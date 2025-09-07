ETV Bharat / state

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীক একত্ৰিত হ'বলৈ নাগৰিক সমাজৰ আহ্বান

বিজেপি চৰকাৰক ক্ষমতাচ্য়ুত কৰিবলৈ যোৰহাটত নাগৰিক অভিৱৰ্তনত বিৰোধীক জনালে আহ্বান ।

CIVIL SOCIETY CONFERENCE IN JORHAT
যোৰহাটত নাগৰিক সমাজৰ অভিৱৰ্তন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2025 at 9:49 PM IST

যোৰহাট : বিজেপি চৰকাৰৰ অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপক প্ৰতিহত কৰা স্বাৰ্থত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহক এক হৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যুঁজ দি চৰকাৰক ক্ষমতাচ্য়ুত কৰাৰ আহ্বানৰে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হয় নাগৰিক অভিৱৰ্তন ।

যোৰহাটত দেওবাৰে নাগৰিক সমাজৰ এখন নাগৰিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হয় । বৃহত্তৰ যোৰহাট, গোলাঘাট আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ সচেতন নাগৰিকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত নাগৰিক অভিৱৰ্তনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলো বিৰোধী দলক একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিবলৈ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় । উক্ত নাগৰিক অভিৱৰ্তনতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকলাপক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা হয় ।

যোৰহাটত নাগৰিক সমাজৰ অভিৱৰ্তন (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰে বৃহত্তৰ যোৰহাট জিলা নাগৰিক সমাজ আৰু গোলাঘাট জিলা নাগৰিক মঞ্চৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত নাগৰিক অভিৱৰ্তনত বক্তাসকলে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে বিজেপি চৰকাৰখনৰ জনবিৰোধী কাৰ্যকলাপক । বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈ যুঁজা,কা' আইনৰ প্ৰসংগ, বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী কাৰ্যকলাপ আদিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।

এই অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি নাগৰিক সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা পৰেশ মালাকাৰে কয়, "এই সভাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ গুৱাহাটীত ৫ আৰু ৬ জুলাইত ৰাজ্যিক ভিত্তিত এখন নাগৰিক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল । অসমৰ বিভিন্ন নাগৰিক সমাজ,সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তাতেই সিদ্ধান্ত হৈছিল দুই-তিনিখন জিলাক লৈ এনে ধৰণৰ নাগৰিক অভিৱৰ্তন হ'ব । যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হোৱাখন দ্বিতীয়খন নাগৰিক অভিৱৰ্তন । ইয়াৰ পূৰ্বে নগাঁৱত এখন হৈ গ'ল । এনেধৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নাগৰিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "ইয়াৰ উদ্দেশ্য ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত আমি আহ্বান জনাইছো যে সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ক । সকলো নাগৰিক, ৰাইজ ঐক্যবদ্ধ হওক । কাৰণ তেওঁলোক বিজেপিৰ অত্যাচাৰ, উৎপীড়নত জৰ্জৰিত । আজি অভিৱৰ্তনত নাগৰিকসকলৰ উৎসাহ দেখি অভিভূত । আমি আশাবাদী সকলো বিৰোধী দল ঐকবদ্ধ হৈ ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত নামিব । ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলসমূহৰ লগত বহুবাৰ আলোচনাত মিলিত হৈছো ।"

আনহাতে যোৰহাটৰ নাগৰিক সমাজৰ হৈ জেষ্ঠ অধিবক্তা হেমেন বৰাই কয়, "যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ সচেতন নাগৰিক সকলৰ এক অভিৱৰ্তন যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হয় । এই নাগৰিক অভিৱৰ্তন সাফল্যমণ্ডিত হৈছে বুলি ভাবিছো । সকলোৱে কৈছে বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হ'ব লাগিব আৰু এজনৰ বিপৰীতে এজনে হ'ব প্ৰাৰ্থী । অৰ্থাৎ বিৰোধী দলৰ এজন প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কা আইনৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি তিনি ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা অমছুলমান বিদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কথাক ধিক্কাৰ আৰু গৰিহণা দিছো ।"

