত কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কগৰাকী ।

এই সন্দৰ্ভত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক কৃষ্ণ প্ৰসাদ শৰ্মাই কয়, "১৯৯৬ চনৰ পৰাই মই চাহখেতিৰ লগত জড়িত । কোভিডৰ আগৰে পৰাই মই নতুনকৈ দুবিঘা মাটিত এখন চাহ বাগিচা গঢ়ি তুলিলোঁ । উক্ত বাগিচাখন সম্পূৰ্ণ জৈৱিক । প্ৰথম আৰম্ভণিতে গ্ৰীণ টী বনাবলৈ ল'লোঁ । বিভিন্ন স্থানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিহে এই কামত অগ্ৰসৰ হৈছোঁ ।"

লিপি আৰু দিপি অৰ্গেনিক টী

তেওঁ লগতে কয়, "গ্ৰীণ টীৰ পিছত অৰ্থ'ডক্স চাহ আৰম্ভ কৰিলোঁ । গ্ৰীণ টী আৰু অৰ্থ'ডক্স টী দুটা ব্ৰেণ্ড আৰম্ভ কৰিলোঁ । নিজৰ দুই কন্যা লিপি আৰু দিপি অৰ্গেনিক টী নামেৰে উক্ত দুটা ব্ৰেণ্ড বজাৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ । এখন ধুনীয়া বজাৰ লাভ কৰিলোঁ ।"

Blue tea
কৃষ্ণ প্ৰসাদ শৰ্মাৰ চাহৰ ব্ৰেণ্ড (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ চাহে লাভ কৰা সমাদৰ সন্দৰ্ভত কয়, "টোকোলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে মৰিয়নী গিবন অভয়াৰণ্যলৈ অহা দেশ-বিদেশী পৰ্যটকৰ মাজত সমাদৃত হ'ল মোৰ চাহ । ফলত মোৰ ক্ষেত্ৰখন বহল হ'ল আৰু বহুলভাৱে এই কাৰ্যত আগবাঢ়ি গ'লোঁ ।"

Blue tea
কৃষ্ণ প্ৰসাদ শৰ্মাৰ চাহৰ ব্ৰেণ্ড (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সম্প্ৰতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতো জৈৱিক চাহৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাত উৎসাহী হৈ কৃষ্ণ প্ৰসাদ শৰ্মাই অপৰাজিতা ফুলৰ পৰা ব্লু টীৰ লগতে পৰীক্ষামূলকভাৱে বাঁহ গছৰ পাতৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিছে জৈৱিক চাহ ।

ব্লু টী প্ৰস্তুত

তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ ঘৰতে থকা অপৰাজিতা ফুল আৰু গ্ৰীণ টী সংমিশ্ৰণ কৰি ব্লু টী বনালোঁ । দুই-তিনি বছৰৰ পৰাই ব্লু টী বনাই আহিছোঁ । ইয়াৰ এখন ভাল বজাৰো লাভ কৰিছোঁ । বহুসংখ্যকে নিজৰ শৰীৰৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হোৱা দেখা গৈছে । সেয়েহে জৈৱিক চাহে সমাদৰ লাভ কৰিছে । বেছি মূল্য দি হ'লেও গ্ৰহণ কৰিছে জৈৱিক চাহ ।"

Blue tea
ব্লু টী (ETV Bharat Assam)

নতুন প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গ্ৰীণ টী আৰু ব্লু টীয়ে সমাদৰ লাভ কৰাৰ পিছত মই বাঁহৰ পাতেৰে চাহ বনাব পাৰি নেকি তাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিলোঁ । অধ্যয়নৰ অন্তত বাঁহ পাতেৰে চাহ বনালোঁ । বিভিন্ন স্থানত ইয়াক পৰীক্ষা কৰালোঁ । ইয়াৰ গুণাগুণ আৰু সোৱাদ ধুনীয়া হৈছে । এতিয়া পৰীক্ষামূলকভাৱে চলি আছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াক বজাৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰিম ।"

Blue tea
বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাহ (ETV Bharat Assam)

গ্ৰীণ টীত হ'ব শেৱালি ফুলৰ সংমিশ্ৰণ

আনহাতে, তেওঁ কয়, "গ্ৰীণ টী আৰু শেৱালি ফুলৰ সংমিশ্ৰণেৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে চাহ বনাই আছোঁ আৰু অহা বছৰৰ ভিতৰত শেৱালি ফুলৰ চাহ বজাৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰিম । মই জৈৱিকভাৱে কৰা চাহখেতিত পৰিয়ালৰ লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ ।"

Blue tea
কৃষ্ণ প্ৰসাদ শৰ্মাৰ উৎপাদিত চাহ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকেও ক্ৰয় কৰিছে কৃষ্ণ শৰ্মাৰ জৈৱিক চাহ । ইপিনে ৰাসায়নিক দ্ৰৱ্য প্ৰয়োগৰ বাবে অসমৰ চাহৰ গুণগত মান সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ অহাৰ সময়তে কৃষ্ণ প্ৰসাদ শৰ্মাৰ দৰে উদ্যমী অসমীয়াই জৈৱিক চাহ প্ৰস্তুত কৰাত মনোনিবেশ কৰাটো অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ বাবে এক ইতিবাচক খবৰ ।

