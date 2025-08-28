জোনাই: বৰ্তমান সমাজত ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ প্ৰচলনে যুৱ প্ৰজন্মক বিপথ পৰিচালিত কৰিছে । ড্ৰাগছৰ দ্বাৰা আসক্ত হৈ বহু নৱপ্ৰজন্মই জীৱন ধ্বংসৰ দিশলৈ লৈ গৈছে । প্ৰায়ে এনেধৰণৰ খবৰে সংবাদৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে আনে নোযোৱা বাটেৰে যাত্ৰা কৰিছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ দুই মেধাৱী ছাত্ৰই । পৰিয়ালৰ আৰ্থিক বাধা স্বত্বেও পঢ়া-শুনাৰ লগতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথৰ সন্ধান উলিয়াইছে ছাত্ৰ দুজনে । ছাত্ৰ দুজন হৈছে অজিত দাস আৰু মমিন শ্বেখ ।
দুয়ো বন্ধু জোনাইৰ মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ । মমিন শ্বেখ তৃতীয় ষান্মাসিক আৰু অজিত দাস পঞ্চম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ । দৈনন্দিন পঢ়া-শুনাৰ লগতে তেওঁলোকে মিলি এখন ফলৰ ৰসৰ বিপণি আৰম্ভ কৰিছে । য'ত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে নেমু চৰবত, আনাৰস, আমৰ শ্বেক আদি বিভিন্ন ফলৰ ৰস । দুয়োজনৰে ঘৰ মূৰ্কংচেলেক ৰে'লৱে কলনীত । পৰিয়ালৰ আৰ্থিক বাধা স্বত্বেও তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰি নেমু চৰবত আৰু ফলৰ শ্বেক প্ৰস্তুত কৰা মেছিন ক্ৰয় কৰিছিল । তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই বিপণিখন আৰম্ভ কৰে ।
জোনাইৰ ক'ত আছে এই বিপণিখন ?
জোনাই সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এজোপা গছৰ তলতে অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে বিপণিখন দিছে । যাৰ নাম দিছে ফ্ৰুটছ জুইচ কৰ্ণাৰ । এই ফলৰ ৰসৰ বিপণিখনেৰে তেওঁলোকে দৈনিক উপাৰ্জন কৰিছে ১০০০-১৫০০ টকা । উপাৰ্জিত ধনেৰে পৰিয়ালক সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে । লগতে সেই ধনেৰে ফলৰ লগতে বিপণিখনৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীও ক্ৰয় কৰিছে ।
বিপণিখন আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য :
সৰু বিপণিখন আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কয়, "বাহিৰত বহু লোকে চৰবত বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰি ঘৰ চলাই আছে । জোনাইত তেনে চৰবতৰ বিপণি দেখা নাই । গৰমত বহু লোকে ঘৰুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা চৰবত খাবলৈ বিচাৰে । গতিকে আমি পঢ়ি থাকিলেও আজৰি সময়খিনিত চৰবতৰ বিপণি খুলি নিজৰ পঢ়া খৰচ উলিওৱা পৰিকল্পনা কৰিছিলো ।" যুৱ প্ৰজন্মলৈ এই আহ্বান তেওঁলোকৰ, "ভাল কাম কৰিব লাগে । বেয়া কাম নকৰিলে হয় । বহুতে আজিকালি ড্ৰাগছ লয়, সেইবোৰ ল'ব নালাগে । নিজৰ এখন ষ্টল খুলি লওক আৰু নতুনকৈ কিবা এটা কৰক ।"
